Golazo - Tutto sul caso André: chi è, cosa sta succedendo col Corinthians e perché il Milan sta puntando su di lui

I rossoneri sono al centro di un’intricata vicenda di mercato con protagonista il giovanissimo centrocampista brasiliano. Ed è un interesse che ha il suo perché.

Il caso è nato quasi dal nulla. Così come è il giocatore stesso a essere emerso quasi dal nulla. Ma chi è André, al secolo André Luiz Santos Dias, protagonista (involontario) di una vicenda che dal Brasile si è estesa all’Italia, rischiando addirittura di finire nelle mani degli avvocati?

Risposta: è un giocatore che il Milan ha provato a portare a Milano anticipando la concorrenza. Un giovane, giovanissimo giocatore: 19 anni appena, che a giugno diventeranno 20. Milita da sempre nel Corinthians, che se l’è coccolato nelle giovanili regalandogli poi il sogno di giocare in prima squadra. E come tutti i suoi coetanei sogna, prima o poi, di abbandonare il calcio brasiliano per approdare nel mondo europeo. Magari in Italia.

Solo che il trasferimento, o quel che dovrebbe tramutarsi in un trasferimento, si è rivelato più ostico di quanto si pensava in un primo momento. E il nocciolo della questione, il caso che ha tenuto banco sin dalla fine della scorsa settimana, risiede proprio qui.

  • COSA STA SUCCEDENDO

    Ricapitolando: il Milan ha offerto 15 milioni di euro più altri due di bonus al Corinthians per portare André in Italia al termine della stagione europea, durante la finestra estiva di mercato. E il club paulista in un primo momento ha detto di sì alla proposta rossonera.

    Il problema è che lo scenario è cambiato da così a così in maniera piuttosto rapida. L’allenatore del Corinthians, l’ex ct del Brasile Dorival Junior, ha avanzato delle rimostranze nei confronti della dirigenza facendo chiaramente capire il proprio malcontento per l’operazione ormai in chiusura. E gli alti vertici della società hanno a loro volta fatto un passo indietro, giudicando non sufficiente l’offerta del Milan.

    Dove sta l’inghippo? Nel fatto che, secondo i rossoneri, ci sarebbero delle carte firmate dal Corinthians nel bel mezzo dell’affare. Un accordo preliminare per la cessione, in pratica. Il cosiddetto memorandum d’intesa. A mancare è solo la firma del presidente dei brasiliani, Osmar Stabile. Secondo l’entourage del calciatore lo scambio di quasi tutti i documenti è vincolante, secondo il club no. Una situazione delicata che potrebbe indurre il Milan a portare il Corinthians davanti alla FIFA.

  • GLI SCENARI

    Nei giorni scorsi il portale brasiliano TMC ha intervistato Ana Mizutori, avvocato ed esperta di diritto sportivo. La quale ha non solo spiegato nel dettaglio tutto quel che è accaduto nell’ultima convulsa settimana, ma anche quel che potrebbe accadere. Se, cioè, il caso possa davvero finire in Tribunale. Se il Corinthians sia obbligato oppure no ad accettare una volta per tutte l’offerta del Milan. E che cosa potrebbe rischiare il club brasiliano nel caso gli venga dato torto.

    "La controversia legale tra Corinthians e Milan, tipica del mondo del calcio - ha detto la Mizutori - riguarda l'esistenza o meno di un vincolo contrattuale vincolante. Anche in assenza di una firma formale da parte del rappresentante legale del Corinthians, ovvero il presidente, il Milan sostiene che il trasferimento sia stato sostanzialmente concordato, con un accordo sui principali elementi dell'accordo: valori, condizioni di pagamento, clausole generali e diffusione della bozza di contratto, oltre all'accettazione espressa via email. Per il club italiano, ciò costituisce un accordo definitivo e il recesso del Corinthians potrebbe essere interpretato come una violazione del contratto".

    “L'analisi giuridica è ampia e abbraccia vari aspetti del diritto sportivo transnazionale - ha proseguito la Mizutori - La firma formale non è l'unico fattore determinante. Sia la prassi decisionale della FIFA che la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) riconoscono la validità delle comunicazioni scritte, come e-mail e documenti preliminari, per dimostrare l'intenzione delle parti di essere legalmente vincolate, in conformità con i principi di buona fede oggettiva e pacta sunt servanda, che regolano i contratti in generale”.

    L’avvocato ha spiegato inoltre che “se il Milan dimostrasse l'accordo col Corinthians con la versione definitiva del contratto e i termini centrali della negoziazione finalizzata, ci sarebbe un rischio considerevole di condanna da parte della FIFA, con risarcimento dei danni patrimoniali e sportivi, oltre alla possibilità (meno comune nella pratica) di esecuzione forzata del trasferimento”.

    In pratica, il Corinthians non sarebbe in ogni caso obbligato a vendere André al Milan: più probabile che ai brasiliani venga comminata un’ammenda pecuniaria.

  • MA CHI È ANDRÉ?

    Ma alla fine chi è André? Una risposta univoca non c’è. O meglio, ci sarebbe: nel senso che l’oggetto del desiderio del Milan sarebbe di base una mezzala. Solo che nel corso della propria carriera, sia a livello giovanile che di prima squadra, è stato piazzato in diverse posizioni del campo come un vero e proprio jolly.

    André faceva il terzino destro, come destro è il piede preferito, nelle formazioni giovanili. Quando è stato promosso con i grandi ha fatto il centrocampista, sì. Poi Dorival lo ha messo a fare l’esterno sinistro in un 4-2-3-1, una sorta di Bove in salsa brasiliana, un po’ elemento difensivo e molto di rottura. Non è propriamente il suo, ma se la sta cavando. Pur nel contesto discontinuo del Corinthians, che in questo inizio di 2026 ha vinto la Supercopa do Brasil contro il Flamengo ma è stato eliminato dalle semifinali del Campionato Paulista per mano del modesto Novorizontino.

    Quanto alle caratteristiche, la stazza non mente: André è alto poco più di un metro e 80 centimetri e ha un fisico già ben formato nonostante la giovane età. Qualcuno lo ha paragonato a un giovane Paul Pogba, ma i tratti sono estremamente diversi dall’ex juventino: il brasiliano è atleticamente molto valido, aggressivo, ma ha diversi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, sia nel controllo che nel passaggio. Ma l’orizzonte davanti a lui è roseo, e anche il Milan lo ha capito.

    “Come fisionomia non credo di assomigliare a Pogba - ha detto André in un’intervista concessa a GE lo scorso mese di ottobre - Magari come modo di correre, ma solo questo”.

    Difensivamente, Andre c’è: eccome. Secondo il sito Sofascore, nel Campionato Paulista da cui il Corinthians è stato da poco eliminato ha chiuso al primo posto nella classifica dei giocatori con più palloni rubati: 19.

    "Se saremo pazienti con questo ragazzo, non ho dubbi che avrà un futuro brillante davanti a sé - ha detto di lui Dorival Junior alla fine del 2025 - Trasmette grande fiducia, sentiamo che sta acquisendo sempre più sicurezza. L’abbiamo preparato molto bene”.

  • DA QUASI ESCLUSO A TITOLARE

    André è diventato maggiorenne solamente l’anno scorso, nel 2025. E fino a settembre non aveva mai nemmeno giocato a livello di prima squadra. L’esordio è avvenuto in una gara vinta al Maracanã contro il Fluminense per 1-0, entrando in campo nel secondo tempo al posto di Vitinho. Qualche giorno dopo ha trovato pure il suo primo centro con la maglia del Timão, nel 3-0 interno contro il Mirassol, subentrando stavolta a Martinez.

    Si è trattato dell’apice di una carriera giovanile piuttosto tormentata. Perché André ha rischiato di salutare il Corinthians già in tenera età. Durante gli anni trascorsi nel vivaio paulista ha vissuto più bassi che alti. Faceva il terzino destro, ma non era praticamente mai titolare e ogni volta c’era qualcuno più bravo di lui. A un certo punto il club ha pensato seriamente di lasciarlo andare, ritenendolo inadeguato. Poi ha cambiato idea, ed è una scelta che alla fine ha pagato: la trasformazione in volante ha fatto il resto, il desiderio del ragazzo di non mollare pure. Fino al prestigioso interesse dell’Europa, della Serie A, del Milan.

    “Tanta di quella gente mi ha portato agli allenamenti - ha ricordato André nell’intervista di ottobre a GE - l’amica di mia madre, mia nonna, l’amica di mia nonna… Prendevo la metro, il treno, ci mettevo quasi due ore, mangiavo durante il tragitto. E poi per tornare a casa dovevo aspettare che passasse l’orario di punta, altrimenti era pieno di gente”.

  • "UMILE, CALMO ED EQUILIBRATO"

    Fuori dal campo, André viene descritto come un ragazzo con la testa sulle spalle. Uno che sa quel che ha passato per arrivare dov’è arrivato, e ora che presente e futuro hanno cominciato a sorridergli non ha intenzione di perdere la bussola. Anche se ha appena 19 anni e la maturità, naturalmente, è ancora quella che è.

    “Ha attirato la mia attenzione per le sue prestazioni, ma anche per il suo comportamento - ha detto di lui Dorival Junior a febbraio - Ha giocato poche partite in prima squadra, eppure dà già l'impressione di essere un giocatore esperto. Sono felice di vedere questo ragazzo crescere in questo modo. Lo vedo come un ragazzo molto umile, calmo ed equilibrato, che ha ancora grandi potenzialità di crescita”.

    Anche queste referenze illustri hanno colpito il Milan, che ha deciso di tentare l’affondo. E che ora attende di capire una volta per tutte come si snoderà una situazione divenuta improvvisamente intricata e non semplice da gestire. Ma mettere le mani su un simile diamante grezzo potrebbe davvero valere la pena.

