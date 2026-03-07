Golazo - Tutto sul caso André: chi è, cosa sta succedendo col Corinthians e perché il Milan sta puntando su di lui

Ricapitolando: il Milan ha offerto 15 milioni di euro più altri due di bonus al Corinthians per portare André in Italia al termine della stagione europea, durante la finestra estiva di mercato. E il club paulista in un primo momento ha detto di sì alla proposta rossonera.

Il problema è che lo scenario è cambiato da così a così in maniera piuttosto rapida. L’allenatore del Corinthians, l’ex ct del Brasile Dorival Junior, ha avanzato delle rimostranze nei confronti della dirigenza facendo chiaramente capire il proprio malcontento per l’operazione ormai in chiusura. E gli alti vertici della società hanno a loro volta fatto un passo indietro, giudicando non sufficiente l’offerta del Milan.

Dove sta l’inghippo? Nel fatto che, secondo i rossoneri, ci sarebbero delle carte firmate dal Corinthians nel bel mezzo dell’affare. Un accordo preliminare per la cessione, in pratica. Il cosiddetto memorandum d’intesa. A mancare è solo la firma del presidente dei brasiliani, Osmar Stabile. Secondo l’entourage del calciatore lo scambio di quasi tutti i documenti è vincolante, secondo il club no. Una situazione delicata che potrebbe indurre il Milan a portare il Corinthians davanti alla FIFA.