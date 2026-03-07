Golazo - Tutto sul caso André: chi è, cosa sta succedendo col Corinthians e perché il Milan sta puntando su di lui

Ma alla fine chi è André? Una risposta univoca non c’è. O meglio, ci sarebbe: nel senso che l’oggetto del desiderio del Milan sarebbe di base una mezzala. Solo che nel corso della propria carriera, sia a livello giovanile che di prima squadra, è stato piazzato in diverse posizioni del campo come un vero e proprio jolly.
André faceva il terzino destro, come destro è il piede preferito, nelle formazioni giovanili. Quando è stato promosso con i grandi ha fatto il centrocampista, sì. Poi Dorival lo ha messo a fare l’esterno sinistro in un 4-2-3-1, una sorta di Bove in salsa brasiliana, un po’ elemento difensivo e molto di rottura. Non è propriamente il suo, ma se la sta cavando. Pur nel contesto discontinuo del Corinthians, che in questo inizio di 2026 ha vinto la Supercopa do Brasil contro il Flamengo ma è stato eliminato dalle semifinali del Campionato Paulista per mano del modesto Novorizontino.
Quanto alle caratteristiche, la stazza non mente: André è alto poco più di un metro e 80 centimetri e ha un fisico già ben formato nonostante la giovane età. Qualcuno lo ha paragonato a un giovane Paul Pogba, ma i tratti sono estremamente diversi dall’ex juventino: il brasiliano è atleticamente molto valido, aggressivo, ma ha diversi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, sia nel controllo che nel passaggio. Ma l’orizzonte davanti a lui è roseo, e anche il Milan lo ha capito.
“Come fisionomia non credo di assomigliare a Pogba - ha detto André in un’intervista concessa a GE lo scorso mese di ottobre - Magari come modo di correre, ma solo questo”.
Difensivamente, Andre c’è: eccome. Secondo il sito Sofascore, nel Campionato Paulista da cui il Corinthians è stato da poco eliminato ha chiuso al primo posto nella classifica dei giocatori con più palloni rubati: 19.
"Se saremo pazienti con questo ragazzo, non ho dubbi che avrà un futuro brillante davanti a sé - ha detto di lui Dorival Junior alla fine del 2025 - Trasmette grande fiducia, sentiamo che sta acquisendo sempre più sicurezza. L’abbiamo preparato molto bene”.