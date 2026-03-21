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Stefano Silvestri

Golazo - Leo Pereira dall'ostracismo alla chiamata del Brasile: la casa andata a fuoco, "lo scambio di mogli" con Militão, il sogno Mondiale

Il trentenne centrale del Flamengo è una delle novità di Ancelotti per le amichevoli contro Francia e Croazia. Contestato all'arrivo a Rio, oggi è diventato un'unanimità.

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Neymar non c'è. E questo rischia di significare parecchio in ottica Mondiali. Il campione (o ex?) del Santos non è stato inserito da Carlo Ancelotti nell'ultima convocazione del Brasile. Però Leo Pereira c'è, e anche questo potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.

L'allenatore italiano ha chiamato il centrale difensivo del Flamengo per le due amichevoli contro Francia e Croazia, in programma alla fine del mese. Si tratta di una prima volta assoluta per lui come per altri tre: Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago.

A 30 anni appena compiuti, Leo Pereira rinforza un desiderio che fino a pochi giorni fa era appena un sogno: partecipare a un Mondiale. Il tutto dopo aver vissuto un ciclo con tanti alti e qualche basso nel Flamengo, compreso l'ostracismo di una buona fetta della tifoseria rossonera.

  • UN 2025 DA SOGNO

    Leo Pereira ha vissuto un 2025 da sogno sotto la guida di Filipe Luis. Elemento chiave del Flamengo, ha conquistato praticamente tutto: il campionato nazionale e la Copa Libertadores, ma anche il Carioca e la Supercoppa brasiliana. L'unica macchia? Il ko ai rigori contro il Flamengo nella Coppa Intercontinentale.

    La novità di Ancelotti si è messa in mostra anche dal punto di vista realizzativo: ha segnato sei volte tra tutte le competizioni, non poche per un difensore. Anche nel 2026 la storia si sta ripetendo: lo scorso weekend ha punito il Botafogo, segnando su calcio di punizione una delle tre reti del clássico e rinforzando la propria candidatura a una convocazione, da lui stesso chiesta a gran voce qualche giorno prima.

    "Questo è il momento migliore della mia carriera dal punto di vista fisico, tattivo, mentale - diceva - Rispetto la scelta dei giocatori convocati, penso che siano solo giocatori di altissimo livello. Ma mi chiedo anche perché io non abbia avuto opportunità. Tutti i difensori che hanno giocato qui le hanno avute. Fabrício, Leo Ortiz, Danilo... ma continuo a lavorare. Avevo delle aspettative, non lo nego, ma è una cosa che non si può controllare. Ciò che posso controllare è dare il massimo ogni giorno, in partita, e chissà, magari un giorno ci sarò anch'io".

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  • Leo Pereira Flamengo Corinthians 2023Marcelo Cortes / CRF

    DALL'OSTRACISMO ALL'UNANIMITÀ

    Leo Pereira oggi è un intoccabile della difesa del Flamengo: lo era con Filipe Luis e lo è anche con Leonardo Jardim, il tecnico portoghese che all'inizio di marzo ha sorprendentemente sostituito l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea, esonerato nonostante il rinnovo firmato pochi mesi prima.

    Però non è sempre stato così. C'era un tempo in cui l'ex centrale dell'Athletico Paranaense era oggetto di un ostracismo neppure troppo nascosto da parte di una parte della tifoseria. Soprattutto all'inizio, dopo l'arrivo nel 2020 per sostituire Pablo Marí. L'ambiente del Fla, però, lo ha sempre difeso. Lo considerava uno dei calciatori più sottovalutati della rosa e probabilmente dell'intero panorama brasiliano. E alla fine ha avuto ragione.

    "In quel momento non ero preparato mentalmente - ha detto a novembre a ESPN Brasil - ho dovuto cercare di migliorare sotto questo aspetto. Sapendo che avrei commesso errori in altre partite, come faccio ancora oggi, ma capendo che ciò non doveva influenzare il mio gioco. Inoltre ho dovuto imparare a distinguere le due personalità: Leo Pereira e Leonardo. Il calcio è solo una parte della nostra vita. Dobbiamo prepararci, essere pronti a qualsiasi scenario, e questo dipende in gran parte dall'aspetto mentale".

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  • L'INFANZIA DIFFICILE E LA CASA ANDATA A FUOCO

    Leo Pereira comincia la carriera come terzino sinistro. A 11 anni viene inserito nelle giovanili del Trieste, un piccolo club dello Stato di Curitiba legato proprio al Flamengo. Ma non tutto va secondo i piani.

    Il piccolo Leo ha alcuni problemi familiari che certe volte gli impediscono di partecipare alle partite. A volte è costretto anche a saltare i derby giovanili contro l'Athletico Paranaense e il Coritiba, i due club più importanti dello Stato. Ma la società crede in lui, tanto da inserirlo in un convitto vicino alla sede per permettergli di studiare, di allenarsi e di giocare con maggior serenità.

    "A causa di alcuni problemi familiari, non si presentò ad alcune partite - ha detto nel 2020 Rafael Stival, proprietario del Trieste, a GE - Non veniva e non capivamo il perché. Indagammo sul suo passato e scoprimmo i problemi. Di comune accordo, decidemmo che sarebbe stato ideale per lui vivere qui. Proprio in quel momento, la sua casa andò a fuoco. Il suo arrivo divenne ancora più necessario".


  • UNA CARRIERA OSCILLANTE

    A notare i progressi del giovanissimo e promettente Leo Pereira è proprio l'Athletico Paranaense. Nel 2010, all'età di 14 anni, il giocatore entra nelle giovanili rossonere e completa la propria trasformazione come centrale difensivo, abbandonando il ruolo di terzino.

    Anche qui, non tutto fila immediatamente liscio. Anche se la convocazione per i Mondiali Under 20 del 2015 in Nuova Zelanda farebbe pensare al contrario: Leo Pereira c'è, gioca, chiude secondo con il Brasile, sconfitto in finale dai pari età della Serbia trascinati da Sergej Milinkovic-Savic.

    A livello di club, Leo Pereira viene promosso nella prima squadra dell'Athletico ma fatica a imporsi. E così il club lo cede più di una volta in prestito per consentirgli di acquisire esperienza, iniziando però ad accumulare dei dubbi nei suoi confronti: prima al Nautico in Serie B, poi addirittura agli statunitensi dell'Orlando City.

    Leo torna all'Athletico nel 2018, viene spedito nella formazione Under 23 e lì conosce Tiago Nunes. Ovvero l'allenatore della svolta. Appena questi viene promosso in prima squadra, inizialmente a interim e poi a titolo definitivo, porta con sé il difensore e fa di lui un punto fermo. La carriera finalmente decolla, arrivano i primi trofei: la Copa Sudamericana del 2018, la Copa do Brasil dell'anno seguente. Fino al trasferimento al Flamengo.

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  • eder-Militao(C)GettyImages

    LO "SCAMBIO DI MOGLI" CON MILITÃO

    Leo Pereira non troverà Eder Militão nella Seleção. Né ora né, forse, in futuro. Il centrale del Real Madrid è out da dicembre a causa di una lesione al bicipite femorale, dovrà rimanere ai box fino alla fine di marzo e forse si è giocato il Mondiale, anche se Ancelotti pare intenzionato ad aspettarlo.

    Meglio così, probabilmente: un incontro tra i due sarebbe stato piuttosto imbarazzante. La motivazione è extracalcistica: Leo Pereira e Militão, sostanzialmente, si sono... scambiati le mogli.

    Il difensore del Flamengo è stato sposato con l'influencer Tainá Castro, da cui ha avuto due figli. I due hanno divorziato nel 2023. E la donna si è risposata proprio con Militão nel luglio del 2025.

    Lo stesso Militão ha avuto una relazione con un'altra influencer, Karoline Lima. La coppia è scoppiata nel 2022, prima della nascita della prima figlia. Con chi si è risposata la Lima? Esatto: con Leo Pereira.

  • SOGNO POSSIBILE?

    Tornando al campo e alle convocazioni di Ancelotti, la sensazione netta è che l'ex allenatore del Milan stia preparando gli ultimi esperimenti in vista delle scelte definitive: nei giorni scorsi ha rivelato che "almeno 17 o 18 giocatori sono certi di andare ai Mondiali. Poi avremo due mesi per le ultime scelte".

    Leo Pereira ci sarà? La lotta è ardua: con Marquinhos, con lo stesso Militão, con Gabriel dell'Arsenal, con il compagno di squadra Danilo. In caso di esclusione, non ci sono dubbi: il centrale del Flamengo non la prenderà benissimo. Già qualche mese fa, parlando con GE, aveva fatto capire chiaramente la propria insoddisfazione per non essere mai stato preso in considerazione da Ancelotti né dai suoi predecessori.

    "Non è che sia doloroso. Non è la parola giusta. Ma mi dà fastidio. È una cosa per cui mi impegno ogni giorno. Non è che mi stia preparando dall'inizio dell'anno per entrare in Nazionale, non è questo il punto: mi preparo ogni settimana per giocare e dare il massimo. Quando vedo che sono preparato, pronto, che le cose accadono, che gioco in modo fluido e che sono nel momento migliore della mia carriera... L'altro giorno ho detto in un'intervista: cos'altro posso fare? Cosa manca?".

    Alla fine la chance è arrivata. Gioia per Leo Pereira e gioia per i compagni del Flamengo, che ne stavano caldeggiando la chiamata in Nazionale. Francia e Croazia, e gli allenamenti nel mezzo, rappresenteranno i banchi di prova più importanti per un trentenne con l'entusiasmo di un bambino.

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