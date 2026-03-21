Golazo - Leo Pereira dall'ostracismo alla chiamata del Brasile: la casa andata a fuoco, "lo scambio di mogli" con Militão, il sogno Mondiale

Leo Pereira ha vissuto un 2025 da sogno sotto la guida di Filipe Luis. Elemento chiave del Flamengo, ha conquistato praticamente tutto: il campionato nazionale e la Copa Libertadores, ma anche il Carioca e la Supercoppa brasiliana. L'unica macchia? Il ko ai rigori contro il Flamengo nella Coppa Intercontinentale.

La novità di Ancelotti si è messa in mostra anche dal punto di vista realizzativo: ha segnato sei volte tra tutte le competizioni, non poche per un difensore. Anche nel 2026 la storia si sta ripetendo: lo scorso weekend ha punito il Botafogo, segnando su calcio di punizione una delle tre reti del clássico e rinforzando la propria candidatura a una convocazione, da lui stesso chiesta a gran voce qualche giorno prima.

"Questo è il momento migliore della mia carriera dal punto di vista fisico, tattivo, mentale - diceva - Rispetto la scelta dei giocatori convocati, penso che siano solo giocatori di altissimo livello. Ma mi chiedo anche perché io non abbia avuto opportunità. Tutti i difensori che hanno giocato qui le hanno avute. Fabrício, Leo Ortiz, Danilo... ma continuo a lavorare. Avevo delle aspettative, non lo nego, ma è una cosa che non si può controllare. Ciò che posso controllare è dare il massimo ogni giorno, in partita, e chissà, magari un giorno ci sarò anch'io".