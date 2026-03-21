Golazo - Leo Pereira dall'ostracismo alla chiamata del Brasile: la casa andata a fuoco, "lo scambio di mogli" con Militão, il sogno Mondiale

Neymar non c'è. E questo rischia di significare parecchio in ottica Mondiali. Il campione (o ex?) del Santos non è stato inserito da Carlo Ancelotti nell'ultima convocazione del Brasile. Però Leo Pereira c'è, e anche questo potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.
L'allenatore italiano ha chiamato il centrale difensivo del Flamengo per le due amichevoli contro Francia e Croazia, in programma alla fine del mese. Si tratta di una prima volta assoluta per lui come per altri tre: Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago.
A 30 anni appena compiuti, Leo Pereira rinforza un desiderio che fino a pochi giorni fa era appena un sogno: partecipare a un Mondiale. Il tutto dopo aver vissuto un ciclo con tanti alti e qualche basso nel Flamengo, compreso l'ostracismo di una buona fetta della tifoseria rossonera.