Golazo - Kaiki Bruno dal "no" al Como al sogno Mondiale: Ancelotti ha trovato un nuovo terzino sinistro

Il Como, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per raccogliere l’eredità di Alberto Moreno, in scadenza a giugno, ha puntato forte su di lui a gennaio. Tra Italia e Brasile si è vociferato di un’offerta oscillante tra i 10 e i 15 milioni di euro. Qualcuno ha parlato di affare fatto, di operazione conclusa, ma alla fine tutto si è risolto nel classico nulla di fatto.

Il motivo? Il Cruzeiro ha scelto di trattenerlo nella propria rosa, decidendo che non fosse questo il momento di lasciarlo andare in Europa e regalandogli pure un aumento di stipendio. E lo stesso calciatore ha accettato di buon grado, preferendo continuare il proprio percorso di crescita a Belo Horizonte a un trasferimento considerato affrettato. Il Como non ha preso nessuno al suo posto, la Raposa ha fatto comunque cassa cedendo il baby Kauã Prates al Borussia Dortmund per 12 milioni di euro.

“I suoi agenti hanno esercitato una forte pressione - si è sfogato in seguito Bruno Spindel, ds del Cruzeiro - con diverse offerte provenienti dallo stesso club per portare via il giocatore. Kaiki è una persona straordinaria, non ha mai cambiato minimamente il proprio comportamento al Cruzeiro, non ha modificato il proprio atteggiamento. Si è sempre presentato alle partite, è una persona di carattere eccezionale, così come suo padre, che nutre grande rispetto per il Cruzeiro".