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Stefano Silvestri

Golazo - Kaiki Bruno dal "no" al Como al sogno Mondiale: Ancelotti ha trovato un nuovo terzino sinistro

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Il ventitreenne mancino del Cruzeiro è stato chiamato dal Brasile al posto dell'infortunato Alex Sandro. Adocchiato in passato dalla Juventus, a gennaio è stato a un passo dall'arrivo in Serie A.

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Quando aveva 19 anni, giocava ancora in Serie B. Ora che ne ha da poco compiuti 23, si è guadagnato la prima chiamata in Nazionale. Kaiki Bruno è così: la dimostrazione vivente che il calcio è cambiamento costante, dal nulla al tutto, anche nello spazio di pochissimo tempo.

Il giovane terzino sinistro del Cruzeiro è stato convocato qualche giorno fa da Carlo Ancelotti in vista delle due amichevoli contro la Francia e la Croazia. Per lui si tratta della prima volta in assoluto. Inizialmente il prescelto era l’ex bianconero Alex Sandro, oggi al Flamengo, costretto però a dare forfait e ad abbandonare il ritiro a causa di un infortunio muscolare.



E così, ecco Kaiki Bruno. Uno che non può definirsi una novità in senso assoluto: né in Brasile, né in Italia. Il motivo? Se tutto fosse andato per il verso giusto, in questo momento starebbe militando proprio nel nostro campionato.

  • IL "NO" DI GENNAIO AL COMO

    Il Como, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per raccogliere l’eredità di Alberto Moreno, in scadenza a giugno, ha puntato forte su di lui a gennaio. Tra Italia e Brasile si è vociferato di un’offerta oscillante tra i 10 e i 15 milioni di euro. Qualcuno ha parlato di affare fatto, di operazione conclusa, ma alla fine tutto si è risolto nel classico nulla di fatto.

    Il motivo? Il Cruzeiro ha scelto di trattenerlo nella propria rosa, decidendo che non fosse questo il momento di lasciarlo andare in Europa e regalandogli pure un aumento di stipendio. E lo stesso calciatore ha accettato di buon grado, preferendo continuare il proprio percorso di crescita a Belo Horizonte a un trasferimento considerato affrettato. Il Como non ha preso nessuno al suo posto, la Raposa ha fatto comunque cassa cedendo il baby Kauã Prates al Borussia Dortmund per 12 milioni di euro.

    “I suoi agenti hanno esercitato una forte pressione - si è sfogato in seguito Bruno Spindel, ds del Cruzeiro - con diverse offerte provenienti dallo stesso club per portare via il giocatore. Kaiki è una persona straordinaria, non ha mai cambiato minimamente il proprio comportamento al Cruzeiro, non ha modificato il proprio atteggiamento. Si è sempre presentato alle partite, è una persona di carattere eccezionale, così come suo padre, che nutre grande rispetto per il Cruzeiro".

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  • DA ATTACCANTE A TERZINO

    Kaiki Bruno è un terzino tipicamente brasiliano: gioca in difesa, sì, ma quando può attacca e lo fa bene. Rapido, elettrico, secondo il sito Sofascore a un certo punto del 2025 si è piazzato al primo posto tra i giocatori del Cruzeiro nella classifica dei palloni rubati, palloni intercettati e duelli vinti.

    La verve offensiva di Kaiki non sorprende. Agli esordi il mancino si divideva tra calcio e futsal, il calcio a 5 alla brasiliana, e con il pallone tra i piedi giostrava ben più avanti sul campo: faceva il trequartista, addirittura il centravanti. Soltanto in seguito gli hanno arretrato la posizione in campo.

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  • "HO RINUNCIATO A PARTE DELLA MIA INFANZIA"

    Quando gliel’hanno chiesto nelle interviste, Kaiki Bruno ha spesso posto l’accento sui sacrifici fatti durante i primi anni di vita. I riflettori si sono posati molto presto sul futuro terzino del Cruzeiro e del Brasile, considerato una promessa sin da quando militava nelle giovanili del piccolo São Cristovão, società con sede a Betim, nello Stato di Minas Gerais, lo stesso del suo attuale club. Il trasferimento a Belo Horizonte si è concretizzato a 11 anni.

    “Il mio percorso per arrivare fin qui non è stato facile - ha ricordato qualche anno fa - Ho rinunciato a parte della mia infanzia per dedicarmi al mio sogno. Per raggiungere questo traguardo ho avuto bisogno di forza di volontà, perseveranza e, soprattutto, di Dio e del sostegno della mia famiglia".

    “A soli 4 anni si poteva già notare il suo talento e quello del fratello maggiore, Rhuan - ha raccontato invece il padre - Quando Kaiki aveva 7 anni li ho iscritti entrambi al São Cristóvão: lì si sono subito distinti”.

  • LO AVEVA ADOCCHIATO LA JUVENTUS

    Se il Como è arrivato a un passo dal portarlo sulle rive del lago a gennaio, qualche anno fa era stata la Juventus a mettere concretamente gli occhi addosso a Kaiki. Non solo i bianconeri: anche il Borussia Dortmund aveva chiesto informazioni su di lui. Oltre a una proposta ufficiale da parte dei Chicago Fire, formazione statunitense, rispedita al mittente dal Cruzeiro.

    Merito anche dell’ottimo Sudamericano di categoria disputato dal giovane calciatore nel 2023 con la maglia del Brasile Under 20. La Seleção ha vinto quel torneo e lui è stato uno dei migliori: cinque presenze, un ruolo importante nella cavalcata verso il titolo, due assist nel 2-0 decisivo all’Uruguay.

    Ai tempi, Kaiki era una giovane promessa che oscillava tra la formazione Under 20 e la prima squadra del Cruzeiro. Solo in seguito si sarebbe stabilizzato nella rosa dei grandi, diventando uno degli interpreti più interessanti del calcio brasiliano. Nel cammino verso il terzo posto del 2025 sotto la guida del portoghese Leonardo Jardim, anche lui si è contraddistinto: nel Brasileirão ha collezionato 34 presenze, con un goal e ben 5 assist.

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  • CONCORRENZA ARDUA?

    Ma Kaiki Bruno può sperare di andare ai Mondiali? La speranza c'è, naturalmente. E c'era anche a settembre, quando Ancelotti lo aveva inserito nella lista dei preconvocati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Cile e Bolivia, tagliandolo in un secondo momento.



    “Ho sempre sognato fin da bambino di essere convocato in Nazionale - diceva allora - Sono già stato convocato a livello giovanile, ma a livello senior è diverso. Ed essere notato da un allenatore di fama mondiale è una cosa che mi rende molto felice per la mia carriera”.

    Kaiki non dovrà vedersela con un Marcelo o un Roberto Carlos. Semplicemente perché non esistono fuoriclasse in quel ruolo. C'è il "vecchio" Alex Sandro, c'è un altro ex trequartista come Caio Henrique, c'è l'interista Carlos Augusto, c'è Douglas Santos dello Zenit. La concorrenza, insomma, non manca. Ma non è ardua come sarebbe stato un tempo.