Golazo - Kaiki Bruno dal "no" al Como al sogno Mondiale: Ancelotti ha trovato un nuovo terzino sinistro

Quando aveva 19 anni, giocava ancora in Serie B. Ora che ne ha da poco compiuti 23, si è guadagnato la prima chiamata in Nazionale. Kaiki Bruno è così: la dimostrazione vivente che il calcio è cambiamento costante, dal nulla al tutto, anche nello spazio di pochissimo tempo.
Il giovane terzino sinistro del Cruzeiro è stato convocato qualche giorno fa da Carlo Ancelotti in vista delle due amichevoli contro la Francia e la Croazia. Per lui si tratta della prima volta in assoluto. Inizialmente il prescelto era l’ex bianconero Alex Sandro, oggi al Flamengo, costretto però a dare forfait e ad abbandonare il ritiro a causa di un infortunio muscolare.
E così, ecco Kaiki Bruno. Uno che non può definirsi una novità in senso assoluto: né in Brasile, né in Italia. Il motivo? Se tutto fosse andato per il verso giusto, in questo momento starebbe militando proprio nel nostro campionato.