Golazo - Il Principito José Sosa ha chiuso un cerchio: dal 2006 al 2025, un altro titolo da protagonista a 40 anni

Da un calcio di punizione a un altro calcio di punizione. Un arco temporale lungo quasi 20 anni, la ripetizione di un sogno divenuto realtà. Con sfaccettature leggermente diverse, sì, ma che nella vita e nella carriera di José Sosa assumono lo stesso identico significato.
Sosa è quel Sosa. Il Principito, quello che in Italia non ha lasciato chissà quale traccia con Napoli e Milan. In passato ha avuto una chance anche in Bundesliga con il Bayern e in Liga con l'Atletico Madrid: altri tempi, altra età. Non le ha sfruttate, così come non è riuscito a costruirsi un vero e proprio percorso nell'Europa dei massimi livelli. Ma tutto questo, in fondo, non è mai stato un grosso problema.
L'ex rossonero ha il cuore bianco e rosso, i colori dell'Estudiantes. Vincere lì ha sempre rappresentato molto più che avere successo altrove. Oggi gioca ancora a La Plata, finirà la carriera lì dove l'ha iniziata e pure in bellezza: ha appena vinto un campionato da protagonista, proprio come lo aveva vinto da protagonista quasi un ventennio fa. A 40 anni suonati.