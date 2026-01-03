Pubblicità
Golazo - Il Principito José Sosa ha chiuso un cerchio: dal 2006 al 2025, un altro titolo da protagonista a 40 anni

Un ventennio fa l'idolo dell'Estudiantes, ex Napoli e Milan, segnava in un leggendario spareggio contro il Boca. E dicembre ha lasciato il graffio (assist) contro il Racing. Ora rinnoverà nonostante l'età avanzata.

Da un calcio di punizione a un altro calcio di punizione. Un arco temporale lungo quasi 20 anni, la ripetizione di un sogno divenuto realtà. Con sfaccettature leggermente diverse, sì, ma che nella vita e nella carriera di José Sosa assumono lo stesso identico significato.

Sosa è quel Sosa. Il Principito, quello che in Italia non ha lasciato chissà quale traccia con Napoli e Milan. In passato ha avuto una chance anche in Bundesliga con il Bayern e in Liga con l'Atletico Madrid: altri tempi, altra età. Non le ha sfruttate, così come non è riuscito a costruirsi un vero e proprio percorso nell'Europa dei massimi livelli. Ma tutto questo, in fondo, non è mai stato un grosso problema.

L'ex rossonero ha il cuore bianco e rosso, i colori dell'Estudiantes. Vincere lì ha sempre rappresentato molto più che avere successo altrove. Oggi gioca ancora a La Plata, finirà la carriera lì dove l'ha iniziata e pure in bellezza: ha appena vinto un campionato da protagonista, proprio come lo aveva vinto da protagonista quasi un ventennio fa. A 40 anni suonati.

  • DECISIVO AL 93'

    Sosa non è più il Sosa di una volta, e va bene così: la carta d'identità non mente. Gioca poco, fa tanta panchina, deve accontentarsi di qualche spezzone finale. Però si è messo a fare incetta di trofei con la squadra del proprio cuore quando ormai non se l'aspettava più nessuno: in due anni ne ha portati a casa quattro.

    Nel 2024 l'Estudiantes di Eduardo Dominguez, tecnico emergente del panorama argentino, ha conquistato la Copa de la Liga Profesional e poi il Trofeo de Campeones. Ovvero uno dei due mini campionati in cui è suddivisa l'annata locale e poi la sfida finale tra i rispettivi vincitori. E nel 2025 ha fatto il bis: in pochi giorni il suo Pincha ha superato il Racing portandosi a casa il campionato e poi il Platense, trionfatore a metà anno, nel Trofeo de Campeones.

    Il bello è che Sosa ha lasciato un segno grosso così nel successo contro il Racing. La squadra dell'allenatore-tifoso Gustavo Costas è passata nel finale con "Maravilla" Martinez, ma al terzo minuto di recupero è stata beffata da un colpo di testa vincente di Guido Carrillo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Chi ha messo in mezzo la palla ferma? Proprio il Principito quarantenne. Il cui piede, alla fine, è rimasto quello di sempre.

    La gara è finita 1-1, le due squadre si sono giocate il trofeo ai calci di rigore. E il primo ad andare sul dischetto è stato proprio Sosa: esecuzione vincente, Estudiantes avanti. Gli errori decisivi, dopo quello del biancorosso Cetré, sono stati di Martirena e Pardo. E il campionato è finito nelle mani dell'Estudiantes, capace di replicare contro il Platense aggiudicandosi anche il Trofeo de Campeones.

  José Sosa Estudiantes Boca Juniors 2006

    UN ARCO LUNGO UN VENTENNIO

    L'impresa dell'Estudiantes ha riportato alla mente quella del 2006: lo spareggio contro il Boca Juniors vinto in rimonta all'Amalfitani, lo stadio del Velez. Uno dei momenti più leggendari mai vissuti dal calcio argentino, in tempi moderni e non.

    Quell'anno il Boca è allenato da Ricardo Lavolpe, l'Estudiantes da un giovane Diego Pablo Simeone. Per gran parte del torneo, che ai tempi non prevede i playoff, non c'è storia: gli Xeneizes dominano incontrastati e viaggiano spediti verso il titolo. Solo che nel finale hanno un calo. Si fanno rimontare, all'ultima giornata perdono in casa contro il Lanus e vengono incredibilmente raggiunti dal Pincha a pari punti.

    Non conta la differenza reti e neppure lo scontro diretto: si gioca uno spareggio a Liniers. Lo vince 2-1 l'Estudiantes dopo l'iniziale vantaggio dell'ex Martin Palermo, e allora come oggi il graffio di José Ernesto Sosa, per tutti il Principito, è d'autore.

    Perché sì, il goal che regala il titolo all'Estudiantes è un colpo di testa di Mariano Pavone nel finale. Ma in precedenza è stato proprio Sosa a trovare il pareggio, di nuovo grazie a una punizione. Niente assist, quella volta: la pennellata dal limite dell'area sotto l'incrocio di Bobadilla è un momento che a La Plata ricordano ancor oggi. Con inevitabili accostamenti all'altra pennellata, quella per l'incornata vincente di Carrillo col Racing.

  • ANDATA E RITORNO

    Sosa aveva lasciato l'Estudiantes una prima volta all'inizio del 2007, qualche settimana dopo lo spareggio col Boca: destinazione Bayern. Ma il salto si era rivelato subito troppo grande: poco più di una trentina di presenze in tre anni, quindi il ritorno a La Plata in prestito nel 2010, infine l'addio a titolo definitivo in direzione Napoli.

    Il Principito ha giocato praticamente ovunque nel corso della propria carriera: anche in Ucraina (Metalist) e in Turchia (Besiktas e Fenerbahçe). Al Milan, nel 2016/17, ha collezionato meno di una ventina di presenze in Serie A: l'allenatore era Vincenzo Montella.

    L'Estudiantes lo ha riportato a casa in maniera definitiva tardi, nel 2022, a 37 anni. Il giusto canto del cigno per uno che nella La Plata biancorossa è nato e cresciuto, e che un contributo sostanzioso già lo aveva dato. 

  Muslera José Sosa Estudiantes

    BILARDO, MARADONA E... SOSA

    Sosa è l'ultimo discepolo ancora in attività di Carlos Bilardo. Dall'ex commissario tecnico della nazionale argentina, campione del Mondo nel 1986 con Diego Armando Maradona e allenatore dell'Estudiantes all'inizio degli anni duemila, è stato svezzato e plasmato fino a diventare davvero qualcuno nella storia del Pincha.

    Oggi Bilardo ha 87 anni e soffre della sindrome di Hakim-Adams, una rara malattia neurologica simile all'Alzheimer. A luglio 2025 Miguel Angel Lemme, suo amico ed ex vice in panchina, ha rivelato: "Non mi riconosce più, a volte confonde la figlia con la moglie e la moglie con la figlia". Ed è anche per questo che Sosa si è ricordato anche del proprio mentore durante i festeggiamenti per il titolo ottenuto contro il Racing.

    "Spero che sia abbastanza lucido da capire cosa abbiamo appena fatto, perché tutto questo è merito della storia che loro hanno scritto. Siamo andati a trovarlo, spero che possa sentire l'amore di tutti. L'ispirazione che ci dà. La sua storia, come quella di Juan Ramon Verón, che abbiamo perso quest'anno, ha alimentato questi sogni".

  • E ORA ANCHE IL RINNOVO

    Che farà ora Sosa? Il contratto con l'Estudiantes gli è scaduto mercoledì, l'ultimo giorno dell'anno. Tecnicamente, l'ex partenopeo e rossonero è un giocatore senza contratto per la prossima stagione. Ma pare che il rinnovo sia appena una formalità: sì, il Principito resterà all'Estudiantes, e sì, giocherà la Libertadores col Pincha anche nel 2026 dopo l'uscita ai quarti dell'anno scorso.

    "Nonostante l'età non vedo l'ora di continuare a dare il mio contributo ogni giorno e ogni volta che avrò l'opportunità di giocare - ha detto qualche mese fa ad AM 1270 - Non si può in alcun modo prendere una decisione al posto del club, ma loro vedono che sono motivato, che mi alleno ogni giorno. Il mio sogno è continuare a godermi ciò che amo di più. Ho imparato a non pormi scadenze o limiti, ma so che i tempi sono molto più brevi. Dobbiamo sederci e trovare l'opzione migliore".

    "Non ho mai pensato di lasciare il calcio - ha continuato - mi godo ogni giorno, il che è meraviglioso e non si può spiegare. Sono molto grato per quello che l'Estudiantes mi ha dato. Sono più desideroso che mai di rimanere qui".

