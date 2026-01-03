Golazo - Il Principito José Sosa ha chiuso un cerchio: dal 2006 al 2025, un altro titolo da protagonista a 40 anni

Sosa non è più il Sosa di una volta, e va bene così: la carta d'identità non mente. Gioca poco, fa tanta panchina, deve accontentarsi di qualche spezzone finale. Però si è messo a fare incetta di trofei con la squadra del proprio cuore quando ormai non se l'aspettava più nessuno: in due anni ne ha portati a casa quattro.

Nel 2024 l'Estudiantes di Eduardo Dominguez, tecnico emergente del panorama argentino, ha conquistato la Copa de la Liga Profesional e poi il Trofeo de Campeones. Ovvero uno dei due mini campionati in cui è suddivisa l'annata locale e poi la sfida finale tra i rispettivi vincitori. E nel 2025 ha fatto il bis: in pochi giorni il suo Pincha ha superato il Racing portandosi a casa il campionato e poi il Platense, trionfatore a metà anno, nel Trofeo de Campeones.

Il bello è che Sosa ha lasciato un segno grosso così nel successo contro il Racing. La squadra dell'allenatore-tifoso Gustavo Costas è passata nel finale con "Maravilla" Martinez, ma al terzo minuto di recupero è stata beffata da un colpo di testa vincente di Guido Carrillo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Chi ha messo in mezzo la palla ferma? Proprio il Principito quarantenne. Il cui piede, alla fine, è rimasto quello di sempre.

La gara è finita 1-1, le due squadre si sono giocate il trofeo ai calci di rigore. E il primo ad andare sul dischetto è stato proprio Sosa: esecuzione vincente, Estudiantes avanti. Gli errori decisivi, dopo quello del biancorosso Cetré, sono stati di Martirena e Pardo. E il campionato è finito nelle mani dell'Estudiantes, capace di replicare contro il Platense aggiudicandosi anche il Trofeo de Campeones.