Exequiel Zeballos e il cammino accidentato verso il Monza: 2200 km per il Boca, 4 infortuni in 14 mesi

Lungo è il cammino di chi punta alla gloria, ma anche di chi aspira a diventare un protagonista del mondo del pallone, di un Superclásico, dei tavoli di mercato. Chiedere per informazioni a Exequiel Zeballos, che finalmente è stato ripagato di anni e anni di sofferenze in serie.

Zeballos è l'esterno del Boca Juniors che il Monza è pronto a portare in Italia. Era stato bloccato dal Napoli, che però non è mai riuscito a chiudere con gli argentini per la difficoltà nel trovargli un posto in rosa. Tradotto: a causa delle mancate cessioni. E pure col Parma non se n'è fatto nulla. I brianzoli ne hanno approfittato agli sgoccioli del mercato: operazione chiusa per 4 milioni e mezzo e il 40% sulla futura rivendita.

A novembre di un anno fa Zeballos è finito sulle prime pagine, non solo argentine e non solo sudamericane, per aver battuto il River Plate da solo o quasi. Quel pomeriggio (argentino), alla Bombonera è finita 2-0 per gli uomini di Claudio Ubeda, tecnico a interim dopo la scomparsa di Miguel Angel Russo, e il changuito (scimmietta) ha prima messo a segno la rete del vantaggio, poi ha propiziato con una strepitosa azione personale anche quella del definitivo raddoppio di Miguel Merentiel.

E poi l'esultanza, già divenuta iconica. Quella corsa a buttarsi in mezzo alla gente del Boca, a farsi abbracciare e immortalare da telefonini sollevati verso il cielo. Cose da Superclásico pure queste.

Zeballos ha vissuto la giornata più bella di una carriera ancora giovane, visto che ad aprile ha compiuto appena 24 anni, ma segnata da una dose quasi incredibile di sfortuna. Una sfortuna palesatasi a più riprese sotto forma di infortuni, una costante negli scorsi anni.