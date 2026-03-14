Golazo - Dalla Fiat 147 all'estintore: tutte le follie del Chacho Coudet, nuovo allenatore del River Plate

Coudet ha difeso in più parentesi i colori del Rosario Central, dopo gli esordi da professionista con il Platense. E poi del San Lorenzo, del Colon, di qualche squadra messicana e statunitense, oltre a una breve esperienza in Liga con il Celta (2003).

Tutti i club in cui ha giocato gli sono rimasti nel cuore. Compreso il River Plate. Sapeva già, il Chacho, che un giorno vi sarebbe tornato. Questa volta per allenarlo, dopo aver indossato l'iconica maglia con la banda dal 1999 al 2002 e poi dal 2003 al 2004 e aver vinto quattro campionati. Nel 2016 aveva disegnato una sorta di profezia, dimostrandosi sicuro dei propri mezzi di tecnico in un'intervista a La Nación.

"Sono sicuro che un giorno allenerò il River. Ci sono stato per molto tempo e so che l'allenerò. Ma ora mi vedo qui (al Rosario Central, la sua squadra dell'epoca, ndr). Se mi chiedete se sto progettando il futuro, direi di no. Ora, se mi chiedete: 'Pensi che un giorno allenerai il River?' Beh, sì. 'Presto?' No. Ora mi vedo al Central. Questa è la verità; altrimenti mentirei. E non mi piace mentire".

Ha impiegato un decennio, Coudet, a realizzare il proprio sogno. Nel frattempo ha vinto un campionato nazionale al Racing dopo gli esordi al Central e coi messicani del Tijuana, ha sfiorato una finale di Copa Libertadores con l'Internacional, ha tentato la fortuna in Spagna (Celta, Alaves), ha guidato pure l'Atletico Mineiro. Fino alla chiamata del River all'inizio di marzo.