Golazo - Dalla Fiat 147 all'estintore: tutte le follie del Chacho Coudet, nuovo allenatore del River Plate

I suoi capelli color platino hanno segnato un'epoca. Il suo stile irriverente, in campo e fuori, gli ha attirato sentimenti contrastanti: odio sportivo in primis, ma in fondo anche una trasversale simpatia. Perché come si fa a odiare uno come il Chacho?
Il Chacho è Eduardo Coudet, 51 anni. E da poco più di una settimana è il nuovo allenatore del River Plate al posto della leggenda Marcelo Gallardo, che qualche giorno prima aveva deciso di interrompere a stagione iniziata il suo secondo ciclo sulla panchina dei Millonarios.
Sognava di tornare nel luogo e nel club dove aveva giocato e vinto da calciatore, Coudet. E c'è riuscito. Riabbracciando l'Argentina dopo sette anni di militanza all'estero e riportando a galla una serie di mattane da puro personaggio folclorico.