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Stefano Silvestri

Golazo - Dalla Fiat 147 all'estintore: tutte le follie del Chacho Coudet, nuovo allenatore del River Plate

Il sostituto di Gallardo sognava da anni di tornare nel club in cui ha giocato e vinto da calciatore: dopo sette anni l'Argentina ritrova un personaggio unico.

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I suoi capelli color platino hanno segnato un'epoca. Il suo stile irriverente, in campo e fuori, gli ha attirato sentimenti contrastanti: odio sportivo in primis, ma in fondo anche una trasversale simpatia. Perché come si fa a odiare uno come il Chacho?

Il Chacho è Eduardo Coudet, 51 anni. E da poco più di una settimana è il nuovo allenatore del River Plate al posto della leggenda Marcelo Gallardo, che qualche giorno prima aveva deciso di interrompere a stagione iniziata il suo secondo ciclo sulla panchina dei Millonarios.

Sognava di tornare nel luogo e nel club dove aveva giocato e vinto da calciatore, Coudet. E c'è riuscito. Riabbracciando l'Argentina dopo sette anni di militanza all'estero e riportando a galla una serie di mattane da puro personaggio folclorico.

  • Eduardo Coudet em Carabobo x Atlético-MG, pré-Libertadores 2023Pedro Souza/Atlético-MG

    LA PROFEZIA DEL 2016

    Coudet ha difeso in più parentesi i colori del Rosario Central, dopo gli esordi da professionista con il Platense. E poi del San Lorenzo, del Colon, di qualche squadra messicana e statunitense, oltre a una breve esperienza in Liga con il Celta (2003).

    Tutti i club in cui ha giocato gli sono rimasti nel cuore. Compreso il River Plate. Sapeva già, il Chacho, che un giorno vi sarebbe tornato. Questa volta per allenarlo, dopo aver indossato l'iconica maglia con la banda dal 1999 al 2002 e poi dal 2003 al 2004 e aver vinto quattro campionati. Nel 2016 aveva disegnato una sorta di profezia, dimostrandosi sicuro dei propri mezzi di tecnico in un'intervista a La Nación.

    "Sono sicuro che un giorno allenerò il River. Ci sono stato per molto tempo e so che l'allenerò. Ma ora mi vedo qui (al Rosario Central, la sua squadra dell'epoca, ndr). Se mi chiedete se sto progettando il futuro, direi di no. Ora, se mi chiedete: 'Pensi che un giorno allenerai il River?' Beh, sì. 'Presto?' No. Ora mi vedo al Central. Questa è la verità; altrimenti mentirei. E non mi piace mentire".

    Ha impiegato un decennio, Coudet, a realizzare il proprio sogno. Nel frattempo ha vinto un campionato nazionale al Racing dopo gli esordi al Central e coi messicani del Tijuana, ha sfiorato una finale di Copa Libertadores con l'Internacional, ha tentato la fortuna in Spagna (Celta, Alaves), ha guidato pure l'Atletico Mineiro. Fino alla chiamata del River all'inizio di marzo.

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  • LA LEGGENDARIA FIAT 147

    Coudet è quello che all'inizio del nuovo millennio si fa immortalare a bordo di una Fiat 147. È il 2002, anno di tensione in un'Argentina in cui spopolano sequestri lampo a calciatori e ai loro parenti. E il Chacho arriva così all'allenamento: guidando un modello inusuale per i lussi di un calciatore di prima divisione.

    Un giornalista lo ferma, lui col finestrino abbassato sta al gioco: "Sono a corto di soldi", se la ride. E poi: "È sempre una macchina. È sicura, ti porta dove vuoi".

    Per la cronaca: Coudet si farà vedere all'allenamento anche a bordo di una Lotus, tra le risate dei compagni. Sempre con tutta la naturalezza di questo mondo.

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  • L'ESTINTORE IN UN OCCHIO DI FUERTES

    Un'altra volta, il River è in ritiro in un hotel prima di una partita e tra i giocatori si scatena la goliardia. Esteban Fuertes, il Bichi, ex centravanti con un passato anche in LIgue 1 con il Lens, tenta di entrare nella stanza di Coudet per fargli un gavettone. E il Chacho reagisce staccando l'estintore e attivandolo: per sua sfortuna, il getto viene direzionato verso un occhio di Fuertes, con il panico che ne segue.

    "Avevamo un estintore, lungo circa un metro - racconterà in seguito Coudet - Hanno socchiuso la porta e io ho infilato l'ugello dell'estintore nella fessura. Non ne avevo mai usato uno prima e non avrei mai pensato che avrebbe causato una scena del genere".

    Panico per tutti? Non per lui, che torna a dormire e non si scompone più di tanto neppure quando il medico sociale del River lo chiama per spiegargli i rischi di quel che ha appena fatto.

    "Sto dormendo - gli risponde Coudet - cavoli suoi se non riesce a vedere la porta durante le partite".

  • River CoudetGetty

    LO SCHERZO AL DIRIGENTE

    Coudet, che di ruolo giocava mezzala o esterno destro, ha giocato con i capelli tinti color platino per buona parte della carriera. Nel 2001, dopo aver vinto il Clausura con il River Plate, chiede ai compagni di conciarsi come lui per festeggiare il titolo. E quelli aderiscono, un po' come la Sampdoria del 1991, scendendo in campo tutti colorati di biondo o con altre tonalità per dare la vuelta olimpica in casa del Rosario Central.

    In quegli anni, sempre al River Plate, fa parte delle alte cupole un dirigente molto basso di statura. Coudet è nella media, poco meno di un metro e 80, ma in confronto a lui pare un gigante. E una volta, mentre si trova sulla brandina dello spogliatoio, lo vede passare e non resiste alla tentazione.

    "Vieni da papà, vieni da papà", gli urla, invitandolo a sedersi sulle sue ginocchia. Il dirigente se la ride a sua volta, senza considerarlo un affronto, senza procedere con multe o sanzioni. Perché il Chacho è così: prendere o lasciare.

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  • SPIA IN CAMPO

    Un'altra volta, durante un River Plate-Racing, il tecnico dell'Academia "Mostaza" Merlo chiama Chatruc vicino a sé per dargli delle istruzioni su cosa fare in campo. Coudet si avvicina di soppiatto, origlia la conversazione e poi torna in campo come se niente fosse.

    A quel punto si mette a urlare affinché tutti lo sentano, i due del Racing compresi: "Ledesma, occhio che Chatruc proverà a scapparti alle spalle!". Qui niente risate. Non da parte degli avversari, almeno.

  • SFIDA DELICATA

    Coudet avrà una missione delicata davanti a sé: riportare in alto un River Plate che, dopo un 2025 poco felice, non ha conquistato titoli in patria e ha mancato perfino la qualificazione alla Copa Libertadores, provocando lo strappo con Gallardo. Ma Coudet si sente pronto. E intanto c'è chi ha garantito per lui.

    "Chacho mi ha dato tutto - ha detto l'ex difensore Alejandro Donatti, allenato da Coudet sia al Rosario Central che al Racing - Mi ha insegnato a gestirmi e ha tirato fuori il meglio di me. Se deve urlarti contro, lo fa. È uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto". Un aneddoto? "Io non avevo mai tirato calci di punizione, ma lui mi ha costretto a farlo. 'Altrimenti ti butto fuori', mi ha detto. Sa cosa vuole e come gestire i giocatori in allenamento a seconda della situazione".

    L'esordio in casa dell'Huracan, intanto, è andato benone: 2-1 River, vittorioso nel finale grazie a un rigore di Gonzalo Montiel, l'eroe dei titolo mondiale dell'Argentina nel 2022 e del Siviglia contro la Roma l'anno successivo. Il ciclo Coudet parte da qui.

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