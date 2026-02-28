Golazo - Da Matador a torero incornato: Cavani ha imboccato il viale del tramonto

Lo chiamavano El Matador. O meglio: lo chiamano ancora così, sia in Europa che in Sudamerica. Solo che Edinson Cavani, oggi, sembra più un torero infilzato da un toro indomabile: la pallida copia del fuoriclasse che fu.
Cavani ha 39 anni, li ha compiuti a febbraio. Gioca ancora nel Boca Juniors, ma l'entusiasmo debordante dei primi tempi si è annacquato a tal punto che tutto sembra essere diventato un ricordo vago, confuso, come se nulla fosse mai esistito. Però c'era un tempo in cui Edi era felice, sì. Solo che quel tempo non se lo ricorda più nessuno, o quasi.
Oggi tutto ha un altro sapore, che non è nemmeno dolciastro: è proprio amaro. Guardando soprattutto alla discrepanza tra il Cavani nel prime e il Cavani attuale. Si chiama viale del tramonto, semplicemente.