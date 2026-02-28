Golazo - Da Matador a torero incornato: Cavani ha imboccato il viale del tramonto

Il punto più basso, Cavani lo ha toccato una settimana fa. Dopo più di cinque mesi trascorsi a lottare contro una lombalgia, l'ex centravanti di Palermo e Napoli è stato schierato titolare da Claudio Ubeda. E non ha fatto bene. Per nulla. Tanto che la Bombonera gliel'ha fatto capire a chiare lettere.

A una decina di minuti circa dalla fine, Ubeda ha richiamato in panchina Cavani schierando al suo posto il baby Zufiaurre. E dalle tribune sono partiti fischi, insulti, improperi nei confronti dell'uruguaiano. Un'umiliazione vera e propria su pubblica piazza.

Dopo la partita, Cavani ha provato a fare buon viso a cattivo gioco. E su Instagram ha pubblicato una story contenente una promessa di riscossa: "È quando le cose non funzionano che più si deve andare avanti. Forza Boca". Ma il messaggio non ha migliorato granché una situazione sempre più precaria.