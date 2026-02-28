Goal.com
Golazo CavaniGOAL
Stefano Silvestri

Golazo - Da Matador a torero incornato: Cavani ha imboccato il viale del tramonto

Il trentanovenne ex attaccante del Napoli, oggi al Boca Juniors, sta combattendo contro l'età attirandosi critiche e fischi. L'ex nazionale Ruggeri: "Dovrebbe smettere di giocare".

Lo chiamavano El Matador. O meglio: lo chiamano ancora così, sia in Europa che in Sudamerica. Solo che Edinson Cavani, oggi, sembra più un torero infilzato da un toro indomabile: la pallida copia del fuoriclasse che fu.

Cavani ha 39 anni, li ha compiuti a febbraio. Gioca ancora nel Boca Juniors, ma l'entusiasmo debordante dei primi tempi si è annacquato a tal punto che tutto sembra essere diventato un ricordo vago, confuso, come se nulla fosse mai esistito. Però c'era un tempo in cui Edi era felice, sì. Solo che quel tempo non se lo ricorda più nessuno, o quasi.

Oggi tutto ha un altro sapore, che non è nemmeno dolciastro: è proprio amaro. Guardando soprattutto alla discrepanza tra il Cavani nel prime e il Cavani attuale. Si chiama viale del tramonto, semplicemente.

  • I FISCHI DELLA BOMBONERA

    Il punto più basso, Cavani lo ha toccato una settimana fa. Dopo più di cinque mesi trascorsi a lottare contro una lombalgia, l'ex centravanti di Palermo e Napoli è stato schierato titolare da Claudio Ubeda. E non ha fatto bene. Per nulla. Tanto che la Bombonera gliel'ha fatto capire a chiare lettere.

    A una decina di minuti circa dalla fine, Ubeda ha richiamato in panchina Cavani schierando al suo posto il baby Zufiaurre. E dalle tribune sono partiti fischi, insulti, improperi nei confronti dell'uruguaiano. Un'umiliazione vera e propria su pubblica piazza.

    Dopo la partita, Cavani ha provato a fare buon viso a cattivo gioco. E su Instagram ha pubblicato una story contenente una promessa di riscossa: "È quando le cose non funzionano che più si deve andare avanti. Forza Boca". Ma il messaggio non ha migliorato granché una situazione sempre più precaria.

  • GLI INFORTUNI A PIOGGIA

    Da settembre a oggi, Cavani ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che lo hanno costretto a rimanere in infermeria più di quanto abbia messo piede in campo. Infortuni vari, variegati, fastidiosi.

    Il Matador ha dovuto convivere con un paio di problemi muscolari alla fine di settembre. Poi, quando pareva recuperato, ecco una ricaduta che lo ha tenuto lontano dall'azione dalla metà di ottobre all'inizio di novembre. Con un paio di panchine nel mezzo, contro il Newell's Old Boys e poi nel Superclásico contro il River Plate, giusto per non farsi mancare nulla.

    A dargli il colpo di grazia, dopo che una rete al Tigre a metà novembre sembrava avergli ridato slancio, ecco la lombalgia. Cavani ha saltato le prime quattro giornate del nuovo campionato, iniziato a gennaio, poi ha giocato 25 minuti in casa del Platense a metà febbraio. Fino alla giornata nera contro il Racing.

    Finita qui? Macché: un paio di giorni fa Cavani ha accusato nuovi dolori nella zona lombare e non sarà a disposizione di Ubeda neppure contro il Gimnasia di Mendoza, partita che si giocherà stasera alle 21.45 italiane. Dunque, niente riscatto.

  • Boca Juniors v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    NON SEGNA PIÙ

    Normale che, in queste condizioni, anche la media realizzativa di Cavani sia crollata in maniera drastica e verticale. Anche se nel 2025 l'ex napoletano ha pur sempre messo a segno 24 reti tra tutte le competizioni, tra cui quel Mondiale per Club che ha visto il Boca Juniors essere eliminato già nella fase a gironi.

    Qualcuno, però, si ricorda anche degli errori. Tipo quello occorso nel turno preliminare della Libertadores 2025 contro i peruviani dell'Alianza Lima, poi vincenti ai rigori. Se Cavani avesse segnato al 98', ad andare ai gironi sarebbe stato il Boca. E invece l'uruguaiano ha scialacquato un'occasione più unica che rara al 98', praticamente all'ultimo secondo, non riuscendo a indirizzare verso la porta un pallone facile facile e, di fatto, condannando la propria squadra.

    Nel 2026 Cavani non ha ancora segnato una volta nelle quattro partite in cui è sceso in campo. E da agosto a oggi lo ha fatto solamente due volte. Quasi impensabile, anche a 39 anni.

  • "DEVE SMETTERE DI GIOCARE"

    Negli ultimi giorni hanno varcato i confini dell'Argentina le parole di un grande della storia argentina, ovvero Oscar Ruggeri, campione del mondo nel 1986 in Messico con Maradona e meteora dell'Ancona all'inizio degli anni 90. Parole dure, senza filtri, impietose. E un messaggio chiaro: Cavani, è finita qui.

    “Cavani deve smettere di giocare. È un peccato che un fuoriclasse come lui, con un’immensa carriera alle spalle come la sua, venga insultato in questo modo. Io non lo conosco, ci siamo incontrati solo due o tre volte, ma mi fa male vederlo in questo stato. Oggi è complicato in Argentina giocare a 40 anni. Secondo me non si ritira perché vuole continuare a provare a ribaltare questa situazione per uscirne vincitore”.

    La notizia del possibile ritiro di Cavani era già uscita alla fine del 2025, e molti ci avevano creduto. Il 28 dicembre è stato divulgato un falso comunicato ufficiale dell'attaccante, con tanto di annuncio di addio al calcio. Ma non era così: semplicemente era il 'Dia de los Inocentes", ovvero il nostro primo aprile.

  • TRA FIDUCIA E DUBBI

    Nonostante l'ennesimo contrattempo che non gli permetterà di averlo a disposizione contro il Gimnasia di Mendoza, il tecnico Ubeda non ha mai fatto mancare il proprio sostegno nei confronti di Cavani. Lo ha fatto anche dopo il fatidico Boca-Racing, quello dei fischi al Matador, giustificando il cattivo rendimento del centravanti con gli infortuni.

    "Logicamente - ha detto - quando non si segna, l'attenzione si sposta sugli attaccanti. Sia lui che Merentiel sono reduci da infortuni e non giocavano con regolarità, ma fa parte del processo che dobbiamo intraprendere e incoraggiare: mantenerli competitivi, accrescere la fiducia in loro stessi e far sì che tornino a segnare. Gli attaccanti vivono e respirano segnando".

    La sensazione netta, però, è che ormai il viale del tramonto sia stato imboccato da Cavani. L'età è quella che è, i guai fisici continuano a tormentarlo, il rendimento non è paragonabile a quello di tempo e l'ambiente lo sopporta, più che sostenerlo. Le parole di Ruggeri sembrano destinate a tramutarsi ben presto in realtà.

