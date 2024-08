Goal, strapotere e successi: i due anni di Lukaku con Conte, la coppia che fa sognare Napoli

Sotto la gestione Conte, Lukaku è riuscito a esprimere il meglio del suo potenziale: con lui all’Inter ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

Romelu Lukaku e Antonio Conte nuovamente insieme. Finalmente verrebbe da aggiungere, visto che proprio in queste ore si sta celebrando un matrimonio ormai scritto da tempo, quello tra l’attaccante belga e il Napoli.

Fin dal suo arrivo sulla panchina azzurra, preso atto della situazione Osimhen (destinato a partire, anche se ancora le trattative per la sua cessione non decollano), Conte ha chiesto il suo grande pupillo per l’attacco.

Un desiderio che il Napoli adesso è davvero vicinissimo ad accontentare, ricomponendo una coppia – Conte in panchina e Lukaku in campo – che in passato è stata devastante.