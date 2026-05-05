Gli ultimi obiettivi dell'Inter dopo lo Scudetto: nel mirino i punti di Conte, Lautaro Martinez e Thuram vanno a duello

L'Inter ha vinto. Di più: ha stravinto. Domenica sera ha battuto 2-0 il Parma, ha portato a +12 il margine sul secondo posto del Napoli, ha conquistato il ventunesimo Scudetto della propria storia. Lì ha preso il via la festa, proseguita lunedì.

Però il campionato non è finito. E qualche altro obiettivo, pur minore rispetto a quello già ottenuto matematicamente due giorni fa, alla squadra di Chivu è rimasto. Sia dal punto di vista collettivo che individuale.

Proprio questo sarà il tema delle ultime tre giornate di campionato. Che di fatto saranno ininfluenti sulla classifica, ma che alla fine qualcos'altro potranno portare nella già pienissima saccoccia nerazzurra.