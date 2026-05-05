Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Gli ultimi obiettivi dell'Inter dopo lo Scudetto: nel mirino i punti di Conte, Lautaro Martinez e Thuram vanno a duello

Serie A
Inter

Conquistato matematicamente il ventunesimo titolo della propria storia, i nerazzurri vogliono ora chiudere il campionato al meglio. Sia dal punto di vista collettivo che individuale.

Pubblicità

L'Inter ha vinto. Di più: ha stravinto. Domenica sera ha battuto 2-0 il Parma, ha portato a +12 il margine sul secondo posto del Napoli, ha conquistato il ventunesimo Scudetto della propria storia. Lì ha preso il via la festa, proseguita lunedì.

Però il campionato non è finito. E qualche altro obiettivo, pur minore rispetto a quello già ottenuto matematicamente due giorni fa, alla squadra di Chivu è rimasto. Sia dal punto di vista collettivo che individuale.

Proprio questo sarà il tema delle ultime tre giornate di campionato. Che di fatto saranno ininfluenti sulla classifica, ma che alla fine qualcos'altro potranno portare nella già pienissima saccoccia nerazzurra.

  • antonio-conte-inter-bologna-serie-a(C)Getty images

    CONTE NEL MIRINO

    L'Inter è attualmente a quota 82 punti. Il che significa che potenzialmente è in grado di arrivare e chiudere a 91, nel caso batta anche la Lazio, il Verona e il Bologna negli ultimi tre impegni del campionato.

    Proprio 91 punti è la quota toccata da Antonio Conte quattro anni fa. Anche allora l'Inter ha vinto lo Scudetto all'inizio di maggio, guidata dall'ex allenatore della Juventus. E lo ha fatto con lo stesso numero di punti che ora potrebbe raggranellare Chivu.

    Simone Inzaghi, per la cronaca, avrebbe fatto meglio nel 2023/2024: 94 i punti collezionati dall'Inter in quella stagione, quella della stella, con tanto di Scudetto vinto già ad aprile nel derby.

    • Pubblicità

  • OBIETTIVO... TERZO POSTO

    Se l'Inter ha chiuso al primo posto, ora l'obiettivo da un certo punto di vista diventa... il terzo. Anche se, naturalmente, il discorso diventa più ad ampio raggio rispetto a una singola stagione.

    Si parla di rendimento in termini di punti nella Serie A a 20 squadre, dunque dal 2004/2005 a oggi. L'Inter ne ha collezionati al massimo 97 (nella stagione 2006/2007, quella anomala senza la Juve e col Milan penalizzato), quindi si è issata a 94 (2023/2024 con Inzaghi) e a 91 con Conte, nel 2021.

    Vincendo le ultime tre, in pratica, l'Inter concretizzerebbe il terzo miglior rendimento - anche se a parimerito - della propria storia da quando il massimo campionato italiano conta 20 partecipanti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RENDIMENTO OFFENSIVO

    Strepitoso fino a questo momento il rendimento offensivo dell'Inter. La formazione di Chivu ha messo a segno 82 goal in 35 giornate e guarda nettamente dall'alto al basso tutte le altre. A seguire c'è il Como che, per dire, ha segnato 58 reti. Il Napoli secondo è addirittura fermo a 52, il Milan a 48.

    Anche questo è un obiettivo nerazzurro da qui alla trentottesima: migliorare ulteriormente i propri numeri in attacco, dopo aver già superato quelli della scorsa stagione (con Inzaghi si è fermata a 79).

    In che modo? Magari superando le squadre trionfatrici proprio con Inzaghi ma anche con Conte, che negli anni dei due precedenti Scudetti hanno realizzato 89 goal a testa. Questo è il miglior rendimento offensivo dell'Inter nella Serie A a 20 squadre.

    I nerazzurri, intanto, hanno già migliorato i numeri del 2006/07 e del 2019/20, campionati in cui avevano chiuso rispettivamente con 80 e 81 goal segnati. E ora non vogliono fermarsi.

  • Thuram Lautaro Inter ComoGetty Images

    IL DUELLO LAUTARO MARTINEZ-THURAM

    A proposito di goal segnati: gran parte delle speranze offensive dell'Inter in questo campionato è passata dai piedi dei soliti noti. Ovvero dei due attaccanti principali della rosa: Lautaro Martinez e Khephren Thuram.

    Lautaro è appena rientrato dall'infortunio, è rimasto a guardare per qualche partita ma è sempre il capocannoniere del campionato. Contro il Parma ha rimesso piede in campo e ha prodotto l'assist per il raddoppio di Mkhitaryan. In sua assenza, Thuram è tornato a fare il Thuram dopo un lungo periodo di appannamento: 6 centri in 6 partite tra Serie A e Coppa Italia.

    L'argentino è a quota 16, il francese lo segue a breve distanza con 13 reti. Il re dei bomber e il suo vice sono proprio loro due. Ed è un duello che promette di affascinare in maniera particolare il finale di stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT