Gli squalificati dopo l'ultima giornata di Serie A: stangata per gli espulsi della Cremonese, mano pesante del Giudice Sportivo

A far infuriare i giocatori della Cremonese è stata la decisione dell'arbitro della sfida contro il Como, ovvero Fabio Maresca di Napoli, di concedere ai lariani un rigore a una ventina di minuti dalla fine. Penalty, di fatto, decisivo per concludere lì la partita.

Un intervento a gamba tesa in area di Bianchetti su Douvikas è stato in un primo momento ignorato da Maresca, richiamato successivamente al monitor e indotto a cambiare la propria decisione indicando infine il dischetto.

Un cambio di rotta che ha mandato su tutte le furie i giocatori della Cremonese: a farne le spese per proteste sono stati appunto Grassi dal campo, ma anche Okereke e Djuric, che si stavano scaldando e a loro volta se la sono presi in maniera veemente con arbitro e assistente.