Gli squalificati dopo l'ultima giornata di Serie A: stangata per gli espulsi della Cremonese, mano pesante del Giudice Sportivo

Ultimo giro di squalificati, ultimo comunicato stagionale del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni per i giocatori di Serie A, che a questo punto salteranno l'inizio del prossimo campionato.
L'attesa, in particolare, riguardava la sanzione che avrebbero rimediato i tre giocatori della Cremonese espulsi durante la concitata gara persa contro il Como, costata la retrocessione in Serie B alla squadra di Marco Giampaolo.
Alla fine il mistero è stato svelato. E la mano del Giudice Sportivo nei confronti di Alberto Grassi, Milan Djuric e David Okereke è stata piuttosto pesante.