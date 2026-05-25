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Maresca Cremonese ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Gli squalificati dopo l'ultima giornata di Serie A: stangata per gli espulsi della Cremonese, mano pesante del Giudice Sportivo

Serie A
Cremonese vs Como
Cremonese

Grassi, Djuric e Okereke sono stati puniti dopo quanto accaduto durante la partita contro il Como, costata la retrocessione ai grigiorossi: addirittura quattro giornate per il centrocampista.

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Ultimo giro di squalificati, ultimo comunicato stagionale del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni per i giocatori di Serie A, che a questo punto salteranno l'inizio del prossimo campionato.

L'attesa, in particolare, riguardava la sanzione che avrebbero rimediato i tre giocatori della Cremonese espulsi durante la concitata gara persa contro il Como, costata la retrocessione in Serie B alla squadra di Marco Giampaolo.

Alla fine il mistero è stato svelato. E la mano del Giudice Sportivo nei confronti di Alberto Grassi, Milan Djuric e David Okereke è stata piuttosto pesante.

  • QUANTE GIORNATE A GRASSI, DJURIC E OKEREKE

    Grassi è stato squalificato addirittura per quattro giornate, "per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente".

    Due sono le giornate di stop comminate a Djuric "per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose".

    Una giornata infine per Okereke "per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara".

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  • COS'È SUCCESSO IN CREMONESE-COMO

    A far infuriare i giocatori della Cremonese è stata la decisione dell'arbitro della sfida contro il Como, ovvero Fabio Maresca di Napoli, di concedere ai lariani un rigore a una ventina di minuti dalla fine. Penalty, di fatto, decisivo per concludere lì la partita.

    Un intervento a gamba tesa in area di Bianchetti su Douvikas è stato in un primo momento ignorato da Maresca, richiamato successivamente al monitor e indotto a cambiare la propria decisione indicando infine il dischetto.

    Un cambio di rotta che ha mandato su tutte le furie i giocatori della Cremonese: a farne le spese per proteste sono stati appunto Grassi dal campo, ma anche Okereke e Djuric, che si stavano scaldando e a loro volta se la sono presi in maniera veemente con arbitro e assistente.

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  • TUTTI GLI SQUALIFICATI

    Questo è l'elenco degli squalificati dopo l'ultima giornata di Serie A:

    QUATTRO GIORNATE: Grassi (Cremonese)

    DUE GIORNATE: Kabasele (Udinese)

    UNA GIORNATA: Vardy (Cremonese), Mkhitaryan (Inter), Ramadani (Lecce), Britschgi (Parma), Valentini (Verona)

    Kabasele, espulso in Napoli-Udinese, è stato squalificato "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba, senza conseguenze".

    Valentini è stato espulso per doppia ammonizione in Verona-Roma, somma di ammonizioni invece per Vardy, Mkhitaryan, Ramadani e Britschgi.

  • QUALE PARTITA SALTANO GLI SQUALIFICATI

    Essendosi concluso il campionato, coloro che hanno rimediato una squalifica dopo l'ultimo turno la sconteranno alla prima giornata del prossimo torneo, dunque Serie A, Serie B o qualunque esso sia. O alle prime giornate, come nel caso di Grassi, Djuric e Kabasele.

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