Gli spettatori allo stadio in Europa nel 2024/25: dominio Premier League e Borussia Dortmund, la Serie A cresce e si avvicina a due big

Quali sono i campionato e le squadre che hanno riempito di più gli stadi nelle partite delle leghe nazionali nel corso della stagione 2024/25?

Il muro giallo del Borussia Dortmund guarda tutti dall’alto verso il basso in termini di spettatori allo stadio in campionato anche nella stagione 2024/25, ma è la Premier League a dominare la classifica per quanto riguarda le leghe, mentre la Serie A continua a riempire sempre più gli stadi piazzandosi dietro solo allo stesso campionato inglese e la Bundsliga.

Sono questi i dati legati alle presenze allo stadio nel corso della annata appena conclusa, secondo i dati rielaboti da Calcio e Finanza in base alle indiscrezioni e alle cifre ufficiali rese note da club e leghe estere.

Il quadro che emerge considerando i top 5 campionati d’Europa è di dominio delle leghe di Inghilterra e Germania, con l’Italia che tuttavia si è ancora messa nuovamente dietro la Liga spagnola.