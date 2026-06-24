La Serie A 2026/2027 inizierà ufficialmente sabato 22 agosto, con quattro anticipi, distribuiti in due fasce orarie: è quanto comunicato dalla Lega in una circolare che definisce giorni e orari di tutte le gare del prossimo campionato.
Gli orari della Serie A: prima giornata con quattro anticipi sabato 22 agosto, prime due gare alle ore 18:30
FINESTRE DI GARA
Le gare di ogni giornata del campionato di Serie A 2026/2027 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari, con questo schema:
−venerdì ore 20.45 (1 anticipo)
−sabato ore 15.00 (1 anticipo)
−sabato ore 18.00 (1 anticipo)
−sabato ore 20.45 (1 anticipo)
−domenica ore 12.30 (1 anticipo)
−domenica ore 15.00 (2 gare)
−domenica ore 18.00 (1 posticipo)
−domenica ore 20.45 (1 posticipo)
−lunedì ore 20.45 (1 posticipo)
DATE E ORARI PRIMA GIORNATA
La prima giornata si disputerà dunque su tre giorni, con le prime gare in programma sabato 22 agosto alle ore 18:30 e il posticipo del lunedi sera alle 20:45 a chiudere il quadro:
"La 1ª giornata si disputa domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45".
Dalla settimana successiva la giornata inizia di venerdi, garantendo comunque la disputa di tutte le gare in orari serali: "La 2ª giornata si disputa da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3ª giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30".
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QUANDO NON SI GIOCA DI LUNEDI O DI VENERDI
"Nella 5 a giornata, nella 11a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 8 a e 17a giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.
Nella 6a giornata, nella 12a giornata e nella 30a giornata che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 10a e nella 19 a giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l’anticipo del venerdì".
I TURNI INFRASETTIMANALI
"I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla 9 a e 18 a giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara".
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SI CAMBIA PER LE PRIME GARE DI GENNAIO
"La 17ª e la 18ª giornata si disputano rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard".
ULTIME DUE GIORNATE IN CONTEMPORANEA
Garantita la contemporaneità per le ultime due giornate, pur con un programma che verrà schedulato in base alla classifica del momento.
"La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee".
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LE REGOLE DEL CALENDARIO
"Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì e, in caso di partita fissata di giovedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre lunedì e la partita successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.
Nelle Giornate che precedono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club gli slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle Società Sportive impegnate il martedì successivo in UEFA Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è assicurata alle Società Sportive che giocano il mercoledì successivo in UEFA Champions League.
Nelle Giornate che seguono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club lo slot orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite delle Società Sportive impegnate il giovedì precedente in UEFA Europa League o in UEFA Europa Conference League.
Nel caso di Gare oggetto di Pick la cui data e/o orario siano determinati a seguito di provvedimenti governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A deciderà l’eventuale posizionamento delle Gare in un altro degli slot previsti dal Pacchetto licenziato o slot libero equivalente".