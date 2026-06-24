"Nella 5 a giornata, nella 11a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 8 a e 17a giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Nella 6a giornata, nella 12a giornata e nella 30a giornata che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 10a e nella 19 a giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l’anticipo del venerdì".