Gli italiani ancora dentro al Mondiale per Club: Donnarumma unico giocatore, possibile sfida tra Inzaghi e Maresca

Dopo l'eliminazione di Inter e Juventus, rimane qualche italiano ancora in gioco negli Stati Uniti. Il punto sugli azzurri.

Non è un Mondiale per Club "italiano", almeno fino ad ora, visto che sono uscite già agli ottavi i due club della Serie A, Juventus ed Inter, rispettivamente contro Real Madrid e Fluminense.

Delle 8 squadre qualificate ai quarti ci sono due tedesche (Bayern Monaco, Borussia Dortmund), due inglesi (Chelsea, Manchester City), una spagnola (Real Madrid), due brasiliane (Palmeiras, Fluminense) ed una Araba (Al Hilal).

Italia che è poco protagonista anche in campo per quanto riguarda i giocatori con solo Gianluigi Donnarumma rimasto mentre situazione ben diversa se prendiamo in considerazione gli allenatori, dove ci sono ancora Enzo Maresca e Simone Inzaghi in corsa.