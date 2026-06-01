Gli intrecci di calciomercato tra Juventus e Real Madrid: Gonzalo Garcia "alla Nico Paz", la verità su Huijsen, Alaba e Ceballos

Esperienza e qualità: è il mantra del mercato della Juventus, che vuole aggiungere queste due qualità alla rosa di Luciano Spalletti. E così, caccia ai parametri zero, ma con l'imprevisto della mancata qualificazione alla Champions League a complicare i piani (Bernardo Silva, ad esempio, ha detto no), e volontà di acquistare soprattutto giocatori provenienti da top club. Calciatori provenienti da piazze nelle quali la pressione si mangia a colazione, e che quindi possano mettere in campo anche la loro personalità, oltre che la loro qualità.

La Juventus ha provato a pescare in casa Liverpool, ma la pista Alisson Becker si è complicata terribilmente, Andrew Robertson ha scelto il Totenham e Mohamed Salah, dopo l'esonero di Arne Slot, sta aspettando di capire chi siederà sulla panchina dei Reds per poi valutare il da farsi circa il futuro.