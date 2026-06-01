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Gli intrecci di calciomercato tra Juventus e Real Madrid: Gonzalo Garcia "alla Nico Paz", la verità su Huijsen, Alaba e Ceballos

Juventus
Calciomercato
Serie A
Real Madrid
G. Garcia
D. Huijsen

Costretta a fare i conti con la mancata qualificazione alla Champions League, la Juve guarda a Madrid per rinforzare la propria rosa. Con Garcia particolarmente apprezzato.

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Esperienza e qualità: è il mantra del mercato della Juventus, che vuole aggiungere queste due qualità alla rosa di Luciano Spalletti. E così, caccia ai parametri zero, ma con l'imprevisto della mancata qualificazione alla Champions League a complicare i piani (Bernardo Silva, ad esempio, ha detto no), e volontà di acquistare soprattutto giocatori provenienti da top club. Calciatori provenienti da piazze nelle quali la pressione si mangia a colazione, e che quindi possano mettere in campo anche la loro personalità, oltre che la loro qualità.

La Juventus ha provato a pescare in casa Liverpool, ma la pista Alisson Becker si è complicata terribilmente, Andrew Robertson ha scelto il Totenham e Mohamed Salah, dopo l'esonero di Arne Slot, sta aspettando di capire chi siederà sulla panchina dei Reds per poi valutare il da farsi circa il futuro.

  • BRAHIM E GONZALO GARCIA

    E poi c'è il Real Madrid, con diversi i profili in uscita cerchiati in rosso nella lista della spesa bianconera, come riporta La Stampa. Uno in particolare si è trasformato in obiettivo primario, dopo il no di Bernardo Silva: Brahim Diaz, trequartista in grado di convincere tutti in casa Juve. Cresciuto nel Manchester City e diventato grande tra Milan e Real Madrid, leader tecnico del Marocco. Per Spalletti è una prima scelta, e Comolli e Ottolini sono al lavoro per presentare l’offerta giusta.

    Sempre secondo il quotidiano torinese, diversi contatti si stanno susseguendo anche per Gonzalo Garcia, centravanti che un anno fa segnò il gol decisivo agli ottavi del Mondiale per club proprio contro la Juve. Per il classe 2004, il Real pensa a un’operazione alla Nico Paz con recompra già fissata: i bianconeri ci pensano, per Spalletti sarebbe la spalla ideale per il centravanti titolare (che sia Vlahovic, Kolo Muani o un altro big).



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  • ALABA, CEBALLOS E HUIJSEN

    C'è poi il capitolo David Alaba: il suo agente Pini Zahavi (lo stesso di Robert Lewandowski) lo ha proposto anche alla Juve nelle scorse settimane, si libera a zero ma gli ultimi anni della sua carriera sono stati troppo condizionati dagli infortunio e la Signora non vuole rischiare. Un altro scontento è Dani Ceballos, che andrà via: a un anno dalla scadenza del contratto su di lui ci sono Betis e Ajax nonostante un ingaggio fuori portata, intermediari lo hanno proposto anche alla Juve. E infine, non manca il nome di Dean Huijsen: negli scorsi mesi c'è stato più di un contatto, ma poi Mourinho (che sarà il nuovo allenatore del Real Madrid e che ha già allenato il giovane difensore alla Roma), ne ha bloccato la cessione.



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