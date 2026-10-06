Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEAFP
Lelio Donato

Gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers spalancano le porte a Moreira: verso un posto da titolare fisso al Milan, come cambia il suo ruolo

Serie A
Milan
Sassuolo vs Milan
Sassuolo

Amorim pensa al cambio di modulo dopo il grave infortunio di Saelemaekers e lo stop di Estupinan con l'Ecuador, mentre Diego Moreira sarà sempre più centrale nel nuovo Milan.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Quello che tornerà in campo dopo la sosta sarà un Milan molto diverso per modulo e uomini.

Molto dipende dagli infortuni che hanno colpito i rossoneri nelle ultime settimane. Il più grave riguarda Alexis Saelemaekers, ma con l'Ecuador si è fermato anche Pervis Estupinan.

Ecco perché Ruben Amorim sta studiando nuove soluzioni tattiche che potrebbero riguardare in particolare Diego Moreira, destinato probabilmente a diventare un titolare fisso: ma in quale ruolo?

  • LUNGO STOP PER SAELEMAEKERS, OUT ESTUPINAN

    La peggiore notizia arrivata durante la sosta per Amorim riguarda le condizioni del belga.

    Saelemaekers, non convocato da Van Bommel per le gare di Nations League, era rimasto a Milanello ma si è infortunato alla caviglia durante un allenamento.

    Gli esami strumentali avevano inizialmente escluso gravi lesioni prima che successivi controlli accertassero l'instabilità dell'articolazione, cosa che lo costringerà ad operarsi con conseguente allungamento dei tempi di recupero.

    Alla ripresa del campionato non ci sarà neppure Pervis Estupinan, fin qui spesso preferito da Amorim a Bartesaghi sulla fascia sinistra.

    L'esterno ha riportato un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.

  • MOREIRA PROTAGONISTA COL BELGIO

    Chi invece rientra a Milanello con grande entusiasmo è Diego Moreira.

    Il talento rossonero ha giocato tre delle quattro partite del Belgio in Nations League da titolare, mostrando lampi di classe purissima.

    Per lui zero goal e zero assist contro Italia e Francia (affrontata due volte). Ma tanti applausi e la sensazione che troverà sempre maggiore spazio sia in Nazionale che al Milan.

    Anche perché già prima della sosta era stato assoluto protagonista.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRE GOAL NELLE ULTIME DUE DI CAMPIONATO

    Dopo il faticoso debutto da titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus, quando era stato schierato largo a destra, Diego Moreira ha cambiato marcia

    Il suo ingresso in campo all'Olimpico ha letteralmente ribaltato la partita. Sua infatti la doppietta che ha permesso al Milan di agguantare un insperato pareggio contro la Lazio.

    Moreira sembra trovarsi decisamente meglio a sinistra, come dimostrato anche nell'ultima gara prima della pausa realizzando il goal del definitivo 3-0 contro il Lecce.

    Cosa che fa di Moreira il miglior marcatore del Milan in questo momento con tre reti realizzate, una in più di Cisse e Rabiot.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • TITOLARE FISSO? IL RUOLO DI MOREIRA

    Ma cosa cambia per Diego Moreira dopo gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers?

    Il belga è un jolly che può essere schierato da Ruben Amorim in varie posizioni. Come detto, ad esempio, al debutto contro la Juventus era stato utilizzato da esterno destro del 3-4-2-1.

    Moreira però sembra trovarsi meglio dall'altra parte e ha caratteristiche più offensive rispetto a Estupinan o Bartesaghi.

    Ecco perché, in caso di passaggio al 4-2-3-1, sembra difficile vedere Moreira sulla linea dei difensori ma piuttosto potrebbe agire alle spalle di Gonçalo Ramos.

    Resta da capire se il belga giocherà a destra oppure a sinistra dove a contendergli una maglia da titolare sarà Cisse.

    In ogni caso la sensazione è che Moreira troverà sempre più spazio col passare delle settimane fino a diventare di fatto un punto fermo nell'undici tipo di Amorim.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Milan crest
Milan
MIL