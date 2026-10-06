Chi invece rientra a Milanello con grande entusiasmo è Diego Moreira.

Il talento rossonero ha giocato tre delle quattro partite del Belgio in Nations League da titolare, mostrando lampi di classe purissima.

Per lui zero goal e zero assist contro Italia e Francia (affrontata due volte). Ma tanti applausi e la sensazione che troverà sempre maggiore spazio sia in Nazionale che al Milan.

Anche perché già prima della sosta era stato assoluto protagonista.