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Quello che tornerà in campo dopo la sosta sarà un Milan molto diverso per modulo e uomini.
Molto dipende dagli infortuni che hanno colpito i rossoneri nelle ultime settimane. Il più grave riguarda Alexis Saelemaekers, ma con l'Ecuador si è fermato anche Pervis Estupinan.
Ecco perché Ruben Amorim sta studiando nuove soluzioni tattiche che potrebbero riguardare in particolare Diego Moreira, destinato probabilmente a diventare un titolare fisso: ma in quale ruolo?