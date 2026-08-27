Gli incroci pericolosi di Fenerbahce-Roma in Champions League: Dybala ritrova Guendouzi dopo le liti nel derby, l'ex Lukaku sfida i giallorossi

Fenerbahce-Roma promette scintille tra Mateo Guendouzi e Paulo Dybala.

I due si sono già più volte scontrati a muso duro durante il derby quando il primo indossava la maglia della Lazio.

"Quel francese ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro” ha dichiarato qualche tempo fa Dybala al podcast 'la casa del Kun'.

Anche per questo motivo Dybala durante un derby ha deciso di mostrare a Guendouzi il parastinco con la Coppa del Mondo vinta proprio contro la sua Francia.

Un gesto che ovviamente non è stato gradito da Guendouzi e ha portato i due a sfiorare lo scontro fisico.

"Gli misi le mani in faccia, so che sono cose che non vanno fatte. Ha provato a prendermi in giro e quella cosa m'infastidì" ha spiegato il francese tornando su quanto accaduto con Dybala.

Ora si ritroveranno di nuovo uno contro l'altro. Stavolta in Champions League.