Gli incroci pericolosi di Fenerbahce-Roma in Champions League: Dybala ritrova Guendouzi dopo le liti nel derby, l'ex Lukaku sfida i giallorossi

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Una delle otto sfide che attendono la Roma nella Fase campionato di Champions League regalerà un paio di incroci pericolosi.
I giallorossi infatti voleranno a Istanbul per affrontare il Fenerbahce, squadra turca in cui militano due vecchie conoscenza.
Una di queste è ovviamente Romelu Lukaku, che ha vestito la maglia della Roma per una sola stagione prima di trasferirsi al Napoli con cui ha poi vinto uno Scudetto.
L'altra è invece Mateo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio col quale i contrasti durante i derby della Capitale non sono mancati. In particolare con Paulo Dybala.