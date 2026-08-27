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AS Roma v SS Lazio - Serie A TIMGetty Images Sport
Lelio Donato

Gli incroci pericolosi di Fenerbahce-Roma in Champions League: Dybala ritrova Guendouzi dopo le liti nel derby, l'ex Lukaku sfida i giallorossi

Champions League
Roma
Fenerbahce

Il Fenerbahce sarà avversario della Roma nella Fase campionato di Champions League dopo aver eliminato il Lione. Nelle file dei turchi militano sia Guendouzi, ex Lazio, che Romelu Lukaku.

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Una delle otto sfide che attendono la Roma nella Fase campionato di Champions League regalerà un paio di incroci pericolosi.

I giallorossi infatti voleranno a Istanbul per affrontare il Fenerbahce, squadra turca in cui militano due vecchie conoscenza.

Una di queste è ovviamente Romelu Lukaku, che ha vestito la maglia della Roma per una sola stagione prima di trasferirsi al Napoli con cui ha poi vinto uno Scudetto.

L'altra è invece Mateo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio col quale i contrasti durante i derby della Capitale non sono mancati. In particolare con Paulo Dybala.

  • L'ANNO DI LUKAKU ALLA ROMA

    Come detto Romelu Lukaku ha giocato con la Roma per una sola stagione.

    L'attaccante belga, dopo la rottura con l'Inter, accetta di tornare in Serie A. La società giallorossa chiude l'accordo col Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

    Lukaku diventerà subito un punto fermo alla Roma con cui scende in campo trentadue volte in campionato segnando tredici goal. Saranno invece sette in tredici presenze le reti in Europa League.

    In totale il belga segna ventuno goal che però non gli valgono la conferma visto che la Roma preferisce non esercitare il diritto di riscatto.

    Poco male perché Antonio Conte se lo porta a Napoli dove nella stagione successiva vince uno Scudetto da protagonista con quattordici goal e dieci assist in 36 presenze.

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  • LE SCINTILLE GUENDOUZI-DYBALA

    Fenerbahce-Roma promette scintille tra Mateo Guendouzi e Paulo Dybala.

    I due si sono già più volte scontrati a muso duro durante il derby quando il primo indossava la maglia della Lazio.

    "Quel francese ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro” ha dichiarato qualche tempo fa Dybala al podcast 'la casa del Kun'.

    Anche per questo motivo Dybala durante un derby ha deciso di mostrare a Guendouzi il parastinco con la Coppa del Mondo vinta proprio contro la sua Francia.

    Un gesto che ovviamente non è stato gradito da Guendouzi e ha portato i due a sfiorare lo scontro fisico.

    "Gli misi le mani in faccia, so che sono cose che non vanno fatte. Ha provato a prendermi in giro e quella cosa m'infastidì" ha spiegato il francese tornando su quanto accaduto con Dybala.

    Ora si ritroveranno di nuovo uno contro l'altro. Stavolta in Champions League.

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  • LA RISSA CONTRO IL LIONE

    Lo stesso Guendouzi peraltro è stato protagonista già nel turno preliminare contro il Lione.

    Il centrocampista, ex Marsiglia, ha provocato i tifosi avversari che lo avevano beccato durante la partita scatenando una rissa nel tunnel.

    "Ancora prima che la partita iniziasse, 60mila persone hanno urlato insulti a me, la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Una situazione che mi ha ferito, davvero triste" ha spiegato Guendouzi.

    Da qui gesti e frasi provocatorie che hanno portato allo scontro tra giocatori e staff delle due squadre in cui è rimasto coinvolto anche Lois Openda, ex Juve oggi al Lione.

    Non è escluso dunque che l'UEFA nelle prossime settimane decida di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati di Fenerbahce e Lione.

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