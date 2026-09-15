Gli incroci di Milan-Benfica: il "no" di Amorim, la promessa di Gonçalo Ramos, Diego Moreira, la sliding door di Estupinan

Sì, Milan-Benfica è la partita che aprirà ufficialmente il percorso rossonero in Europa League. Si gioca mercoledì sera e sarà la prima delle otto partite che attenderanno la squadra di Ruben Amorim nella League Phase.
Ma Milan-Benfica è anche altro. Una sfida tra due delle formazioni più gloriose del panorama europeo, intanto, nonché potenziali favorite per la conquista della competizione. Fascino e storia scenderanno in campo a San Siro assieme ai 22 calciatori che daranno vita alla sfida.
E poi ci sono quegli incroci che, in partite del genere, di solito non mancano. E che non mancheranno nemmeno tra Milan e Benfica. Con protagonisti diversi elementi della formazione rossonera.
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