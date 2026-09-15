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Amorim Ramos MoreiraGetty Images
Stefano Silvestri

Gli incroci di Milan-Benfica: il "no" di Amorim, la promessa di Gonçalo Ramos, Diego Moreira, la sliding door di Estupinan

Europa League
Milan
Milan vs Benfica
Benfica

La gara di San Siro, esordio nella League Phase di Europa League per i rossoneri, racconta diverse storie. E il presidente dei rossoneri è il grande ex Rui Costa.

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Sì, Milan-Benfica è la partita che aprirà ufficialmente il percorso rossonero in Europa League. Si gioca mercoledì sera e sarà la prima delle otto partite che attenderanno la squadra di Ruben Amorim nella League Phase.

Ma Milan-Benfica è anche altro. Una sfida tra due delle formazioni più gloriose del panorama europeo, intanto, nonché potenziali favorite per la conquista della competizione. Fascino e storia scenderanno in campo a San Siro assieme ai 22 calciatori che daranno vita alla sfida.

E poi ci sono quegli incroci che, in partite del genere, di solito non mancano. E che non mancheranno nemmeno tra Milan e Benfica. Con protagonisti diversi elementi della formazione rossonera.


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  • IL RIFIUTO DI AMORIM

    Ruben Amorim, intanto, avrebbe potuto allenare il Benfica. E, di fatto, trovarsi a San Siro seduto sull'altra panchina, non su quella rossonera.

    Le Aquile hanno pensato anche a lui nel delicato momento della sostituzione di José Mourinho. Sarebbe stato un ritorno, in quanto l'Amorim calciatore ha militato nel Benfica per quasi un decennio, prima di esplodere come allenatore nei rivali dello Sporting. Ma Ruben ha detto no.

    "Avevo le idee chiare - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia - C'era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho deciso di no. Se avessi ricevuto una chiamata da un club portoghese avrei detto di no. Poi il Milan mi ha chiamato e non potevo dire di no. Non sarei tornato in Portogallo, ho scelto il Milan e sono contento di questa decisione importante".

    Alla fine, al Benfica è arrivato un altro portoghese: Marco Silva, ex Fulham. E negli stessi giorni Amorim ha proseguito ufficialmente il proprio giro d'Europa: da Manchester a Milano, dallo United al Milan.

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  • Goncalo Ramos(C)Getty Images

    LA PROMESSA DI GONÇALO RAMOS

    Chi ha un legame speciale col Benfica è Gonçalo Ramos. A Lisbona non è nato, nemmeno calcisticamente, e all'inizio non ci è nemmeno cresciuto. Ma il club rappresenta qualcosa di unico per lui.

    Ramos è stato prelevato dal Benfica nel 2013, ad appena 12 anni: militava nelle giovanili dell'Olhanense, la squadra della propria città. Zaino in spalla e via, alla conquista prima del Portogallo e poi dell'Europa. Partendo dal vivaio, issandosi fino alla squadra B e poi alla prima squadra, fino ai super trasferimenti a PSG e Milan.

    Il Benfica continua a troneggiare nel cuore di Ramos, che con quella maglia ha segnato 41 volte in 106 presenze. Ed è stato lui stesso, presente in conferenza assieme ad Amorim, a confermarlo a chiare lettere. Con tanto di promessa.

    "Se esulterò in caso di goal? No. Per me il Benfica è come casa mia, ho passato forse più tempo con loro che con la mia famiglia", ha spiegato il centravanti, precisando però che "ho comunque tanta voglia di segnare".

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  • LE SLIDING DOORS DI MOREIRA ED ESTUPINAN

    A sinistra, contro il Benfica, dovrebbe giocare Davide Bartesaghi per una ragione di turnover. Il che significa che sia Diego Moreira che Pervis Estupinan sono destinati a sedersi inizialmente in panchina.

    I due sono stati protagonisti nella gara pareggiata in rimonta sabato in casa della Lazio. Il primo in positivo, con la doppietta che ha riportato in partita il Milan dopo lo 0-2 dell'intervallo. E il secondo in negativo, con un primo tempo disastroso e la partecipazione a entrambe le reti segnate dagli avversari.

    Che cosa lega Estupinan al Benfica? Il fatto che, come Amorim, anche lui mercoledì si sarebbe potuto trovare a San Siro sulla sponda opposta. I portoghesi in estate hanno provato a prenderlo, così come l'Aston Villa, ma l'allenatore rossonero si sarebbe opposto trattenendolo a Milano.

    Quanto a Moreira, lui come Ramos (e Amorim) nel Benfica ci ha giocato. Per modo di dire. Un anno nelle giovanili, un paio tra squadra B e prima squadra, prima del passaggio al Chelsea nell'estate del 2023 dopo aver rifiutato il rinnovo con i portoghesi.

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  • Rui Costa BenficaGetty

    IL PATRON DEL BENFICA? RUI COSTA

    Allargando lo sguardo fuori da Milano e dall'Italia, il nome più prestigioso compare dall'altra parte: nel Benfica. Ma non è un giocatore e non è neppure l'allenatore: è il presidente.

    Manuel Rui Costa è il patron delle Aquile dal 2021. E in precedenza aveva ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo, aiutando il club a raggiungere e perdere due finali di Europa League consecutive, la prima nel 2013 e la seconda nel 2014.

    Pesante il suo palmarès con la maglia del Milan, indossata per un quinquennio dal 2001 al 2006: uno Scudetto, la Champions League di Manchester, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea. E tante giocate di qualità, prima che l'arrivo a Milano di Ricardo Kaká ne oscurasse parzialmente la stella.

    Per Rui, recentemente visto in Italia per la festa del centenario della Fiorentina, si tratterà del secondo amarcord in poche settimane. Stavolta a tinte rossonere. E in una partita con tre punti in palio.

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