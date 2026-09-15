Gli incroci di Milan-Benfica: il "no" di Amorim, la promessa di Gonçalo Ramos, Diego Moreira, la sliding door di Estupinan

Ruben Amorim, intanto, avrebbe potuto allenare il Benfica. E, di fatto, trovarsi a San Siro seduto sull'altra panchina, non su quella rossonera.

Le Aquile hanno pensato anche a lui nel delicato momento della sostituzione di José Mourinho. Sarebbe stato un ritorno, in quanto l'Amorim calciatore ha militato nel Benfica per quasi un decennio, prima di esplodere come allenatore nei rivali dello Sporting. Ma Ruben ha detto no.

"Avevo le idee chiare - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia - C'era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho deciso di no. Se avessi ricevuto una chiamata da un club portoghese avrei detto di no. Poi il Milan mi ha chiamato e non potevo dire di no. Non sarei tornato in Portogallo, ho scelto il Milan e sono contento di questa decisione importante".

Alla fine, al Benfica è arrivato un altro portoghese: Marco Silva, ex Fulham. E negli stessi giorni Amorim ha proseguito ufficialmente il proprio giro d'Europa: da Manchester a Milano, dallo United al Milan.