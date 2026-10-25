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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

"Gli hanno messo la Champions League in tasca", le parole di Allegri fanno arrabbiare la Roma: la reazione giallorossa e cosa può succedere

Serie A
Roma
Napoli vs Roma
Napoli

Le parole che avrebbe pronunciato Allegri sulla qualificazione in Champions League ottenuta dalla Roma nella scorsa stagione non sono piaciute alla società giallorossa, che ora si attende chiarimenti dagli organi competenti.

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Il veleno nella coda di Napoli-Roma, quando alcune dichiarazioni di Massimiliano Allegri hanno fatto molto discutere.

L'allenatore, dopo l'espulsione e lo sfogo contro gli arbitri davanti alle telecamere, se la sarebbe presa anche con la società giallorossa.

Il riferimento di Allegri era la qualificazione in Champions League ottenuta dalla Roma nella scorsa stagione anche a danno del suo Milan.

Parole che non sono affatto piaciute ai giallorossi. Ma cosa può succedere ora?

  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    "L’anno scorso gli hanno messo in mano la Champions. Sempre loro…" avrebbe detto Allegri sulla Roma a telecamere spente.

    Il riferimento del tecnico è alla corsa per il quarto posto che vedeva protagonista pure il suo Milan insieme a Como, Juventus e Roma.

    L'accusa neppure troppo velata mossa da Allegri alla Roma è quella di aver ricevuto presunti favori arbitrali che avrebbero permesso alla squadra di Gasperini di chiudere davanti al Milan, arrivato quinto.

    Un piazzamento che è costato ad Allegri l'esonero da parte della società rossonera.

  • MA A COSA SI RIFERIVA?

    Resta peraltro da capire a cosa si riferisse Allegri parlando di "Champions messa in tasca" alla Roma.

    Forse, secondo quanto ipotizza 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico del Napoli pensava alla rimonta dei giallorossi a Parma nei minuti finali da 2-1 a 2-3 con rigore di Malen in pieno recupero.

    O forse il riferimento era all'ultima partita dello scorso campionato persa dal Milan contro il Cagliari, in cui secondo l'ex allenatore rossonero ci sarebbe stato qualche episodio dubbio.

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  • LA REAZIONE DELLA ROMA

    Le parole attribuite ad Allegri da molti media, seppure non pronunciate a telecamere accese, avrebbero molto irritato la Roma.

    La società giallorossa ritiene ingiusto e inaccettabile l'attacco del tecnico del Napoli. E lo stesso Gasperini non si aspettava dichiarazioni del genere da parte di Allegri. "Spero che non ce l'abbia con me, non l'ho espulso io..." aveva detto l'allenatore giallorosso a DAZN dopo la partita.

    Da Trigoria filtra irritazione per quanto accaduto e si attende che gli organi competenti facciano ulteriore chiarezza.

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  • COSA RISCHIA ALLEGRI

    Al momento non è chiaro se gli ispettori federali o gli ufficiali di gara abbiano ascoltato lo sfogo di Allegri, che è avvenuto a telecamere spente e lontano dai microfoni ma sarebbe stato sentito da molti giornalisti presenti al 'Maradona'.

    Alcuni ipotizzano in queste ore la possibilità che la Procura federale decida di aprire un'inchiesta per accertare cosa sia successo esattamente e a cosa si riferisse Allegri con le sue accuse alla Roma.

    Quello che resta, di certo, è l'irritazione dell'intero ambiente giallorosso per dichiarazioni che vengono ritenute inaccettabili.

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