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Il veleno nella coda di Napoli-Roma, quando alcune dichiarazioni di Massimiliano Allegri hanno fatto molto discutere.
L'allenatore, dopo l'espulsione e lo sfogo contro gli arbitri davanti alle telecamere, se la sarebbe presa anche con la società giallorossa.
Il riferimento di Allegri era la qualificazione in Champions League ottenuta dalla Roma nella scorsa stagione anche a danno del suo Milan.
Parole che non sono affatto piaciute ai giallorossi. Ma cosa può succedere ora?