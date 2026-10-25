Al momento non è chiaro se gli ispettori federali o gli ufficiali di gara abbiano ascoltato lo sfogo di Allegri, che è avvenuto a telecamere spente e lontano dai microfoni ma sarebbe stato sentito da molti giornalisti presenti al 'Maradona'.

Alcuni ipotizzano in queste ore la possibilità che la Procura federale decida di aprire un'inchiesta per accertare cosa sia successo esattamente e a cosa si riferisse Allegri con le sue accuse alla Roma.

Quello che resta, di certo, è l'irritazione dell'intero ambiente giallorosso per dichiarazioni che vengono ritenute inaccettabili.