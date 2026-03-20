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esclusi italiaGetty Images
Andrea Ajello

Gli esclusi di Gattuso per i playoff dell'Italia: da Zaniolo a Bernardeschi, Pellegrini, Bartesaghi e Vicario

Tra infortuni e scelte tecniche sono diversi gli azzurri esclusi da Gattuso nelle convocazioni per Italia-Irlanda del Nord.

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Tante conferme e certezze, qualche novità, come quella ad esempio di Marco Palestra, convocato per la prima volta in Nazionale e il rientro di Federico Chiesa, ma anche diversi giocatori che speravano nella chiamata di Rino Gattuso.


Il commissario tecnico ha diramato la lista dei giocatori convocati per i playoff Mondiali. In totale sono 28 i calciatori chiamati dall'allenatore.

Ma chi emerge tra i giocatori assenti? Alcune esclusioni eccellenti sono avvenute nel reparto offensivo, dove Gattuso aveva i maggiori dubbi.

  • VICARIO OUT DOPO ANNI DI CONVOCAZIONI

    La scelta forte c'è stata subito in porta dove Gattuso ha deciso di tenere fuori Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham negli ultimi anni è stata una presenza fissa in Nazionale come vice di Donnarumma.


    La sua esclusione quindi sorprende da questo punto di vista ma meno se si considera il momento e la stagione del portiere. Vicario infatti nelle ultime settimane è stato messo in discussione anche nel suo club. In Champions nell'andata contro l'Atletico Madrid addirittura Tudor lo aveva lasciato in panchina salvo poi schierarlo dopo pochi minuti per gli incredibili errori di Antonin Kinsky.


    Al suo posto il ct ha chiamato Elia Caprile che da mesi si è messo in mostra con il Cagliari. Meret, Donnarumma e Carnesecchi sono gli altri tre portieri convocati.

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  • NIENTE BARTESAGHI E UDOGIE

    Tra i giovani che in questa stagione si sono messi in mostra in Serie A c'è Davide Bartesaghi; il difensore del Milan, titolare con Massimiliano Allegri per quasi tutto il campionato, non è riuscito a conquistare la prima convocazione in Nazionale.


    Oltre a lui, tra gli esterni difensivi, da sottolineare le assenze di Micheal Kayode e  Destiny Udogie, entrambi in Premier League rispettivamente con Watford e Tottenham. Per Udogie l'esclusione è legata principalmente all'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.


    Gattuso ha così puntato su Palestra (prima convocazione in Nazionale) e Spinazzola, elemento di grande esperienza.

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  • PELLEGRINI E RICCI ESCLUSI

    In casa Roma c'è chi sorride come Cristante e soprattutto Pisilli, chiamati da Gattuso e chi invece dovrà vedere il playoff da casa, ovvero Lorenzo Pellegrini.


    A centrocampo il ct aveva dubbi soprattutto sulla presenza o meno di Marco Verratti che però si è infortunato "risolvendo" la questione. Era attesa invece la mancata presenza dell'altro centrocampista che aveva guidato l'Italia negli Europei vinti nel 2021, ovvero Jorginho. Fuori anche Samuele Ricci che era stato convocato per gli impegni di novembre ma che in questi mesi non è riuscito a giocare con abbastanza continuità nel Milan, a differenza ad esempio di Manuel Locatelli, sempre più centrale nella Juventus.

  • CHIESA SI, ZANIOLO E BERNARDESCHI NO

    L'infortunio di Zaccagni ha aumentato i dubbi di Gattuso su come comporre il reparto offensivo. Oltre ai quattro centravanti (Retegui, Pio Esposito, Kean e Scamacca), c'erano punti interrogativi sugli esterni.


    Bernardeschi sta vivendo un momento positivo a Bologna dove ha scalato le gerarchie superando anche Orsolini. Nessuno dei due rossoblù però ha ottenuto la chiamata di Gattuso. Così come Zaniolo, protagonista con l'Udinese e possibile jolly per Gattuso. Il ct ha preferito la duttilità di Raspadori, tornato in Serie A dopo i mesi all'Atletico Madrid e soprattutto Chiesa, tornato in Nazionale dopo quasi due anni.

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