Gli esclusi di Gattuso per i playoff dell'Italia: da Zaniolo a Bernardeschi, Pellegrini, Bartesaghi e Vicario

La scelta forte c'è stata subito in porta dove Gattuso ha deciso di tenere fuori Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham negli ultimi anni è stata una presenza fissa in Nazionale come vice di Donnarumma.





La sua esclusione quindi sorprende da questo punto di vista ma meno se si considera il momento e la stagione del portiere. Vicario infatti nelle ultime settimane è stato messo in discussione anche nel suo club. In Champions nell'andata contro l'Atletico Madrid addirittura Tudor lo aveva lasciato in panchina salvo poi schierarlo dopo pochi minuti per gli incredibili errori di Antonin Kinsky.





Al suo posto il ct ha chiamato Elia Caprile che da mesi si è messo in mostra con il Cagliari. Meret, Donnarumma e Carnesecchi sono gli altri tre portieri convocati.