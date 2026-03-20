Gli esclusi di Gattuso per i playoff dell'Italia: da Zaniolo a Bernardeschi, Pellegrini, Bartesaghi e Vicario

Tante conferme e certezze, qualche novità, come quella ad esempio di Marco Palestra, convocato per la prima volta in Nazionale e il rientro di Federico Chiesa, ma anche diversi giocatori che speravano nella chiamata di Rino Gattuso.
Il commissario tecnico ha diramato la lista dei giocatori convocati per i playoff Mondiali. In totale sono 28 i calciatori chiamati dall'allenatore.
Ma chi emerge tra i giocatori assenti? Alcune esclusioni eccellenti sono avvenute nel reparto offensivo, dove Gattuso aveva i maggiori dubbi.