Milan Parma TroiloGetty Images
Stefano Silvestri

Gli audio del goal di Troilo in Milan-Parma, Open VAR svela il caos con Piccinini e la review non chiusa: "Non ho capito cosa decide"

Momenti di confusione totale nel check che ha poi portato alla convalida del goal, con Piccinini torna in campo prima del previsto e il VAR che trema, prima del sospiro di sollievo: "Bene". Tommasi: "On field review corretto, rete regolare".

Due giorni dopo, Milan-Parma non è ancora andata in archivio. Così come non è ancora andato in archivio il goal di Mariano Troilo, l'incornata vincente che ha spedito i rossoneri a -10 dall'Inter capolista tra mille e mille polemiche.

C'era fallo dell'argentino su Bartesaghi? E c'era ostruzione da parte del connazionale Valenti su Maignan, impossibilitato a uscire sul cross dalla bandierina che ha portato alla rete dello 0-1? È stato giusto richiamare l'arbitro Piccinini al monitor per l'on field review ed è stato corretto il cambio di decisione, con convalida finale della segnatura?

Tutto questo è stato analizzato a DAZN su Open VAR, il contenitore con gli episodi arbitrali più controversi del weekend, alla presenza di Dino Tommasi, componente della CAN di A e B presente in qualità di rappresentante dell'AIA.

  • GLI AUDIO VAR: CHE CAOS CON PICCININI

    L'azione incriminata è finita sotto la lente d'ingrandimento, con tanto di divulgazione dei dialoghi in Sala VAR e poi con l'arbitro Piccinini. Il direttore di gara dice all'argentino: "Tu non lo puoi toccare". Ma dal VAR subito un dubbio: "Valenti è fermo, non fa niente". E poi, ancora più netto: "È da convalidare, per me è goal buono". Il dialogo tra i varisti prosegue: "È da far rivedere questa?". "Secondo me sì, secondo me è goal regolare". E alla fine Piccinini viene richiamato al monitor, in quanto "Valenti è sempre di schiena e non fa niente contro Maignan".

    L'arbitro va così a rivedere il replay, ma non è convinto: "Secondo me fa ostruzione, no?". E poi: "Io ho fischiato fallo sul portiere. Lui evita una possibile parata e per te non c'è fallo quindi?". Dalla Sala VAR sono netti: "No". 

    Da lì in poi nasce un momento di pura confusione: in ballo la possibile ostruzione di Valenti su Maignan (oggetto della review), l'appoggio di Troilo su Bartesaghi considerato non falloso e pure un fuorigioco comunque passivo e non punibile di Ondrejka sul colpo di testa del compagno. 

    Piccinini a un certo punto abbandona così il monitor per tornare in campo e comunicare la propria decisione, provocando la reazione stupita della Sala VAR che crede in un annullamento per fuorigioco di Ondrejka: "No, fuorigioco no, digli di no! La review è solamente aperta per il non fallo sul portiere". Tutti col fiato sospeso: "Non ho capito cosa decide però". 

    L'annuncio del direttore di gara, alla fine, è proprio questo: Valenti non ha commesso fallo di ostruzione su Maignan e la rete viene convalidata. Dal VAR, un sospiro di sollievo finale: "Bene".

  • "VALENTI NON OSTRUISCE MAIGNAN"

    Tommasi ha innanzitutto valutato l'episodio più polemico della notte di San Siro: la possibile ostruzione di Valenti su Maignan, inizialmente punita da Piccinini con una punizione per il Milan e successivamente oggetto di review. Conclusione dell'ex arbitro: tutto si è svolto nel modo corretto, così come corretti sono stati il richiamo al monitor e la convalida della rete

    "Piccinini da campo fischia proprio quella situazione di Valenti credendola un'ostruzione - l'analisi dell'ex arbitro - in realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan: non è che fa un movimento a ostruire l'uscita di Maignan, è fermo, lui ha diritto in quel momento di posizionarsi lì e quindi l'OFR da questo punto di vista è corretta perché il fallo non c'è".

  • TROILO-BARTESAGHI "APPOGGIO LEGGERO E FISIOLOGICO"

    Giusto, sempre secondo Tommasi, anche non punire il salto di Troilo sulle spalle di Bartesaghi. Per l'ex fischietto si tratta di un normale contatto di gioco, dunque non punibile, con un appoggio "leggero e fisiologico" dell'argentino sull'esterno milanista.

    "Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, è chiaramente regolare. Può ricordare un po' l'anno scorso una rete per certi aspetti simili di De Ketelaere in un’Atalanta-Milan. Ha rubato completamente il tempo a Bartesaghi che neanche salta, differentemente se si appoggia per togliergli il tempo, ma qui gli ha già rubato il tempo e poi scendendo ovviamente c'è un leggero appoggio ma è fisiologico visto che gli ha tolto il tempo sul salto".

  • "RETE ASSOLUTAMENTE REGOLARE"

    Tommasi ha analizzato anche una situazione che ai più è sfuggita, ovvero una posizione potenzialmente irregolare di Ondrejka sul colpo di testa di Troilo. Posizione che però è assolutamente ininfluente ai fini dell'azione:

    "Non è ovviamente mai punibile nel senso che non impatta assolutamente sulla possibilità di parata. È solo tanto presente lì ma non impatta in alcuna maniera".

    Ribadendo il concetto: secondo Tommasi la decisione di convalidare il goal dopo l'on field review è stata completamente corretta, nonostante tutte le polemiche che si sono scatenate durante e dopo la partita.

    "Certo, è una rete calcisticamente assolutamente regolare, differentemente se ci fosse un'ostruzione, cioè una tattica atta a voler andare sul portiere facendo un movimento verso il portiere per ostruirne l'uscita. Allora sarebbe differente, ma in questo caso lui è fermo, dà in quel momento addirittura le spalle a Maignan. Non fa un movimento verso Maignan per ostruirne l'uscita quindi la rete è regolare".

  • C'ERA FALLO DA RIGORE DI CORVI SU LOFTUS-CHEEK?

    Tommasi ha concluso parlando anche dello scontro del primo tempo tra Corvi e Loftus-Cheek, che non solo ha costretto l'inglese a finire in ospedale, ma ha anche provocato il sospetto di un mancato rigore a favore dei rossoneri. Sospetto che, secondo il dirigente, è infondato.

    “In questa situazione è sicuramente uno scontro di gioco fortuito: c'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone, viene tolto il pallone dal compagno che lo respinge ma la dinamica calcistica è proprio quella, è uno scontro totalmente fortuito. Dispiace ovviamente molto per Loftus-Cheek, sono scontri di gioco ed è accaduto purtroppo a lui ma sicuramente, dal punto di vista calcistico, la situazione è regolare. Corvi prova a fare una parata, gli viene tolto il pallone dal proprio compagno e in traiettoria di tiro poi c'è uno scontro del tutto fortuito".

