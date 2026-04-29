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Daniele DoveriGetty
Gabriele Conflitti

Gli arbitri di Serie A, le prime designazioni di Tommasi dopo l'autosospensione di Rocchi: chi dirige le prossime partite

Serie A

Le scelte arbitrali in vista della 35esima giornata del campionato, la prima dopo l'autosospensione di Rocchi e Gervasoni.

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Il terremoto che ha investito il mondo arbitrale nella giornata di sabato 25 aprile non ferma le designazioni, malgrado l'autosospensione del capo degli arbitri Rocchi e il supervisore VAR Gervasoni.

A partire da venerdì primo maggio si torna in campo, dunque sono state scelte le squadre arbitrali in vista della trentacinquesima giornata di Serie A.

Queste le designazioni.

  • LE DESIGNAZIONI

    PISA– LECCE     Venerdì 1/05 h. 20.45

    GUIDA

    LO CICERO – LAUDATO

    IV:      TREMOLADA

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:      DOVERI

    UDINESE – TORINO     Sabato 2/05 h. 15.00

    MUCERA

    CECCONI – MORO

    IV:      ZANOTTI

    VAR:      MAGGIONI

    AVAR:      DIONISI

    COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

    FABBRI

    BACCINI – BAHRI

    IV:       PERRI

    VAR:      DOVERI

    AVAR:       DI BELLO

    ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

    PEZZUTO

    COLAROSSI – YOSHIKAWA

    IV:      TURRINI

    VAR:     GIUA

    AVAR:     PRONTERA

    BOLOGNA – CAGLIARI    h. 12.30

    CREZZINI

    FONTEMURATO – BIFFI

    IV:       GALIPO’

    VAR:      GARIGLIO

    AVAR:    GHERSINI

    SASSUOLO – MILAN    h. 15.00

    MARESCA

    PERETTI – BERCIGLI

    IV:     MARINELLI

    VAR:     MAZZOLENI

    AVAR:     PAGANESSI

    JUVENTUS – H. VERONA    h. 18.00

    AYROLDI (foto)

    VECCHI – CAVALLINA

    IV:     DI MARCO

    VAR:     DI BELLO

    AVAR:     MERAVIGLIA

    INTER – PARMA     h. 20.45

    BONACINA

    PRETI – PALERMO

    IV:     MASSIMI

    VAR:     MARINI

    AVAR:      DI PAOLO

    CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

    CHIFFI

    DEI GIUDICI – ROSSI C.

    IV:       CALZAVARA

    VAR:     CAMPLONE

    AVAR:     MAZZOLENI

    ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

    ZUFFERLI

    ROSSI L. – CECCON

    IV:     RAPUANO

    VAR:    DI PAOLO

    AVAR:     DI BELLO

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  • L'EREDE DI ROCCHI

    Dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, a prendere il suo posto è stato Dino Tommasi, dal 2023 uno dei bracci destri di Rocchi all'interno della Can A e B e uno dei volti della rubrica Open Var su Dazn.

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