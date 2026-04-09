Maurizio Mariani
Claudio D'Amato

Gli arbitri dei Mondiali 2026: per l'Italia dirigerà Mariani, Di Bello addetto al VAR

Svelati i direttori di gara della Coppa del Mondo ormai alle porte: Maurizio Mariani rappresenterà l'Italia insieme a Marco Di Bello nel ruolo di Video Match Official (ossia addetto al VAR) e ai guardalinee Bindoni e Tegoni. Presenti anche due arbitri donna.

Delineati i gironi, il roster dei Mondiali 2026 viene completato anche con la squadra degli arbitri.

Ufficializzati tutti i nomi dei direttori di gara che fischieranno nei match del torneo ormai alle porte, in programma tra Canada, Messico e stati Uniti.

I profili scelti sono 52, con Maurizio Mariani chiamato a rappresentare l'Italia insieme a Marco Di Bello (solo al VAR) e ai guardalinee Daniele Bindoni ed Alberto Tegoni.

  • MARIANI ARBITRO ITALIANO AI MONDIALI 2026

    Internazionale dal 2019, Mariani come detto manterrà alto l'onore del nostro Paese alla prossima Coppa del Mondo, dove invece la Nazionale azzurra ha mancato l'approdo prolungando un'assenza ormai lunga ben 12 anni.

    Romano classe '82, Mariani a dicembre del 2024 ha ottenuto la promozione da parte dell'UEFA nella categoria Elite e i Mondiali 2026 saranno il suo primo appuntamento top internazionale al quale parteciperà.

  Marco Di Bello

    DI BELLO VIDEO MATCH OFFICIAL

    Parallelamente a Mariani, come anticipato, la kermesse iridata vedrà presente anche Di Bello, seppur nelle vesti di Video Match Official (si occuperà, appunto, soltanto del VAR), nonché degli assistenti Bindoni e Tegoni.


  • PRESENTI ANCHE DUE ARBITRI DONNA

    Scorrendo i nomi degli arbitri inclusi nell'elenco dal designatore FIFA Pierluigi Collina, spicca inoltre la presenza di due fischietti in rosa: trattasi della messicana Katia Garcia e della statunitense Tori Penso.


  • TUTTI GLI ARBITRI DEI MONDIALI 2026

    Di seguito tutti gli arbitri che dirigeranno le partite dei Mondiali 2026, suddivisi per confederazioni: quelli europei, ossia UEFA, sono 15.


    ARBITRI UEFA

    Espen Eskas (Norvegia)

    Alejandro Hernandez (Spagna)

    Istvan Kovacs (Romania)

    Francois Letexier (Francia)

    Danny Makkelie (Olanda)

    Szymon Marciniak (Polonia)

    Maurizio Mariani (Italia)

    Glenn Nyberg (Svezia)

    Michael Oliver (Inghilterra)

    Joao Pinheiro (Portogallo)

    Sandro Schaerer (Svizzera)

    Anthony Taylor (Inghilterra)

    Clement Turpin (Francia)

    Slavko Vincic (Slovenia)

    Felix Zwayer (Germania)


    ARBITRI AFC

    Omar Al Ali (Emirati Arabi)

    Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

    Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

    Yusuke Araki (Giappone)

    Alireza Faghani (Australia)

    Ning Ma (Cina)

    Adham Makhadmeh (Giordania)

    Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)

    Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)


    ARBITRI CAF

    Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

    Pierre Atcho (Gabon)

    Dahane Beida (Mauritania)

    Mustapha Ghorbal (Algeria)

    Jalal Jayed (Marocco)

    Amin Mohamed (Egitto)

    Abongile Tom (Sudafrica)


    ARBITRI CONCACAF

    Ivan Barton (El Salvador)

    Juan Calderon (Costa Rica)

    Ismail Elfath (Stati Uniti)

    Drew Fischer (Canada)

    Katia Garcia (Messico)

    Said Martinez (Honduras)

    Oshane Nation (Giamaica)

    Tori Penso (Stati Uniti)

    Cesar Ramos (Messico)


    ARBITRI CONMEBOL

    Ramon Abatti (Brasile)

    Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

    Raphael Claus (Brasile)

    Cristian Garay (Cile)

    Dario Herrera (Argentina)

    Kevin Ortega (Perú)

    Yael Falcon Perez (Argentina)

    Andres Rojas (Colombia)

    Wilton Sampaio (Brasile)

    Gustavo Tejera (Uruguay)

    Facundo Tello (Argentina)

    Jesus Valenzuela (Venezuela)


    GUARDALINEE E VIDEO MATCH OFFICIALS

