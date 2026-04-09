Gli arbitri dei Mondiali 2026: per l'Italia dirigerà Mariani, Di Bello addetto al VAR

Di seguito tutti gli arbitri che dirigeranno le partite dei Mondiali 2026, suddivisi per confederazioni: quelli europei, ossia UEFA, sono 15.
ARBITRI UEFA
Espen Eskas (Norvegia)
Alejandro Hernandez (Spagna)
Istvan Kovacs (Romania)
Francois Letexier (Francia)
Danny Makkelie (Olanda)
Szymon Marciniak (Polonia)
Maurizio Mariani (Italia)
Glenn Nyberg (Svezia)
Michael Oliver (Inghilterra)
Joao Pinheiro (Portogallo)
Sandro Schaerer (Svizzera)
Anthony Taylor (Inghilterra)
Clement Turpin (Francia)
Slavko Vincic (Slovenia)
Felix Zwayer (Germania)
ARBITRI AFC
Omar Al Ali (Emirati Arabi)
Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
Khalid Al Turais (Arabia Saudita)
Yusuke Araki (Giappone)
Alireza Faghani (Australia)
Ning Ma (Cina)
Adham Makhadmeh (Giordania)
Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)
Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
ARBITRI CAF
Omar Abdulkadir Artan (Somalia)
Pierre Atcho (Gabon)
Dahane Beida (Mauritania)
Mustapha Ghorbal (Algeria)
Jalal Jayed (Marocco)
Amin Mohamed (Egitto)
Abongile Tom (Sudafrica)
ARBITRI CONCACAF
Ivan Barton (El Salvador)
Juan Calderon (Costa Rica)
Ismail Elfath (Stati Uniti)
Drew Fischer (Canada)
Katia Garcia (Messico)
Said Martinez (Honduras)
Oshane Nation (Giamaica)
Tori Penso (Stati Uniti)
Cesar Ramos (Messico)
ARBITRI CONMEBOL
Ramon Abatti (Brasile)
Juan Gabriel Benitez (Paraguay)
Raphael Claus (Brasile)
Cristian Garay (Cile)
Dario Herrera (Argentina)
Kevin Ortega (Perú)
Yael Falcon Perez (Argentina)
Andres Rojas (Colombia)
Wilton Sampaio (Brasile)
Gustavo Tejera (Uruguay)
Facundo Tello (Argentina)
Jesus Valenzuela (Venezuela)
GUARDALINEE E VIDEO MATCH OFFICIALS