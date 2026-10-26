Gli altri premi del Pallone d'Oro: chi ha vinto come miglior giovane, miglior allenatore, miglior portiere, squadra dell'anno

Il riconoscimento come giovane talento maschile dell'anno 2026 è stato assegnato per la terza volta Lamine Yamal, che tra gli altri ha battuto Diomande del Real Madrid e il compagno Cubarsi. Secondo il talento del Barcellona proprio il difensore avrebbe meritato di vincere questo premio.

Tra i candidati c'era anche Kerim Alajbegovic della Juventus che si è piazzato settimo dietro Yamal, Cubarsì, Zaire-Emery, Lennart Karl, Diomande e Bouaddi, ma davanti a Kroupi, Maza e Manzambi.

Il miglior giovane talento femminile dell'anno 2026 invece è Vicky Lopez, anche lei spagnola e giocatrice del Barcellona come Yamal.