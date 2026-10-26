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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Lelio Donato

Gli altri premi del Pallone d'Oro: chi ha vinto come miglior giovane, miglior allenatore, miglior portiere, squadra dell'anno

Lamine Yamal giovane talento dell'anno per la terza volta di fila, Luis De La Fuente miglior allenatore: tutti gli altri premi assegnati durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

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Non solo il Pallone d'Oro 2026, durante la cerimonia che si è svolta a Londra sono stati consegnati molti altri premi.

Di seguito l'elenco completo dei vincitori per ogni categoria

  • GIOVANE TALENTO DELL'ANNO

    Il riconoscimento come giovane talento maschile dell'anno 2026 è stato assegnato per la terza volta Lamine Yamal, che tra gli altri ha battuto Diomande del Real Madrid e il compagno Cubarsi. Secondo il talento del Barcellona proprio il difensore avrebbe meritato di vincere questo premio.

    Tra i candidati c'era anche Kerim Alajbegovic della Juventus che si è piazzato settimo dietro Yamal, Cubarsì, Zaire-Emery, Lennart Karl, Diomande e Bouaddi, ma davanti a Kroupi, Maza e Manzambi.

    Il miglior giovane talento femminile dell'anno 2026 invece è Vicky Lopez, anche lei spagnola e giocatrice del Barcellona come Yamal.

  • MIGLIOR ALLENATORE DELL'ANNO

    Il miglior allenatore 2026 del calcio maschile è Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna che si è laureata Campione del Mondo.

    Come miglior allenatore dell'anno 2026 per il calcio femminile è stato premiato Pere Romeu, tecnico del Barcellona Donne che ha vinto praticamente tutto nella scorsa stagione.

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  • MIGLIOR PORTIERE

    Il premio Jascin assegnato al miglior portiere dell'anno va a Unai Simon, estremo difensore della Spagna e dell'Athletic Club.

    Miglior portiere femminile del 2026 è invece Cata Coll, anche lei spagnola e giocatrice del Barcellona.

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  • SQUADRA DELL'ANNO

    Come migliore squadra maschile dell'anno è stata premiato il Paris Saint-Germain, dominatore della Ligue 1 e vincitore della Champions League per la seconda stagione consecutiva. A ritirare il premio è stato Ousmane Dembelé, Pallone d'Oro 2025 e attualmente infortunato quindi non in campo nella gara contro il Lione che si giocava in contemporanea.

    La squadra femminile dell'anno 2026 è il Barcellona che ha vinto praticamente tutto compresa la Women's Champions League, a ricevere il premio sul palco è stato il presidente Joan Laporta.

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  • MIGLIOR ATTACCANTE

    Il miglior attaccante 2026 per il calcio maschile è Harry Kane, ovvero il giocatore che ha segnato di più in assoluto.

    Per il calcio femminile è stata invece premiata Charlyn Corral, attaccante messicana del Pachuca di 35 anni.

  • PALLONE D'ORO FEMMINILE

    Ad annunciare il nome della vincitrice per il Pallone d'Oro femminile è stato Michael Owen.

    Il prestigioso riconoscimento è andato nuovamente a Alexia Putellas, che lo aveva già vinto nel 2021 e nel 2022.

    L'ex giocatrice del Barcellona, oggi al London City Lionesses, ha 32 anni.

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