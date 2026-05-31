Gli allenatori delle venti squadre e le panchine ancora da assegnare in Serie A: tutti i nomi dall'Atalanta al Venezia

Il Napoli ha salutato Antonio Conte, che ha deciso di lasciare la panchina dopo due anni e altrettanti trofei nonostante il secondo posto dell'ultimo campionato.

Al suo posto arriverà Massimiliano Allegri per cui manca solo l'annuncio ufficiale atteso dopo l'accordo sulla buonuscita col Milan.

Confermatissimo ovviamente Cristian Chivu, fresco campione d'Italia con l'Inter, così come Gasperini alla Roma e Fabregas al Como.



