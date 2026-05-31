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Rams Basaksehir FK v Fenerbahce SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Lelio Donato

Gli allenatori delle venti squadre e le panchine ancora da assegnare in Serie A: tutti i nomi dall'Atalanta al Venezia

Serie A

Le venti squadre di Serie A programmano la nuova stagione partendo dalla scelta dell'allenatore: tante conferme ma anche qualche importante novità in panchina, tra le big attesa per l'annuncio di Allegri al Napoli e la scelta del Milan.

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La stagione 2026/27 partirà tra poche settimane con i tradizionali ritiri estivi ma alcune squadre di Serie A devono ancora annunciare il loro allenatore.

C'è grande attesa, ad esempi, per l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli dove sostituirà Antonio Conte ma anche per la scelta del Milan che pare orientato su un profilo straniero.

Tra le squadre che si sono classificate tra le prime dieci nello scorso campionato cambieranno guida tecnica anche Atalanta, Bologna e Lazio.

Ecco la situazione degli allenatori delle venti squadre di Serie A.

  • SOLO IL NAPOLI CAMBIA TRA LE PRIME QUATTRO

    Il Napoli ha salutato Antonio Conte, che ha deciso di lasciare la panchina dopo due anni e altrettanti trofei nonostante il secondo posto dell'ultimo campionato.

    Al suo posto arriverà Massimiliano Allegri per cui manca solo l'annuncio ufficiale atteso dopo l'accordo sulla buonuscita col Milan.

    Confermatissimo ovviamente Cristian Chivu, fresco campione d'Italia con l'Inter, così come Gasperini alla Roma e Fabregas al Como.


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  • ITALIANO LASCIA IL BOLOGNA, SARRI ALL'ATALANTA

    Novità importanti nelle squadre arrivate tra il quinto e il decimo posto.

    Le uniche che confermeranno i rispettivi allenatori, infatti, sono la Juventus con Luciano Spalletti (arrivato però a stagione in corso dopo l'esonero di Tudor) e l'Udinese con Runjaic.

    L'Atalanta, che ha nominato Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, ripartirà da Maurizio Sarri mentre il Bologna sta per annunciare Domenico Tedesco dopo la rottura con Vincenzo Italiano. Per il tecnico si tratta della prima panchina in Serie A.

    Torna in panchina Gennaro Gattuso, reduce dalla delusione azzurra, al quale Lotito affiderà la Lazio del post Sarri.

    C'è invece ancora mistero sul nome del nuovo allenatore del Milan al posto di Massimiliano Allegri. Iraola è definitivamente sfumato, ora in pole ci sarebbe Oliver Glasner, che ha vinto la Conference League alla guida del Crystal Palace.

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  • GROSSO ALLA FIORENTINA, DE ROSSI RESTA AL GENOA

    Passando alla seconda metà della classifica cambia la Fiorentina, che saluta Paolo Vanoli dopo la salvezza ottenuta nelle ultime giornate e accoglie Fabio Grosso, reduce dall'ottima stagione alla guida del Sassuolo.

    Daniele De Rossi sarà confermato dal Genoa così come Cuesta dal Parma e Pisacane dal Cagliari, tutti tecnici che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali. Eusebio Di Francesco dovrebbe restare al Lecce anche senza Corvino.

    E il Sassuolo? Dopo aver perso Grosso, i neroverdi guardano in Serie B da dove potrebbe salire Ignazio Abate, al momento favorito su Alberto Aquilani che è invece un nome caldissimo per la panchina del Torino.

  • LA SCELTA DELLE NEOPROMOSSE

    Le tre squadre neopromosse dalla Serie B, ovvero Venezia, Frosinone e Monza hanno scelto la strada della continuità.

    Sicura la permanenza di Alvini sulla panchina dei ciociari anche in Serie A così come è molto probabile che Stroppa guidi i lagunari e Bianco venga confermato dai brianzoli.


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  • TUTTI GLI ALLENATORI DELLA SERIE A 2026/27

    ATALANTA: Sarri (nuovo)

    BOLOGNA: Tedesco (nuovo)

    CAGLIARI: Pisacane (confermato)

    COMO: Fabregas (confermato)

    FIORENTINA: da definire

    FROSINONE: Alvini (confermato)

    GENOA: De Rossi (confermato)

    INTER: Chivu (confermato)

    JUVENTUS: Spalletti (confermato)

    LAZIO: Gattuso (nuovo)

    LECCE: Di Francesco (confermato)

    MILAN: da definire

    MONZA: Bianco (confermato)

    NAPOLI: Allegri (nuovo)

    PARMA: Cuesta (confermato)

    ROMA: Gasperini (confermato)

    SASSUOLO: da definire

    TORINO: da definire

    UDINESE. Runjaic (confermato)

    VENEZIA: Stroppa (confermato)