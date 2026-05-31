Gli allenatori delle venti squadre e le panchine ancora da assegnare in Serie A: tutti i nomi dall'Atalanta al Venezia

La stagione 2026/27 partirà tra poche settimane con i tradizionali ritiri estivi ma alcune squadre di Serie A devono ancora annunciare il loro allenatore.
C'è grande attesa, ad esempi, per l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli dove sostituirà Antonio Conte ma anche per la scelta del Milan che pare orientato su un profilo straniero.
Tra le squadre che si sono classificate tra le prime dieci nello scorso campionato cambieranno guida tecnica anche Atalanta, Bologna e Lazio.
Ecco la situazione degli allenatori delle venti squadre di Serie A.