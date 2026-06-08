Glasner al Milan, ci siamo quasi: nuovo incontro alle porte e ottimismo dell'entourage, cosa manca per chiudere

Oliver Glasner e il Milan, ci siamo quasi. Il tecnico austriaco ha messo, da diversi giorni, il club rossonero in cima alla lista delle preferenze. Il rischio arrivare in un ambiente insoddisfatto e dove c'è grande tensione non lo spaventa affatto anzi spera di essere la scelta definitiva. Dopo i successi ottenuti in club di seconda fascia è arrivata l'ora di osare, di alzare l'asticella. Gli argomenti giusti ci sono e il summit di martedì scorso in Germania ha messo le radici su un futuro a tinte rossonere.