Oliver Glasner e il Milan, ci siamo quasi. Il tecnico austriaco ha messo, da diversi giorni, il club rossonero in cima alla lista delle preferenze. Il rischio arrivare in un ambiente insoddisfatto e dove c'è grande tensione non lo spaventa affatto anzi spera di essere la scelta definitiva. Dopo i successi ottenuti in club di seconda fascia è arrivata l'ora di osare, di alzare l'asticella. Gli argomenti giusti ci sono e il summit di martedì scorso in Germania ha messo le radici su un futuro a tinte rossonere.
Glasner al Milan, ci siamo quasi: nuovo incontro alle porte e ottimismo dell'entourage, cosa manca per chiudere
PIACE A TANTI
Glasner ama un calcio fatto di pressione e intensità. Una visione in rottura totale con quella di Allegri ma che, allo stesso tempo, potrebbe valorizzare diversi giocatori della rosa che hanno trovato meno spazio nell'ultima stagione o in passato. Il suo profilo è stato sponsorizzato da Rangnick ma non è per forza legato al manager tedesco: Ozek, altro candidato al ruolo di direttore sportivo, ha dato parere positivo così come lo stesso Ibrahimovic.
NUOVO SUMMIT
Cosa manca per arrivare al traguardo per Glasner al Milan? Probabilmente un nuovo summit che, nelle intenzioni della proprietà americana del Milan, dovrebbe andare in scena già nelle prossime o al massimo martedì 9 giugno. Dal clan dell'ex Crystal Palace si respira un ottimismo crescente per arrivare alla conclusione di una trattativa che ha avuto dei tempi medio lunghi ma che sta andando avanti in sintonia. Resiste Pochettino come principale alternativa al tecnico austriaco mentre sono in attesa di conferme le voci su Arbeloa.
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