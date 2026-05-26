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Giusto che sia Allegri a pagare nel Milan? Quante colpe ha Spalletti nella mancata qualificazione in Champions della Juventus? Il Como può puntare allo Scudetto l'anno prossimo? Il 3x3 di GOAL

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Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo i verdetti della stagione di Serie A: l'esonero di Allegri, i demeriti di Spalletti, le ambizioni del Como.

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  • Giusto che sia Allegri a pagare nel Milan?
  • Quante colpe ha Spalletti nella mancata qualificazione in Champions della Juventus?
  • Il Como può puntare allo Scudetto l'anno prossimo?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Alessandro De Felice, Stefano Silvestri e Marco Trombetta dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • Massimiliano AllegriGetty Images

    Giusto che sia Allegri a pagare nel Milan?

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  • "Giusto che Allegri paghi, ma la società ha gran parte delle responsabilità”

    Alessandro De Felice - Fallimento inequivocabile. Così RedBird ha definito la stagione del Milan all’indomani della sconfitta contro il Cagliari, che ha condannato i rossoneri all’Europa League. Un risultato al di sotto delle aspettative della società rossonera, che aveva fissato come obiettivo minimo quello di ritornare in Champions League per gettare le basi economiche e tecniche per un futuro ai vertici del calcio italiano e di nuovo nell’élite del calcio europeo. Il K.O contro i sardi è stato solo l’ultimo di un epilogo horror per il Milan, capace di perdere 5 delle ultime 8 gare e gettare all’aria una qualificazione in Champions che sembrava alla portata.

    Nel ‘day after’ a pagare è stato anche Massimiliano Allegri, esonerato insieme ai tre dirigenti, Furlani, Tare e Moncada. Analizzando il finale e l’intera stagione dei rossoneri, è innegabile che il tecnico livornese abbia delle responsabilità nel mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma probabilmente minori rispetto a quelle di altri. Perché se da una parte la squadra ha mostrato un calo fisico e mentale preoccupante e un rendimento in fase offensiva disastroso, dall’altra Allegri ha più volte evidenziato sin dalla scorsa estate i problemi di una rosa che doveva essere puntellata in alcuni reparti per essere completata. L’arrivo di Fullkrug a gennaio è solo uno dei tanti errori commessi da una dirigenza che ha mostrato grande confusione in sede di mercato sin dalla scorsa estate.

    Il centravanti tedesco è stato subito bocciato da Allegri, che aveva bisogno di un altro profilo in un reparto avanzato che è evidentemente crollato nel rendimento e mostrato limiti. Al tedesco aggiungiamo gli arrivi di Estupinan, presto superato da Bartesaghi, e Jashari, acquistato a suon di Milioni da Club Brugge e oggetto misterioso. Il risultato finale fotografa perfettamente lo stato di una società che ha fatto dimostrato ben poca coesione e unione d’intenti con operazioni sconnesse tra loro e lontane dall’idea e dalla filosofia di calcio dell’allenatore scelto per rilanciare il progetto rossonero. Nel crollo nel finale del Milan ci sono anche responsabilità di Allegri, ma le responsabilità di Furlani, Tare e Moncada sembrano essere ben più evidenti di fronte all’ennesimo fallimento del Milan negli ultimi anni.

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  • Luciano SpallettiGetty Images

    Quante colpe ha Spalletti nella mancata qualificazione in Champions della Juventus?

  • “In questa situazione è il meno colpevole di tutti”

    Stefano Silvestri - Tutti hanno una parte di colpe nel disastro della Juventus, fuori dalla Champions League dopo aver sprecato un vantaggio di 5 punti in una manciata di giornate. Tutti. A partire dai calciatori, certo: in campo ci vanno loro, loro devono ottenere risultati. Poi la società, le cui disastrose scelte estive sul mercato, alla fine, hanno pagato un prezzo salatissimo. E infine c’è lui, Luciano Spalletti.

    I numeri non mentono: prendendo in considerazione solo il periodo con Spalletti in panchina, la Juventus in Champions ci sarebbe andata. L’ex ct azzurro ha ridato un’identità a una squadra smarrita, ha riportato perlomeno un barlume di entusiasmo e speranza, ha migliorato il gioco e una classifica deprimente. A un certo punto la Juve ha accarezzato perfino il sogno di dar fastidio al Napoli per il secondo posto, peraltro dopo averlo strapazzato sotto il peso di un netto 3-0 nello scontro diretto. Fino a poche settimane fa - ricordate? - l’argomento più chiacchierato era il rinnovo di contratto dell’allenatore. Rinnovo puntualmente arrivato prima della fine della stagione, a prescindere dal piazzamento finale: un segno di fiducia inequivocabile da parte di proprietà e dirigenza.

    E quindi? Spalletti non ha alcuna colpa? Non proprio: tutti ne hanno, anche lui. La più evidente, con ogni probabilità, è quella di non essere riuscito a modificare e modellare l’atteggiamento della squadra nelle partite decisive della stagione, quelle da dentro o fuori, dal Verona alla Fiorentina. Inconcepibile il modo in cui la Juve si è presentata in campo contro i viola, 8 giorni dopo una vittoria striminzita - quella di Lecce - che già aveva fatto storcere il naso per il modo sparagnino in cui i bianconeri l’avevano ottenuta.

    Certo, Spalletti non era rimasto a guardare dopo l’1-0 del Via del Mare: aveva parlato di “copia-incolla di tante altre partite”, di “superficialità”. Ha provato a smuovere l’ambiente, a spronarlo. Ma i suoi giocatori non hanno recepito il messaggio, crollando proprio nel momento topico. A dimostrazione del fatto che la personalità o ce l’hai o non ce l’hai, e questa squadra ne difetta in maniera evidente, come ammesso dallo stesso allenatore dopo il derby col Torino. Da lui si deve ripartire e si ripartirà. È semmai la rosa, pur tra le difficoltà derivanti dai mancati introiti della Champions League, a dover essere ripensata in maniera sostanziale.

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  • Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Il Como può puntare allo Scudetto l'anno prossimo?


  • "Il progetto è da Scudetto, ma non da subito"

    Marco Trombetta - Quello che sta facendo il Como è un qualcosa di straordinario. La qualificazione in Champions al secondo anno di Serie A è il coronamento di un progetto partito da lontano, con impegno, costanza e lavoro, passando da due tredicesimi posti in Serie B.

    I tempi per il Como in Europa erano ormai maturi, forse non ci aspettavamo addirittura la Champions, ma sarà proprio la regina delle competizioni per club a testare ulteriormente la bontà del progetto del presidente Suwarso, che sicuramente ha tutte le risorse e il potere d'acquisto per migliorare ulteriormente il club.

    Il campo, almeno quest'anno, ha detto che il Como ha perso il doppio confronto con l'Inter campione d'Italia. 4-0 all'andata e 4-3 al ritorno, senza considerare l'eliminazione in Coppa Italia, frutto fondamentalmente degli stessi errori di maturità da parte della squadra di Fabregas. Con la Champions di mezzo, con almeno 8 partite in più da giocare in mezzo alla stagione, è difficile pensare che il Como possa fare uno step successivo in tal senso e dunque lottare per lo Scudetto.

    Il progetto, come detto, va verso quella direzione. Ma ci vorrà ancora tempo e nella prossima stagione avremo un'ulteriore prova su a che livello sta il Como. Se davvero può stare lì, nell'elite europea, e allo stesso tempo ai vertici del calcio italiano.

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