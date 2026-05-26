Giusto che sia Allegri a pagare nel Milan? Quante colpe ha Spalletti nella mancata qualificazione in Champions della Juventus? Il Como può puntare allo Scudetto l'anno prossimo? Il 3x3 di GOAL

Alessandro De Felice - Fallimento inequivocabile. Così RedBird ha definito la stagione del Milan all’indomani della sconfitta contro il Cagliari, che ha condannato i rossoneri all’Europa League. Un risultato al di sotto delle aspettative della società rossonera, che aveva fissato come obiettivo minimo quello di ritornare in Champions League per gettare le basi economiche e tecniche per un futuro ai vertici del calcio italiano e di nuovo nell’élite del calcio europeo. Il K.O contro i sardi è stato solo l’ultimo di un epilogo horror per il Milan, capace di perdere 5 delle ultime 8 gare e gettare all’aria una qualificazione in Champions che sembrava alla portata.

Nel ‘day after’ a pagare è stato anche Massimiliano Allegri, esonerato insieme ai tre dirigenti, Furlani, Tare e Moncada. Analizzando il finale e l’intera stagione dei rossoneri, è innegabile che il tecnico livornese abbia delle responsabilità nel mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma probabilmente minori rispetto a quelle di altri. Perché se da una parte la squadra ha mostrato un calo fisico e mentale preoccupante e un rendimento in fase offensiva disastroso, dall’altra Allegri ha più volte evidenziato sin dalla scorsa estate i problemi di una rosa che doveva essere puntellata in alcuni reparti per essere completata. L’arrivo di Fullkrug a gennaio è solo uno dei tanti errori commessi da una dirigenza che ha mostrato grande confusione in sede di mercato sin dalla scorsa estate.

Il centravanti tedesco è stato subito bocciato da Allegri, che aveva bisogno di un altro profilo in un reparto avanzato che è evidentemente crollato nel rendimento e mostrato limiti. Al tedesco aggiungiamo gli arrivi di Estupinan, presto superato da Bartesaghi, e Jashari, acquistato a suon di Milioni da Club Brugge e oggetto misterioso. Il risultato finale fotografa perfettamente lo stato di una società che ha fatto dimostrato ben poca coesione e unione d’intenti con operazioni sconnesse tra loro e lontane dall’idea e dalla filosofia di calcio dell’allenatore scelto per rilanciare il progetto rossonero. Nel crollo nel finale del Milan ci sono anche responsabilità di Allegri, ma le responsabilità di Furlani, Tare e Moncada sembrano essere ben più evidenti di fronte all’ennesimo fallimento del Milan negli ultimi anni.