Giuntoli tra Roma, Premier League e Marsiglia: dove può tornare a lavorare l'ex dirigente della Juventus

Tutti su Cristiano Giuntoli. Tanto da far pensare che l'ex dirigente della Juventus sia ormai vicino a un rientro in pista nel mondo del calcio, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane.
Giuntoli è senza squadra ormai da quasi un anno: da quando, cioè, ha lasciato la Juve all'indomani di una stagione complessivamente deludente, chiusa con un sofferto quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League.
Quasi un anno dopo, come rivelato da Matteo Moretto, Giuntoli è particolarmente ambito sul mercato. Sia in Italia che all'estero.