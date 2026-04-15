Giuntoli tra Roma, Premier League e Marsiglia: dove può tornare a lavorare l'ex dirigente della Juventus

Su Giuntoli è segnalato anche il Marsiglia. Ovvero un altro club sull'orlo del caos dal punto di vista dirigenziale: il direttore sportivo Mehdi Benatia ha annunciato le dimissioni alla fine di febbraio, alla fine rimarrà fino al termine della stagione ma poi sarà davvero separazione. Servirà dunque un sostituto, ed è per questo che il nome di Giuntoli ha oltrepassato i confini italici.