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Venezia v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Giuntoli tra Roma, Premier League e Marsiglia: dove può tornare a lavorare l'ex dirigente della Juventus

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Fuori dal calcio da quasi un anno dopo la separazione con la Juve, l'ex bianconero è molto conteso sul mercato. Sia in Italia che fuori dai nostri confini.

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Tutti su Cristiano Giuntoli. Tanto da far pensare che l'ex dirigente della Juventus sia ormai vicino a un rientro in pista nel mondo del calcio, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane.

Giuntoli è senza squadra ormai da quasi un anno: da quando, cioè, ha lasciato la Juve all'indomani di una stagione complessivamente deludente, chiusa con un sofferto quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League.

Quasi un anno dopo, come rivelato da Matteo Moretto, Giuntoli è particolarmente ambito sul mercato. Sia in Italia che all'estero.

  • OCCHIO ALLA ROMA

    L'ex bianconero potrebbe rimanere in Serie A, intanto: su di lui c'è l'interesse della Roma, dove è particolarmente apprezzato non soltanto dalla proprietà e dunque dai Friedkin, ma anche da Gian Piero Gasperini.

    Il nome di Giuntoli circola nella Capitale nel contesto di settimane e giorni particolarmente complicati, in un aria di tensione costante tra lo stesso Gasperini e la dirigenza, ovvero Ranieri ma anche il direttore sportivo Ricky Massara.

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  • L'INTERESSE DEL MARSIGLIA

    Su Giuntoli è segnalato anche il Marsiglia. Ovvero un altro club sull'orlo del caos dal punto di vista dirigenziale: il direttore sportivo Mehdi Benatia ha annunciato le dimissioni alla fine di febbraio, alla fine rimarrà fino al termine della stagione ma poi sarà davvero separazione. Servirà dunque un sostituto, ed è per questo che il nome di Giuntoli ha oltrepassato i confini italici.

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  • E LA PREMIER LEAGUE?

    Sempre a proposito di estero, Giuntoli piace anche in Premier League. L'italiano potrebbe dunque riprendere la propria carriera da dirigente in un club straniero, ma in Inghilterra e non in Francia. Anche se, come detto, la sua candidatura per il posto al Marsiglia sembra essere diventata piuttosto calda negli ultimi tempi.

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