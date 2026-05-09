Giuntoli all'Atalanta, accordo raggiunto: sarà il nuovo direttore sportivo della Dea, i dettagli

Giuntoli è arrivato alla Juventus nell'estate del 2023 dopo la vittoria dello Scudetto da dirigente del Napoli. In bianconero, tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto.

Sotto la sua direzione, la Juve ha chiuso rispettivamente terza e quarta nei campionati 2023/24 e 2024/25, vincendo una Coppa Italia, ma attirando su di sé diverse critiche per la gestione di alcune trattative di mercato che hanno fatto discutere: su tutte la cessione di Huijsen per soli 18 milioni al Bournemouth, poi passato al Real per 60, e l'acquisto di Koopminers: l'olandese, flop assoluto in questi ultimi due anni, è stato pagato qualcosa come 60 milioni di euro.