Giuntoli all'Atalanta, accordo raggiunto: sarà il nuovo direttore sportivo della Dea, i dettagli

Cristiano Giuntoli all'Atalanta, è fatta.
Come riferito da Fabrizio Roman e Matteo Moretto, l'ex Football Director della Juventus sarà il nuovo direttore sportivo del club bergamasco.
Si attende solo l'ufficialità.
Cristiano Giuntoli all'Atalanta, è fatta.
Come riferito da Fabrizio Roman e Matteo Moretto, l'ex Football Director della Juventus sarà il nuovo direttore sportivo del club bergamasco.
Si attende solo l'ufficialità.
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l'accordo tra le parti è già stato raggiunto e definito in tutti i suoi aspetti. Si attende, dunque, solamente il comunicato ufficiale che sancirà l'inizio di questa nuova avventura.
Giuntoli, dunque, torna in Serie A: dopo gli otto anni al Napoli e le due deludenti stagione alla Juventus, dunque, il dirigente toscano riparte da Bergamo.
Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli, infatti, toccherà a Tony D'Amico salutare Bergamo e l'Atalanta.
Il futuro dell'ex direttore sportivo del Verona, tuttavia, potrebbe comunque svilupparsi nuovamente in Serie A: sullo sfondo, infatti, ci sono Milan e Roma che starebbero monitorando la sua situazione.
Giuntoli è arrivato alla Juventus nell'estate del 2023 dopo la vittoria dello Scudetto da dirigente del Napoli. In bianconero, tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto.
Sotto la sua direzione, la Juve ha chiuso rispettivamente terza e quarta nei campionati 2023/24 e 2024/25, vincendo una Coppa Italia, ma attirando su di sé diverse critiche per la gestione di alcune trattative di mercato che hanno fatto discutere: su tutte la cessione di Huijsen per soli 18 milioni al Bournemouth, poi passato al Real per 60, e l'acquisto di Koopminers: l'olandese, flop assoluto in questi ultimi due anni, è stato pagato qualcosa come 60 milioni di euro.