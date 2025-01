Giugliano-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Giugliano vs Foggia

Serie C

Sfida chiave per i playoff nell’anticipo del venerdì sera: Bertotto e Zauri cercano l’aggancio al decimo posto.

Sfida chiave in zona playoff nell’anticipo del venerdì sera in Serie C. Al De Cristofaro, infatti, si sfideranno il Giugliano di Valerio Bertotto e il Foggia di Luciano Zauri.

Gialloblu dodicesimi in classifica per differenza reti ma, di fatto, a pari punti con il Sorrento decimo. Il Foggia, invece, arriva all’appuntamento con 29 punti conquistati, di cui 4 nelle ultime due sfide, contro Benevento e Latina.

Chi vince fa uno scatto importante in ottica post-season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.