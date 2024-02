Giroud in scadenza, ma è la certezza del Milan: è a un passo dal proprio record personale in Serie A

Il francese ha segnato anche nella notte buia di Monza e ha già superato il proprio bottino dell'anno dello Scudetto. Che farà a luglio?

C'è onestamente poco di positivo da ricordare, dal punto d'osservazione del Milan, nella disfatta di domenica sera allo U-Power Stadium di Monza. A partire dal risultato, chiaramente: uno storico 4-2 a favore dei brianzoli che ha negato alla squadra di Stefano Pioli il sorpasso sulla Juventus.

Ombre? Tante: in primis dal turnover forse eccessivo dell'allenatore. Luci? Pochine. Christian Pulisic, autore di una rete e di un assist. E poi lui, Olivier Giroud, una sorta di sentenza anche in una notte da dimenticare in fretta.

Cross da destra di Pulisic e spaccata vincente al volo da pochi passi del francese: così il Milan ha accorciato le distanze, pur in 10 uomini. Tutto inutile, come detto. Un finale assurdo ha azzerato ogni ambizione rossonera di portar via almeno un punto. Ma intanto Oli ha timbrato di nuovo il cartellino.