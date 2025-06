Giroud torna in Europa, l'ex attaccante del Milan firmerà con il Lille: i dettagli dell'accordo

Il centravanti francese ripartirà dalla Ligue 1 con il Lille: accordo ormai raggiunto dopo l'addio ufficiale ai Los Angeles FC.

Il tentativo del Lille di riportare Olivier Giroud in Europa e in particolare in Francia sta andando ormai a buon fine visto che l'attaccante è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza dopo l'anno trascorso negli Stati Uniti.

L'ex giocatore del Milan si è liberato ufficialmente dai Los Angeles FC e il prossimo passo sarà appunto quello di firmare con il club francese.

Per Giroud quindi l'avventura fuori dall'Europa è durata solo un anno visto che era approdato negli Stati Uniti nel maggio 2024 dopo aver salutato il Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito i dettagli dell'accordo e l'attesa per il ritorno di Giroud ch dopo tante stagioni giocherà nuovamente nel suo paese.