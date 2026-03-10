Giovane verso la panchina anche con l'infortunio di Vergara: la scintilla col Napoli non è ancora scoccata

L'infortunio di Vergara, sulla trequarti del Napoli, apre l'interrogativo su chi sarà chiamato a sostituirlo.
Con Neres ai box l'alter ego naturale del talento di Frattaminore - che ne avrà per almeno un mese - si chiama Giovane, ma il rendimento senza squilli offerto finora e il recupero dei big della rosa rischiano di complicargli il processo di inserimento nel progetto azzurro.
All'ex Verona urge una scintilla per dimostrarsi in linea con le aspettative della piazza e di Antonio Conte, che ora dovrà capire come rimpiazzare l'inatteso crack di metà stagione.