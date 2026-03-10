Goal.com
Giovane NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Giovane verso la panchina anche con l'infortunio di Vergara: la scintilla col Napoli non è ancora scoccata

L'acquisto di Giovane fin qui non sta dando al Napoli i frutti auspicati: l'assenza di Vergara coincide col recupero dei big, per l'ex Verona le difficoltà nella caccia ad una maglia rischiano di aumentare.

L'infortunio di Vergara, sulla trequarti del Napoli, apre l'interrogativo su chi sarà chiamato a sostituirlo.

Con Neres ai box l'alter ego naturale del talento di Frattaminore - che ne avrà per almeno un mese - si chiama Giovane, ma il rendimento senza squilli offerto finora e il recupero dei big della rosa rischiano di complicargli il processo di inserimento nel progetto azzurro.

All'ex Verona urge una scintilla per dimostrarsi in linea con le aspettative della piazza e di Antonio Conte, che ora dovrà capire come rimpiazzare l'inatteso crack di metà stagione.

  • UN ASSIST… E MEZZO

    Il bilancio del mese e mezzo di Giovane sotto al Vesuvio parla di un assist e mezzo e di nessun goal all'attivo: per 'mezzo' intendiamo il pallone offerto ad Alisson Santos, uno che sta provando a prendersi il Napoli con argomenti decisamente interessanti, consentendo al connazionale di riacciuffare la Roma sul 2-2, mentre l'altro passaggio decisivo è rappresentato dal cross disegnato al 96' valso la girata vincente di Lukaku proprio al Bentegodi.

  • GIOVANE IN PANCHINA ANCHE SENZA VERGARA?

    Ad un rendimento di certo non entusiasmante, tradotto in 7 presenze di cui una sola dall'inizio (in Coppa Italia col Como), come anticipato si affiancano i ritorni di pezzi pregiati dell'organico come Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, che uniti a quello di Scott McTominay generano traffico a centrocampo e tra le linee, con conseguente effetto domino di chi sta giocando ininterrottamente per far fronte all'emergenza infortuni.

  • CHI GIOCA TITOLARE NAPOLI-LECCE AL POSTO DI VERGARA

    C'è da capire se Conte rilancerà Anguissa dall'inizio già sabato contro il Lecce, così come in che condizioni versa Lobotka in vista della sfida coi salentini: dubbi in mezzo ai quali spiccano due certezze, ossia il ritrovato Billy Gilmour ed il tuttofare Elif Elmas.

    Lo scozzese rappresenta l'opzione più calda in mediana, mentre l'altra casella nevralgica del 3-4-2-1 azzurro potrebbe essere occupata da Lobo o McTominay qualora risultassero abili ed arruolabili e fornissero garanzie in merito ai rispettivi guai fisici. In tal caso Elmas tornerebbe sulla trequarti e farebbe coppia con Alisson Santos, lasciando fuori proprio Giovane.

    L'alternativa è la conferma di Elmas a centrocampo e l'ex Hellas dal 1', o ancora Politano fantasista e Gutierrez a destra a tutta fascia. Il tutto, dando per scontato che De Bruyne non è ancora pronto per partire dall'inizio. Ma questo ce lo farà capire Conte. Insomma, ipotesi interscambiabili e ventaglio che da povero sta per diventare ricco: ecco perché Giovane, per far impennare la mission partenopea, ha bisogno di una scossa.

