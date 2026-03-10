Giovane verso la panchina anche con l'infortunio di Vergara: la scintilla col Napoli non è ancora scoccata

C'è da capire se Conte rilancerà Anguissa dall'inizio già sabato contro il Lecce, così come in che condizioni versa Lobotka in vista della sfida coi salentini: dubbi in mezzo ai quali spiccano due certezze, ossia il ritrovato Billy Gilmour ed il tuttofare Elif Elmas.

Lo scozzese rappresenta l'opzione più calda in mediana, mentre l'altra casella nevralgica del 3-4-2-1 azzurro potrebbe essere occupata da Lobo o McTominay qualora risultassero abili ed arruolabili e fornissero garanzie in merito ai rispettivi guai fisici. In tal caso Elmas tornerebbe sulla trequarti e farebbe coppia con Alisson Santos, lasciando fuori proprio Giovane.

L'alternativa è la conferma di Elmas a centrocampo e l'ex Hellas dal 1', o ancora Politano fantasista e Gutierrez a destra a tutta fascia. Il tutto, dando per scontato che De Bruyne non è ancora pronto per partire dall'inizio. Ma questo ce lo farà capire Conte. Insomma, ipotesi interscambiabili e ventaglio che da povero sta per diventare ricco: ecco perché Giovane, per far impennare la mission partenopea, ha bisogno di una scossa.