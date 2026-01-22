Pubblicità
Giovane VeronaGetty Images
Francesco Schirru

Giovane al Napoli, l'accelerata: trattativa diretta con il Verona, si può chiudere a breve

Ceduti Lang e Lucca, il Napoli punta tutto su Giovane come nuova pedina dell'attacco di Conte. Sono ore importanti per il passaggio del brasiliano nella rosa dei Campioni d'Italia.

Con la cessione di Lucca e Lang, il Napoli passa alla fase di acquisto. L'obiettivo principale per l'attacco è Giovane, punta brasiliana che si è distinta con la maglia del Verona in questa prima parte di stagione e viene giudicato pronto per una big dopo aver mostrato di essersi adattato velocemente in Serie A.

Come evidenzia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative per portare Giovane al Napoli sono cominciate mercoledì e stanno proseguendo per provare a chiudere nel più breve tempo possibile, magari già giovedì.

L'affare dovrebbe compiersi sulla base di venti milioni di euro, con Giovane che lascerebbe il Verona per approdare il Campania con un contratto quadriennale fino al 2030.

