Giorgio Chiellini socio e ambassador di AWE Sport Education: "Lo sport coinvolge una squadra molto più grande di quella che scende in campo"

L'ex difensore della Juventus entra a far parte del progetto "che qualifica il settore sportivo, offrendo opportunità accessibili a tutti i giovani”.

"Come atleta, so che lo sport coinvolge una squadra molto più grande di quella che scende in campo. È proprio per questo che ho creduto in AWE Sport Education: un progetto che qualifica il settore sportivo, offrendo formazione e opportunità accessibili a tutti i giovani”.

A parlare è Giorgio Chiellini, socio e ambasciatore di AWE Sport Education, società nata da AWE Sport e la portoghese Play Your Future con l'obiettivo di dedicarsi alla formazione e alla professionalizzazione dell’industria dello sport.

Quattro anni fa, nel 2020, AWEaveva avviato un processo di analisi e investimento nei settori della sostenibilità e dell'istruzione che ha portato al finanziamento di Play Your Future SA e alla creazione di un

hub interno con un focus mirato sulle esigenze del mercato in termini di professionalizzazione. Nel 2023 è poi iniziato un processo di convergenza strategica e operativa delle entità fisica e digitale con l'obiettivo di creare un unico hub e posizionarsi come leader nel mercato globale dello "sport e-learning".