Gimenez verso il ritorno da titolare in Milan-Atalanta: Allegri punta sull'attaccante messicano per ritrovare i goal perduti

Domenica sera, a San Siro, il Milan affronterà l’Atalanta in una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League e Massimiliano Allegri starebbe pensando a diverse novità di formazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo.
La principale potrebbe riguardare proprio l’attacco, dove Santiago Gimenez è candidato a partire titolare per la prima volta dopo mesi.
L’ultima presenza dal primo minuto del centravanti messicano risale infatti al 28 ottobre scorso, proprio contro l’Atalanta a Bergamo. L’attaccante messicano può rappresentare la mossa a sorpresa del tecnico rossonero per provare a risolvere i problemi offensivi della squadra.