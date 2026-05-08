Gimenez verso il ritorno da titolare in Milan-Atalanta: Allegri punta sull'attaccante messicano per ritrovare i goal perduti

Dopo la gara di ottobre proprio contro l’Atalanta è iniziato il lungo calvario fisico del centravanti, fermato da un problema alla caviglia.

In un primo momento il Milan aveva tentato la strada della terapia conservativa, ma senza risultati soddisfacenti. A metà dicembre si è così deciso per l’intervento chirurgico, necessario per risolvere definitivamente il problema.

Il rientro in campo è arrivato soltanto il 21 marzo, nel finale della partita contro il Torino. Da allora Gimenez ha collezionato soltanto spezzoni di gara senza però riuscire a trovare continuità né una condizione fisica ottimale.

Il messicano non ha ancora raggiunto la migliore forma, ma Allegri starebbe valutando comunque il suo inserimento dal primo minuto per dare alla squadra caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, puntando sulla presenza di una vera prima punta.



