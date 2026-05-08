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Santiago Gimenez MilanGetty Images
Alessandro De Felice

Gimenez verso il ritorno da titolare in Milan-Atalanta: Allegri punta sull'attaccante messicano per ritrovare i goal perduti

Serie A
Milan vs Atalanta
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Allegri pensa all'attaccante messicano dal primo minuto per risolvere la crisi offensiva del Milan: l’ultimo goal in Serie A risale a un anno fa.

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Domenica sera, a San Siro, il Milan affronterà l’Atalanta in una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League e Massimiliano Allegri starebbe pensando a diverse novità di formazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

La principale potrebbe riguardare proprio l’attacco, dove Santiago Gimenez è candidato a partire titolare per la prima volta dopo mesi.

L’ultima presenza dal primo minuto del centravanti messicano risale infatti al 28 ottobre scorso, proprio contro l’Atalanta a Bergamo. L’attaccante messicano può rappresentare la mossa a sorpresa del tecnico rossonero per provare a risolvere i problemi offensivi della squadra.

  • IL RIENTRO DOPO IL LUNGO STOP

    Dopo la gara di ottobre proprio contro l’Atalanta è iniziato il lungo calvario fisico del centravanti, fermato da un problema alla caviglia.

    In un primo momento il Milan aveva tentato la strada della terapia conservativa, ma senza risultati soddisfacenti. A metà dicembre si è così deciso per l’intervento chirurgico, necessario per risolvere definitivamente il problema.

    Il rientro in campo è arrivato soltanto il 21 marzo, nel finale della partita contro il Torino. Da allora Gimenez ha collezionato soltanto spezzoni di gara senza però riuscire a trovare continuità né una condizione fisica ottimale.

    Il messicano non ha ancora raggiunto la migliore forma, ma Allegri starebbe valutando comunque il suo inserimento dal primo minuto per dare alla squadra caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, puntando sulla presenza di una vera prima punta.


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  • LA CRISI DEL GOAL E I NUMERI DEL 2026

    La scelta di Allegri nasce soprattutto dalla difficoltà offensiva mostrata dal Milan negli ultimi mesi. I rossoneri hanno realizzato appena 21 reti nelle 19 partite disputate nel 2026.

    Il dato più significativo riguarda però i marcatori: il miglior realizzatore dell’anno solare è Adrien Rabiot, centrocampista, con cinque goal. Seguono Leao con quattro reti, Nkunku con tre e Loftus-Cheek con due.

    Inoltre, gli attaccanti rossoneri attraversano un digiuno prolungato: Leao non segna dall’inizio di marzo, Nkunku dall’inizio di febbraio, Fullkrug da gennaio, mentre altri elementi offensivi sono fermi addirittura dalla fine di dicembre.

    Nelle ultime cinque giornate di campionato il Milan ha trovato soltanto una rete, firmata ancora da Rabiot, mentre l’ultimo goal segnato da un attaccante risale al primo marzo, quando Leao realizzò lo 0-2 definitivo contro la Cremonese.


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  • UN ANNO SENZA GOAL IN SERIE A

    Santiago Gimenez è ancora a secco in questo campionato. L’unica rete stagionale del messicano è arrivata in Coppa Italia contro il Lecce, mentre in Serie A manca all’appuntamento con il goal da quasi un anno.

    L’ultima marcatura nel massimo campionato italiano è arrivata il 9 maggio 2025, quando realizzò una doppietta contro il Bologna. Da allora è iniziato un lungo digiuno che il centravanti spera di interrompere proprio domenica sera contro l’Atalanta.

    Per il Milan e per Allegri, la sfida di San Siro potrebbe trasformarsi nell’occasione per ritrovare un attaccante rimasto troppo a lungo ai margini tra infortuni, recuperi e difficoltà offensive della squadra.

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