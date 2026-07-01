Gimenez litiga con Hincapié e lo fa espellere in Messico-Ecuador: il rosso dopo l'insulto con la mano davanti alla bocca

La partita era entrata nei minuti di recupero del secondo tempo quando i due giocatori, a palla lontana, si scambiavano alcune parole ed andavano quasi a contatto, con un testa a testa più volte accennato che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara. Le scaramucce sono proseguite anche negli istanti successivi e ad un certo punto si vede Hincapié rivolgersi ancora all'indirizzo di Gimenez ma coprendo la bocca con la mano, probabilmente per nascondere la portata dell'insulto. L'attaccante del Milan ha immediatamente richiamato l'attenzione dell'arbitro Vincic che, su indicazione del VAR, è andato a rivedere le immagini a disposizione davanti al monitor e ha poi deciso di applicare la nuova normativa implementata dalla FIFA – e che aveva già sanzionato con un rosso il paraguaiano Almiron nella sfida contro la Turchia – e ha espulso il difensore dell'Ecuador.











