L'astinenza dal goal prosegue e, per uno che aveva scherzosamente dichiarato in un'intervista di vedersi come il capocannoniere dei Mondiali al termine della competizione, è già una notizia. Il Messico sogna grazie alle prodezze di Quinones e Raul Jimenez, mentre l'attaccante di proprietà del Milan Santiago Gimenez – ieri entrato in campo al 74° e mai schierato da titolare dal ct Aguirre – continua a rivestire un ruolo di comprimario. Complice un'assenza nel tabellino dei marcatori che con la sua nazionale è arrivata a quasi 10 mesi (l'ultima rete risale all'amichevole contro la Corea del Sud del 10 settembre 2025).
Gimenez litiga con Hincapié e lo fa espellere in Messico-Ecuador: il rosso dopo l'insulto con la mano davanti alla bocca
COMUNQUE PROTAGONISTA
L'ex centravanti del Feyenoord ha però trovato ugualmente il modo di far parlare di sé in occasione del sedicesimo di finale vinto per 2-0 dal Messico sull'Ecuador – riportando il Tricolor tra le migliori 16 dei Mondiali a distanza di 40 anni esatti dall'altra edizione casalinga del 1986 – per quello che è accaduto nei minuti finali. Precisamente quelli nei quali il difensore ecuadoriano Piero Hincapié, al termine di un battibecco col milanista, è stato espulso dall'arbitro della sfida di Città del Messico, lo sloveno Slavko Vincic.
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L'EPISODIO
La partita era entrata nei minuti di recupero del secondo tempo quando i due giocatori, a palla lontana, si scambiavano alcune parole ed andavano quasi a contatto, con un testa a testa più volte accennato che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara. Le scaramucce sono proseguite anche negli istanti successivi e ad un certo punto si vede Hincapié rivolgersi ancora all'indirizzo di Gimenez ma coprendo la bocca con la mano, probabilmente per nascondere la portata dell'insulto. L'attaccante del Milan ha immediatamente richiamato l'attenzione dell'arbitro Vincic che, su indicazione del VAR, è andato a rivedere le immagini a disposizione davanti al monitor e ha poi deciso di applicare la nuova normativa implementata dalla FIFA – e che aveva già sanzionato con un rosso il paraguaiano Almiron nella sfida contro la Turchia – e ha espulso il difensore dell'Ecuador.
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