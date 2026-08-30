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Santiago Gimenez Omari HutchinsonGetty
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Gimenez al Porto, il Milan accoglie Hutchinson ma non si ferma: le prossime mosse di mercato dei rossoneri

Calciomercato
Milan
S. Gimenez

Dalle uscite di Fofana e Bondo al possibile assalto ad un ultimo colpo, dopo l'arrivo di Hutchinson: cosa aspettarsi nelle prossime ore dal mercato del Milan.

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Il mercato del Milan è tutt'altro che chiuso: la dirigenza rossonera, con Gerry Cardinale in prima persona a guidare le operazioni, è al lavoro per ultimare le ultime operazioni in entrata e in uscita, e consegnare a Ruben Amorim la rosa più adatta e congeniale al suo sistema di gioco.

Oggi è il giorno dell'addio di Santi Gimenez e dell'arrivo in Italia di Omari Hutchinson: l'attaccante messicano vola in Portogallo per firmare con il Porto di Farioli, mentre intorno alle 20:00 è atterrato a Linate il fantasioso esterno inglese, scelto a sorpresa dal management rossonero per rinforzare la trequarti.

Ma non saranno gli ultimi affari del mercato del Milan...

  • L'ARRIVO DI HUTCHINSON IN ITALIA

    È atterrato a Linate poco prima delle 20:00 il nuovo trequartista del Milan, Omari Hutchinson, classe 2003, prelevato dal Nottingham Forest. L'inglese vivrà domani l'iter che lo porterà alla firma del contratto: visite mediche in mattinata, nel pomeriggio previsto il suo arrivo a Casa Milan per mettere nero su bianco.

    Prestito oneroso da 4 milioni di euro, con diritto di riscatto, la formula con la quale Hutchinson si trasferirà in rossonero.

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  • GIMENEZ AL PORTO: DOMANI LE VISITE

    Poco dopo le 19:00 è arrivato a Linate Santi Gimenez, pronto a partire per Oporto per iniziare la sua avventura come nuovo giocatore del Porto.

    "Sono pronto, è emozionante e sono felice perché è una nuova opportunità", ha dichiarato il messicano ai cronisti presenti, salutando il Milan dopo 37 presenze e 7 goal nei 20 mesi trascorsi in rossonero.

    Gimenez arriverà in serata in Portogallo e domani sosterrà le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà ai Dragoes. Il messicano passa al Porto in prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro.

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  • DA FOFANA A BONDO: LE PROSSIME USCITE

    Ma il Milan sta lavorando anche per trovare una sistemazione ad altri esuberi, su tutti Youssouf Fofana: il centrocampista francese è il giocatore con più mercato tra quelli considerati fuori dal progetto da Amorim, ci sono stati contatti col Galatasaray ma sono sempre da tenere aperte le piste che portano a Ligue 1 e Premier League.

    Altro giocatore che resta in uscita è Bondo, per il quale è possibile un'uscita last-minute in prestito. Più difficile trovare una soluzione al quesito Tomori, che rischia di restare in rossonero almeno fino a gennaio.

    Attenzione infine alla posizione di Terracciano ed Estupinan, il cui destino potrebbe essere influenzato da eventuali novità sul fronte arrivi.

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  • UN ULTIMO COLPO SUL GONG?

    Hutchinson potrebbe non essere l'ultimo colpo in entrata del mercato del Milan: la dirigenza rossonera sta valutando diverse ipotesi, relative a più settori di campo. E se resta sempre viva la possibilità di arrivare a un difensore centrale, non è da escludere che Cardinale e i suoi uomini possano puntare altrimenti su un centrocampista o un esterno sinistro prima del gong, fissato per martedi alle ore 20:00.

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