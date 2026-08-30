Il mercato del Milan è tutt'altro che chiuso: la dirigenza rossonera, con Gerry Cardinale in prima persona a guidare le operazioni, è al lavoro per ultimare le ultime operazioni in entrata e in uscita, e consegnare a Ruben Amorim la rosa più adatta e congeniale al suo sistema di gioco.

Oggi è il giorno dell'addio di Santi Gimenez e dell'arrivo in Italia di Omari Hutchinson: l'attaccante messicano vola in Portogallo per firmare con il Porto di Farioli, mentre intorno alle 20:00 è atterrato a Linate il fantasioso esterno inglese, scelto a sorpresa dal management rossonero per rinforzare la trequarti.

Ma non saranno gli ultimi affari del mercato del Milan...