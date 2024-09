Gilmour e McTominay scalpitano, Conte sorride: nuove soluzioni a centrocampo col Cagliari

Per la prima volta in stagione Conte ragiona anche su un turnover a centrocampo: contro il Cagliari potrebbe essere il momento di Gilmour e Mctominay.

Dall’esordio in campionato contro il Verona a oggi non è trascorso nemmeno un mese, ma Antonio Conte ha tra le mani un nuovo Napoli.

Cambiato nella fiducia, nelle ambizioni e soprattutto nei volti. Perché la pesante sconfitta del Bentegodi ha fatto suonare un campanello d’allarme che Aurelio De Laurentiis non ha lasciato inascoltato.

Da quella gara a oggi nella rosa del Napoli sono stati aggiunti profili di altissimo livello in più ruoli: Romelu Lukaku e David Neres in attacco, ma è il centrocampo il reparto maggiormente stravolto (in positivo) dal calciomercato.

E le prime importanti novità potrebbero esserci già in occasione di Cagliari-Napoli, gara in programma alla ripresa del campionato (fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 15 settembre).