Gilmour e McTominay in goal, beffa Zalewski al 97': gli acquisti del Napoli marcatori in Scozia-Polonia

I due in goal contro la Polonia ad Hampden Park con la rimonta da 0-2 a 2-2: poi la beffa con il rigore al 97'. Countdown per l'esordio in Serie A.

Antonio Conte e il suo Napoli possono sorridere, la Scozia un po’ meno. I fari ad Hampden Park erano puntati su Scott McTominay e Billy Gilmour. I due calciatori della Scozia sono stati protagonista della sfida valida per la prima giornata della Nations League della Lega A, che ha visto la Tartan Army sfidare la Polonia I due nuovi acquisti del club partenopeo sono stati schierati dal ct Steve Clarke dal primo minuto e hanno contribuito con un goal a testa (per l’ex Manchester United anche una rete annullata) nella sconfitta per 3-2 contro la nazionale dell’ex partenopeo Piotr Zielinski. L'articolo prosegue qui sotto