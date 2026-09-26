Gila terzino e Rabiot di nuovo a centrocampo: le rotazioni di Amorim hanno convinto il Milan

Il Milan si “gode” la pausa Nazionali. Sono giorni positivi dalle parti di Milanello, dove l’aria - dopo il 3-0 sul Lecce - è tornata più che buona. Amorim sta preparando, con calma, la ripresa del campionato, con le buone indicazioni ricevute nel match contro i giallorossi pronte a essere sfruttate.
La prova con i salentini, infatti, ha convinto San Siro, anche grazie alle variazioni subite dal tema tattico: il 4-4-2 visto con il Lecce ha portato novità interessanti, a partire dalla posizione di due degli elementi più importanti di questo Milan, Mario Gila e Adrien Rabiot.