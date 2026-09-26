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Amorim MilanGetty Images
Matteo Occhiuto

Gila terzino e Rabiot di nuovo a centrocampo: le rotazioni di Amorim hanno convinto il Milan

Serie A
Milan

Le mosse studiate dall’allenatore portoghese hanno funzionato contro il Lecce e si dovrebbero rivedere anche alla ripresa.

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Il Milan si “gode” la pausa Nazionali. Sono giorni positivi dalle parti di Milanello, dove l’aria - dopo il 3-0 sul Lecce - è tornata più che buona. Amorim sta preparando, con calma, la ripresa del campionato, con le buone indicazioni ricevute nel match contro i giallorossi pronte a essere sfruttate.

La prova con i salentini, infatti, ha convinto San Siro, anche grazie alle variazioni subite dal tema tattico: il 4-4-2 visto con il Lecce ha portato novità interessanti, a partire dalla posizione di due degli elementi più importanti di questo Milan, Mario Gila e Adrien Rabiot. 

  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEAFP

    GILA “QUASI” TERZINO

    Lo spagnolo non è stato più braccetto del 3-4-2-1, ma un terzino puro. Chiaro, rispetto a Estupinan, dirimpettaio sul lato opposto del campo, Gila ha spinto di meno, anche perchè l’uomo davanti a sé era Chukwueze, giocatore dalle doti più offensive. Però l’ex Lazio ha dimostrato la sua efficacia anche più defilato, riuscendo ad adattarsi bene alla nuova posizione in campo.

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  • Rabiot MilanGetty Images

    RABIOT TORNATO AL PASSATO

    Rabiot, invece, è tornato in mezzo al campo, al fianco di Luka Modric. Certo, l’avversario aveva una determinata caratura, ma è evidente - e non solo per il goal - che in quella posizione l’ex Juventus funzioni meglio che sulla trequarti. Anche lo stesso Modric ne ha tratto giovamento e la coppia, inserita in un contesto tattico forse meno scoperto, ha giocato molto meglio che contro Lazio e Juventus. 

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  • UN AMORIM CONVINTO

    Ad Amorim l’esperimento è piaciuto e non poco e, da quello che filtra, l’idea è ripeterlo anche alla ripresa, per dare continuità a una squadra che ha del margine importante di crescita. Il portoghese sta iniziando a essere contento del suo Diavolo, anche in virtù di una crescita di condizione evidente, con elementi come Pulisic, Rabiot e Modric che, dopo il Mondiale, hanno indubbiamente pagato lo scotto iniziale.

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    SI TORNA SU GONÇALO INACIO?

    l Milan, poi, guarda anche alla difesa. Per gennaio, come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe pronto un nuovo assalto a Gonçalo Inacio, pupillo di Amorim. Sarebbe un colpo che, inevitabilmente, rinforzerebbe e non poco la linea difensiva, andando a far crescere il livello di una squadra che punta al ritorno in Champions League. 

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