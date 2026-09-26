Gila terzino e Rabiot di nuovo a centrocampo: le rotazioni di Amorim hanno convinto il Milan

Rabiot, invece, è tornato in mezzo al campo, al fianco di Luka Modric. Certo, l’avversario aveva una determinata caratura, ma è evidente - e non solo per il goal - che in quella posizione l’ex Juventus funzioni meglio che sulla trequarti. Anche lo stesso Modric ne ha tratto giovamento e la coppia, inserita in un contesto tattico forse meno scoperto, ha giocato molto meglio che contro Lazio e Juventus.