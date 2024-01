Gigi Riva ha rifiutato l'intervento prima di morire: "Non era intimorito, molto deciso nella sua scelta"

I medici raccontano le ultime ore di Riva: "Ha rifiutato l’intervento, ma anche questo comportava dei rischi. Stava bene, scherzava".

All'età di 79 anni è scomparso a Cagliari il più grande fuoriclasse nella storia della Sardegna e della squadra rossoblù. Gigi Riva era stato ricoverato nella giornata di domenica 21 gennaio, con la tragica notiia della sua morte arrivata il giorno dopo.

Trasportato in ospedale alle 3:00 tra domenica e lunedì dopo un malore, sono stati effettuati gli esami per valutare le sue condizioni di salute: da qui è emersa una grave patologia coronarica.

I medici hanno consigliato Riva, evidenziando come l'intervento di angioplastica fosse necessario. Da parte dell'ex campione non c'è stato però il consenso, fino al peggioramento avvenuto nella serata di lunedì e all'arresto cardiaco. Come evidenzia l'Unione Sarda, l'equipe medica ha provato a intervenire d'urgenza, ma era troppo tardi.