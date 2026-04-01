Donnarumma, Lewandowski, Osimhen e le grandi stelle che non vedremo ai prossimi Mondiali del 2026

Mancano ormai poco più di due mesi all'inizio dei Mondiali del 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e ormai il quadro delle 48 Nazionali che prenderanno parte al torneo è ufficialmente completo. Tutte le favorite alla vigilia del torneo hanno superato indenni le qualificazioni, tra cui Spagna, Brasile, Inghilterra, Francia e l’Argentina campione in carica.
Si prevede che questo torneo sarà l'ultimo grande evento internazionale per Lionel Messi, mentre giocatori del calibro di Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé cercheranno tutti di rubare la scena all'icona dell'Albiceleste. Altrove, Cristiano Ronaldo è pronto a eguagliare Messi come unico altro giocatore ad aver partecipato a sei Mondiali guidando nuovamente il Portogallo, sulle spalle di Harry Kane peseranno molte delle speranze dell'Inghilterra ed Erling Haaland salirà per la prima volta sul palcoscenico più importante a livello calcistico con la Norvegia, una delle squadre outsider.
Ma per alcuni il viaggio è già finito, visto che la fase di qualificazione ha mietuto un bel po' di vittime illustri.
GOAL fa il punto sulle più grandi superstar che sicuramente non illumineranno il Nord America la prossima estate...