Donnarumma, Lewandowski, Osimhen e le grandi stelle che non vedremo ai prossimi Mondiali del 2026

La Nigeria non parteciperà ai prossimi Mondiali dopo aver subito una sorprendente sconfitta nella finale degli spareggi africani contro la Repubblica Democratica del Congo. Le Super Eagles erano le grandi favorite per qualificarsi allo spareggio intercontinentale finale di marzo dopo aver eliminato il Gabon, ma i loro sogni sono stati infranti al termine di una partita estenuante che si è risolta ai rigori.

Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari, e la pericolosità offensiva della Nigeria è svanita dopo che Osimhen è stato sostituito all'intervallo per un problema alla gamba. La Repubblica Democratica del Congo è stata sfortunata a non trovare il secondo goal, ma la fortuna le ha sorriso ai rigori, consentendole di aggiudicarsi la vittoria per 4-3.

L'assenza di Osimhen ai Mondiali sarà un vero peccato, dato che la stella del Galatasaray è tra i migliori attaccanti in circolazione. Ha segnato otto goal nelle qualificazioni, ma il resto della squadra nigeriana non è stata all'altezza dei suoi standard elevati.

Giocatori del calibro di Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi hanno tutti deluso le aspettative, e anche se le cose avrebbero potuto andare diversamente se Osimhen non avesse saltato tre partite per infortunio. Avrà 30 anni quando arriverà il prossimo Mondiale, il che significa che i suoi anni migliori saranno già alle spalle.