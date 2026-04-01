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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

Donnarumma, Lewandowski, Osimhen e le grandi stelle che non vedremo ai prossimi Mondiali del 2026

Coppa del Mondo
Italia
Analysis
G. Donnarumma
R. Lewandowski
V. Osimhen
K. Kvaratskhelia
B. Mbeumo
D. Szoboszlai
B. Sesko
D. Vlahovic
C. Eriksen
P. Aubameyang
A. Sanchez
K. Navas
S. Guirassy
Nigeria
Camerun
Danimarca
Polonia
Ungheria
Georgia
Serbia
Slovenia
Gabon
Cile
Costarica
Guinea
Storie

Alcune tra le più grandi stelle del panorama calcistico internazionale, non saranno tra i protagonisti dei prossimi Campionati del Mondo.

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Mancano ormai poco più di due mesi all'inizio dei Mondiali del 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e ormai il quadro delle 48 Nazionali che prenderanno parte al torneo è ufficialmente completo. Tutte le favorite alla vigilia del torneo hanno superato indenni le qualificazioni, tra cui Spagna, Brasile, Inghilterra, Francia e l’Argentina campione in carica.

Si prevede che questo torneo sarà l'ultimo grande evento internazionale per Lionel Messi, mentre giocatori del calibro di Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé cercheranno tutti di rubare la scena all'icona dell'Albiceleste. Altrove, Cristiano Ronaldo è pronto a eguagliare Messi come unico altro giocatore ad aver partecipato a sei Mondiali guidando nuovamente il Portogallo, sulle spalle di Harry Kane peseranno molte delle speranze dell'Inghilterra ed Erling Haaland salirà per la prima volta sul palcoscenico più importante a livello calcistico con la Norvegia, una delle squadre outsider.

Ma per alcuni il viaggio è già finito, visto che la fase di qualificazione ha mietuto un bel po' di vittime illustri. 

GOAL fa il punto sulle più grandi superstar che sicuramente non illumineranno il Nord America la prossima estate...

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma (Italia)

    Per la terza Coppa del Mondo consecutiva, l’Italia non è riuscita a qualificarsi. Dopo il trionfo del 2006, gli Azzurri hanno vinto una sola partita in questa competizione (contro l’Inghilterra nel 2014) e ora saranno costretti a seguire il torneo da casa ancora una volta, dopo la sconfitta ai rigori di martedì contro la Bosnia-Erzegovina.

    Un'intera generazione di giocatori italiani, tra i quali Sandro Tonali, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, è quindi ancora in attesa di lasciare il segno in un Mondiale, anche se forse il più famoso tra gli azzurri è il portiere Gigi Donnarumma. Vincitore del Trofeo Yashin e Miglior Giocatore di Euro 2020 è considerato uno dei migliori portieri della sua generazione, ma avrà ormai superato i 30 anni quando avrà la prossima occasione di qualificarsi per la sua prima Coppa del Mondo.

    I fallimenti dell'Italia non dovrebbero essere attribuiti a Donnarumma, ovviamente, ma in quanto uno dei pilastri della nazionale, il portiere del Manchester City dovrà tenere la testa alta e assicurarsi di rimanere ai massimi livelli per altri quattro anni se i vorrà esserci ai Mondiali nel 2030.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Robert Lewandowski (Polonia)

    Robert Lewandowski, uno dei più grandi bomber del XXI secolo, quest’estate non avrà la possibilità di migliorare il suo record in fase finale dei Mondiali (due goal in sette partite), dopo che la Polonia è stata eliminata negli spareggi UEFA, perdendo 3-2 contro la Svezia. Quella sconfitta sembra destinata a chiudere definitivamente anche la carriera internazionale dell'attaccante, dato che il 37enne ha accennato al ritiro subito dopo la partita.

    Da un paio d'anni ormai le prestazioni di Lewandowski sono in calo e sembra sempre più probabile il suo addio al Barcellona al termine di questa stagione, quando il suo contratto sarà scaduto. Avrebbe certamente sperato di godersi un'ultima apparizione in un grande torneo, prima di entrare nel crepuscolo della sua illustre carriera.

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  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

    La Georgia è stata una delle rivelazioni di Euro 2024, e Khvicha Kvaratskhelia è stato il motore della sua cavalcata fino agli ottavi di finale grazie alle sue incursioni vertiginose e al suo instancabile impegno. Ma l'ala del Paris Saint-Germain non potrà mettersi in mostra sul palcoscenico più importante la prossima estate.

    Kvaratskhelia ha segnato due goal nelle qualificazioni ai Mondiali, tra cui uno nella vittoria per 3-0 sulla Bulgaria, ma la Georgia ha perso quattro delle restanti cinque partite e ha chiuso al terzo posto nel Gruppo E, ben distante da Spagna e Turchia. La pesante sconfitta per 4-1 in trasferta contro la Turchia ha segnato il punto più basso, e l'allenatore Willy Sagnol dovrà ripartire da zero per risollevare il morale della sua squadra, che semplicemente non ha altri giocatori in grado di avvicinarsi al livello di Kvaratskhelia.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigeria)

    La Nigeria non parteciperà ai prossimi Mondiali dopo aver subito una sorprendente sconfitta nella finale degli spareggi africani contro la Repubblica Democratica del Congo. Le Super Eagles erano le grandi favorite per qualificarsi allo spareggio intercontinentale finale di marzo dopo aver eliminato il Gabon, ma i loro sogni sono stati infranti al termine di una partita estenuante che si è risolta ai rigori.

    Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari, e la pericolosità offensiva della Nigeria è svanita dopo che Osimhen è stato sostituito all'intervallo per un problema alla gamba. La Repubblica Democratica del Congo è stata sfortunata a non trovare il secondo goal, ma la fortuna le ha sorriso ai rigori, consentendole di aggiudicarsi la vittoria per 4-3. 

    L'assenza di Osimhen ai Mondiali sarà un vero peccato, dato che la stella del Galatasaray è tra i migliori attaccanti in circolazione. Ha segnato otto goal nelle qualificazioni, ma il resto della squadra nigeriana non è stata all'altezza dei suoi standard elevati.

    Giocatori del calibro di Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi hanno tutti deluso le aspettative, e anche se le cose avrebbero potuto andare diversamente se Osimhen non avesse saltato tre partite per infortunio. Avrà 30 anni quando arriverà il prossimo Mondiale, il che significa che i suoi anni migliori saranno già alle spalle.

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  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Christian Eriksen (Danimarca)

    Per la prima volta da Euro 2016, la Danimarca non è riuscita a qualificarsi per un grande torneo, essendo stata eliminata ai rigori dalla Repubblica Ceca negli spareggi UEFA. A novembre era a pochi minuti dal conquistare il pass, prima di subire due goal nel finale contro la Scozia, e quattro mesi dopo a Praga ha pagato caro questo errore nelle circostanze più strazianti.

    Christian Eriksen aveva saltato quella partita, ma dopo essersi trasferito al Wolfsburg e aver impressionato in Bundesliga, si è guadagnato una convocazione per gli spareggi, accendendo la speranza di poter giocare ancora una volta ai Mondial a 34 annii. Ma non è stato così, e ora è sempre più improbabile che i tifosi vedranno mai più l'ex regista del Tottenham giocare ai massimi livelli.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

    Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei migliori attaccanti della sua generazione a non aver mai disputato un Mondiale e, dopo l'ennesimo fallimento del Gabon nelle qualificazioni, si può affermare con certezza che il 36enne si ritirerà senza aver mai raggiunto questo traguardo. Il Gabon si è assicurato un posto negli spareggi CAF dopo essersi classificato secondo nel proprio girone, a solo un punto dalla Costa d'Avorio, e Aubameyang ha contribuito alla causa con sette goal.

    L'ex stella dell'Arsenal e del Borussia Dortmund, che ora sta vivendo una seconda esperienza con il Marsiglia, ha guidato nuovamente l'attacco nella semifinale contro la Nigeria. Il Gabon ha lottato duramente per portare la partita ai tempi supplementari, con Mario Lemina che ha pareggiato all'89', ma questo sembrava aver prosciugato tutte le loro energie, e la Nigeria alla fine si è imposta per 4-1, con Osimhen autore di una doppietta. 

    L'attesa del Gabon per la sua prima partecipazione ai Mondiali continua, e le sue possibilità diminuiranno sicuramente una volta che non potrà più contare su Aubameyang.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Camerun)

    Bryan Mbeumo è nato in Francia e ha rappresentato i Bleus a livello Under 21, ma nel 2022 ha cambiato nazionalità passando al Camerun, la terra di suo padre. A distanza di tre anni, forse una parte di lui rimpiange quella scelta. 

    Il Camerun è stato umiliato da Capo Verde, squadra di secondo piano, nella corsa alla qualificazione diretta ai Mondiali del 2026, ed è stato quindi costretto ad affrontare la Repubblica Democratica del Congo negli spareggi CAF. Mbeumo ha giocato tutti i 90 minuti, insieme al compagno del Manchester United Andre Onana e a Carlos Baleba del Brighton, ma la Repubblica Democratica del Congo ha vinto la partita per 1-0, grazie a un gol decisivo di Chancel Mbemba nei minuti di recupero.

    Mbeumo, che finora ha segnato solo sette gol in 27 partite con il Camerun, ha sprecato una chiara occasione nel secondo tempo e poi si è precipitato nel tunnel dopo il fischio finale.

    Gli Indomabili Leoni hanno partecipato a più Mondiali di qualsiasi altra nazione africana (otto), ma la squadra attuale non regge il confronto con quelle del passato. I disordini fuori dal campo hanno continuamente ostacolato qualsiasi progresso negli ultimi anni e il percorso da seguire sembra tutt'altro che chiaro.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Serbia)

    La Serbia non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali per la prima volta dal 2014. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic si è dimesso dopo la deludente sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Albania a ottobre, e la Serbia è stata ufficialmente eliminata dal torneo in seguito alla successiva sconfitta per 2-0 contro l’Inghilterra a Wembley un mese dopo.

    È stato un cammino di qualificazione da incubo per la Serbia e, più specificamente, per Dusan Vlahovic, che ha segnato solo due goal.

    La stella della Juventus deve ancora dimostrare di essere un attaccante di alto livello e permangono dubbi sul suo futuro a Torino, dato che sta entrando negli ultimi mesi del suo contratto con i bianconeri. Con solo 16 reti all'attivo in 41 partite internazionali, non ha fatto molto per trascinare la Serbia.

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  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Ungheria)

    Il Gruppo F è stato senza dubbio uno dei più avvincenti delle qualificazioni europee, con le prime due posizioni decise solo nell'ultima giornata. Il Portogallo ha annientato l'Armenia per 9-1 aggiudicandosi il primo posto, mentre l'Ungheria, che era letteralmente a pochi secondi dal conquistare il secondo posto, è stata fermata dall'eroe irlandese Troy Parrott, autore di una tripletta. 

    Dopo la sconfitta, la stella magiara Dominik Szoboszlai è stata vistascoppiare in lacrime.

    Alcuni tifosi irlandesi potrebbero averlo visto come una sorta di karma, dato che il centrocampista del Liverpool era stato visto festeggiare il secondo goal dell’Ungheria infilandosi un dito nel naso e agitando la mano in direzione delle panchine, ma pochi giocatori avevano fatto di più di Szoboszlai per trascinare la propria nazionale verso il Nord America.

    Un posto ai Mondiali sarebbe stata una giusta ricompensa per il suo contributo di cinque goal in sei partite. Anche Milos Kerkez, compagno di squadra di Szoboszlai al Liverpool, ha impressionato, ma alla fine l'Ungheria è stata tradita dalla compiacenza e la sua attesa per la decima partecipazione alla fase finale dei Mondiali si protrarrà ancora. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Cile)

    Alexis Sánchez ha alle spalle una carriera brillante, costellata da esperienze di successo al Barcellona, all’Arsenal e all’Inter, oltre ad aver brillato con la maglia del Cile ai Mondiali del 2014. L'attaccante, ormai alla veneranda età di 37 anni, non avrà però la possibilità di calcare nuovamente quel palcoscenico.

    Il Cile ha mancato per un soffio la qualificazione alle finali sia del 2018 che del 2022, ma questa volta non è andato nemmeno vicino, raggranellando soli 11 punti in 18 partite. Un grave problema al polpaccio ha tenuto Sanchez fuori dalle prime otto gare, ed è stato completamente escluso dalla rosa dopo la nomina a settembre del nuovo allenatore Nicolas Cordova.

    Sanchez ha giocato nella sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Argentina e nella sconfitta per 2-0 in Bolivia, ma era l'ombra di se stesso. Non si è ufficialmente ritirato dalla nazionale, ma il Cile sta entrando in una nuova era senza di lui.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Slovenia)

    Benjamin Sesko ha giocato tutti i minuti delle prime quattro partite di qualificazione ai Mondiali della Slovenia, ma non ha messo a segno né un goal né un assist, mentre la squadra raccoglieva solo tre punti su 12 disponibili. Ha poi subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a guardare impotente dalla panchina mentre la Slovenia veniva sconfitta in casa per 2-0 dal Kosovo a novembre, ponendo fine alle sue flebili speranze di qualificarsi per il torneo della prossima estate.

    La Slovenia non si qualifica dal 2010 ed è difficile immaginare che possa porre fine a questo periodo di magra in tempi brevi. Oltre a Sesko, c'è ben poco di cui parlare in termini di qualità nei ranghi dei giocatori di movimento, con solo il portiere Jan Oblak in grado di giocare a livelli mondiali. Sesko ci mette tutto l'impegno possibile, ma non è un taumaturgo; senza un adeguato supporto, lui e la Slovenia continueranno a arrancare nel prossimo futuro.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Quando Keylor Navas è tornato in nazionale nel maggio 2025, lo ha fatto con l'obiettivo di partecipare alla sua quarta Coppa del Mondo. Il portiere tre volte vincitore della Champions League avrà anche 39 anni e sta concludendo la sua carriera in Messico con i Pumas, ma è stato immediatamente reintegrato come capitano e gli è stata anche affidata la fascia da capitano.

    Navas ha subito solo sei goal nelle sue sei presenze nelle qualificazioni, ma a pesare è stata la scarsa prolificità dell'attacco. Per la seconda volta nel XXI secolo, Los Ticos non saranno ai mondiali.

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  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guinea)

    Pochi attaccanti si sono dimostrati più prolifici di Serhou Guirassy in Europa nelle ultime stagioni. Dall’inizio dell'annata 2023-24, il bomber del Borussia Dortmund ha segnato 86 goal in tutte le competizioni a livello di club e si è classificato come capocannoniere ex aequo della Champions League della scorsa stagione. Di conseguenza, la Guinea sperava che potesse portare quello stato di forma anche in campo internazionale e guidarla alla sua prima qualificazione ai Mondiali.

    Guirassy, tuttavia, ha deluso le aspettative, segnando solo una volta durante una il cammino di qualificazione che ha visto la sua Nazionale finire al quarto posto nel proprio girone dietro ad Algeria, Uganda e Mozambico. La squadra ha vinto solo quattro delle dieci partite disputate e Guirassy non è riuscito a produrre nulla di rilevante nell'ultimo terzo di campo.