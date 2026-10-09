Gianluca Rocchi farà l'opinionista su DAZN: l'ex designatore presente a "Fuoriclasse", debutto per Cagliari-Juventus

"Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27 - è il comunicato di DAZN - mettendo a disposizione del pubblico la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. L'ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta".

Come detto, si comincia nel fine settimana con il postpartita di Cagliari-Juventus, posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A.

"La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque il suo esordio come nuovo talent di DAZN - prosegue il comunicato - domenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su DAZN, l’ex fischietto - che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni - sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi".

Come spiegato ancora da DAZN, "la sua presenza arricchirà il dibattito con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti scesi in campo, sui principali temi del campionato e sulle dinamiche che animano ogni giornata di Serie A".