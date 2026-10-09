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Gianluca RocchiGetty Images
Stefano Silvestri

Gianluca Rocchi farà l'opinionista su DAZN: l'ex designatore presente a "Fuoriclasse", debutto per Cagliari-Juventus

Serie A
Cagliari vs Juventus
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DAZN ha annunciato l'inserimento dell'ex arbitro e designatore nella propria squadra di talent: "Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato".

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Gianluca Rocchi torna su DAZN. Ma questa volta Open VAR, il contenitore che spesso ha visto la sua presenza nella scorsa stagione, non c'entra.

Il broadcaster che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A ha annunciato l'inserimento dell'ex arbitro e designatore nella propria squadra di talent. Rocchi, in pratica, farà l'opinionista a DAZN.

Il debutto sarà questo fine settimana, domenica 11 ottobre: Rocchi sarà presente assieme al resto dei talent di DAZN in occasione del postpartita di Cagliari-Juventus.


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  • ROCCHI A "FUORICLASSE"

    "Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27 - è il comunicato di DAZN - mettendo a disposizione del pubblico la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. L'ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta".

    Come detto, si comincia nel fine settimana con il postpartita di Cagliari-Juventus, posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A.

    "La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque il suo esordio come nuovo talent di DAZN - prosegue il comunicato - domenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su DAZN, l’ex fischietto - che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e  una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni - sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi".

    Come spiegato ancora da DAZN, "la sua presenza arricchirà il dibattito con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti scesi in campo, sui principali temi del campionato e sulle dinamiche che animano ogni giornata di Serie A".

  • "NON VEDO L'ORA DI RIPARTIRE"

    Così Rocchi ha parlato dell'imminente debutto da opinionista:

    Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”.

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  • GIÀ PRESENTE A "OPEN VAR"

    La presenza di Rocchi su DAZN, come già accennato, non rappresenta una novità assoluta: nella passata stagione l'ex designatore aveva già partecipato a "Open VAR", contenitore settimanale con i casi da moviola più controversi.

    Direttamente da Lissone, Rocchi aveva analizzato per diverse settimane i principali episodi del weekend precedente, nonché gli audio dei dialoghi tra arbitro e Sala VAR delle diverse partite.

    La presenza di Rocchi è venuta meno nelle ultime settimane del campionato dopo l'inchiesta arbitri - poi archiviata - che lo ha coinvolto in prima persona: al suo posto è comparso Dino Tommasi, designatore a interim che ha poi passato il testimone della CAN A e B a Daniele Orsato.

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