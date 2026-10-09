Gianluca Rocchi farà l'opinionista su DAZN: l'ex designatore presente a "Fuoriclasse", debutto per Cagliari-Juventus

Gianluca Rocchi torna su DAZN. Ma questa volta Open VAR, il contenitore che spesso ha visto la sua presenza nella scorsa stagione, non c'entra.
Il broadcaster che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A ha annunciato l'inserimento dell'ex arbitro e designatore nella propria squadra di talent. Rocchi, in pratica, farà l'opinionista a DAZN.
Il debutto sarà questo fine settimana, domenica 11 ottobre: Rocchi sarà presente assieme al resto dei talent di DAZN in occasione del postpartita di Cagliari-Juventus.
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