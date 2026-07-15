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mancini romaGetty Images
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Gianluca Mancini rinnova con la Roma: accordo trovato, niente Inter per il difensore

Calciomercato
Serie A
Roma
G. Mancini
Inter

Accostato ai nerazzurri, il centrale firmerà un nuovo contratto con scadenza 30 giugno 2029: nella Capitale arriverà a guadagnare 3 milioni e mezzo più bonus a stagione.

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La stagione dei rinnovi di contratto in casa Roma sta proseguendo alla grande. Dopo l'annuncio ufficiale del nuovo accordo siglato con Paulo Dybala e di quello con Zeki Celik, il club giallorosso nella giornata di oggi ha definito i dettagli e trovato l'accordo totale anche per quello di uno dei pilastri della rosa: Gianluca Mancini.


  • NIENTE INTER

    Il difensore italiano, uno dei leader e uno dei capitani scelti da Gian Piero Gasperini (che tra l'altro si è esposto pubblicamente per trattenerlo a Trigoria) era in scadenza di contratto al 30 giugno 2027 e da tempo si parlava di trattativa bloccata per il prolungamento.


    Lo stallo aveva addirittura portato l'Inter ad interessarsi alla sua situazione tramite contatti con il suo entourage, ma alla fine la volontà del giocatore e lo sforzo fatto dalla Roma è bastato ad allontanare l'interesse interista.

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  • TRIENNALE CON AUMENTO

    Oggi il suo agente Beppe Riso e la dirigenza giallorossa (a Roma è arrivato anche Ryan Friedkin) hanno trovato l'intesa totale su cifre e durata. Mancini salvo sorprese firmerà un nuovo contratto con scadenza 30 giugno 2029 con opzione in favore della Roma e con un importante aumento salariale andando a toccare i 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

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