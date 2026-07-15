Gianluca Mancini rinnova con la Roma: accordo trovato, niente Inter per il difensore

Il difensore italiano, uno dei leader e uno dei capitani scelti da Gian Piero Gasperini (che tra l'altro si è esposto pubblicamente per trattenerlo a Trigoria) era in scadenza di contratto al 30 giugno 2027 e da tempo si parlava di trattativa bloccata per il prolungamento.





Lo stallo aveva addirittura portato l'Inter ad interessarsi alla sua situazione tramite contatti con il suo entourage, ma alla fine la volontà del giocatore e lo sforzo fatto dalla Roma è bastato ad allontanare l'interesse interista.