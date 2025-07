Ghilardi alla Roma, è fatta: accordo totale col Verona, le cifre e i dettagli dell'operazione

I giallorossi hanno di fatto chiuso la trattativa che porterà il difensore classe 2003 nella capitale: ecco quanto guadagnano gli scaligeri.

Dopo aver ufficializzato El Aynaoui, Ferguson e, ultimo in ordine cronologico, Wesley, la Roma piazza un altro colpo in entrata: è fatta per l'arrivo di Daniele Ghilardi in giallorosso. Lo riferisce Fabrizio Romano.

La società capitolina e il Verona, proprietario del cartellino del difensore, hanno raggiunto un accordo totale per quanto riguarda il trasferimento del giocatore che andrà a rinforzare il pacchetto difensivo in dotazione a Gian Piero Gasperini.

Di seguito tutti i dettagli e le cifre dell'operazione che porterà Ghilardi alla Roma.