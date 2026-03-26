Germania, probabile formazione contro la Svizzera: basta con i misteri! Julian Nagelsmann svela (quasi) tutta la sua formazione per la partita

Il commissario tecnico della nazionale tedesca dovrà fare a meno di alcuni giocatori in questa ultima serie di amichevoli. L'assenza di Jamal Musiala era già stata confermata in anticipo; dopo la convocazione, hanno poi dato forfait Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha e, più recentemente, anche Jamie Leweling e il portiere Jonas Urbig. Al posto di Pavlovic e Nmecha, Nagelsmann ha convocato Angelo Stiller e Chris Führich, mentre per Urbig ha chiamato Finn Dahmen dell'Augsburg.

Ma veniamo ora ai giocatori che dovrebbero scendere in campo. Ultimamente la squadra della DFB ha giocato per lo più con un 4-2-3-1, e probabilmente sarà così anche contro la Nati.

In porta la situazione è chiara: Oliver Baumann difenderà la porta come numero uno tedesco. Nella difesa a quattro, Joshua Kimmich è titolare sulla fascia destra; entrambe le posizioni sono state confermate dal commissario tecnico Julian Nagelsmann anche giovedì sera durante la conferenza stampa.

A sinistra, David Raum ha la meglio sul giovane del Francoforte Nathaniel Brown. Al centro della difesa, secondo Nagelsmann, che ha rivelato un numero insolitamente elevato di formazioni, giocheranno Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. Il rientrante Antonio Rüdiger siederà inizialmente in panchina. Rüdiger ha assicurato che "darà il massimo" anche partendo dalla panchina. A sinistra gioca David Raum. In difesa, ha detto Nagelsmann, "abbiamo bisogno di sicurezza e stabilità".

Poiché con Nmecha e Pavlovic sono partiti ben due centrocampisti, Leon Goretzka del Bayern Monaco è titolare. Il "clone" di Pavlovic nel ruolo di centrocampista dovrebbe essere Angelo Stiller. Il giocatore dello Stoccarda, convocato in un secondo momento, è uno di quelli che devono ancora dimostrare di meritarsi una convocazione ai Mondiali. Il ruolo di Musiala in attacco, accanto a Florian Wirtz e presumibilmente Nick Woltemade, spetta a Serge Gnabry, mentre nel corso della partita Karl può sperare nel suo debutto.

Il diciottenne si è "allenato in modo molto brillante", ha dichiarato entusiasta Nagelsmann, "sono rimasto molto colpito e non ho avuto affatto l'impressione che l'hype gli dia alla testa". Resta la posizione di centravanti - e anche in questo caso Nagelsmann ha già deciso ieri sera: il ritorno di Kai Havertz. "È un giocatore estremamente valido, che ci farà bene in quella posizione."

Più avanti, Florian Wirtz partirà centrale, mentre sull'ala, a causa dell'assenza di Leweling, Nick Woltemade, piuttosto in difficoltà al Newcastle, potrebbe avere buone possibilità di partire titolare. Il terzo del trio dovrebbe essere Serge Gnabry. In attacco, secondo Nagelsmann, Kai Havertz avrà la preferenza su Deniz Undav.

Probabile formazione Germania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz