Germania-Portogallo probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Wirtz, Fullkrug, Cristiano Ronaldo e Leao

Germania e Portogallo a confronto nella semifinale di Nations League: le scelte di formazione di Nagelsmann e Martinez.

Oggi conosceremo la prima finalista della Nations League 2024/25: soltanto una tra Germania e Portogallo potrà giocarsi la vittoria del trofeo nell'ultimo atto in scena a Monaco di Baviera domenica sera.

Appuntamento sempre all'Allianz Arena, sede anche dell'ultima finale di Champions League: i tedeschi hanno strappato il pass dopo l'eliminazione dell'Italia, sconfitta a San Siro nell'andata dei quarti e capace di rimontare dallo 0-3 al 3-3 nella sfida di ritorno.

Il Portogallo ha invece avuto la meglio sulla Danimarca, superata in casa ai tempi supplementari in seguito al k.o. per 1-0 maturato in terra danese.