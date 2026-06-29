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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Germania-Paraguay 4-5 d.c.r., pagelle e tabellino: Gill e Canale gli eroi di un intero popolo, Neuer prova a salvare tutto, Havertz tradisce

Coppa del Mondo
Germania vs Paraguay
Germania
Paraguay

L'impresa, il miracolo, la notte da sogno di un'intera nazione: il Paraguay elimina la Germania, che saluta il Mondiale già ai sedicesimi.

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ll primo vero miracolo di questi Mondiali lo compie il Paraguay, che elimina clamorosamente la Germania ai calci di rigore.

Stavolta il super sub Undav parte titolare al fianco di Havertz, ma l'esperimento di Nagelsmann non paga. La Germania è abbottonata, non crea e addirittura va sotto con Enciso, che segna il primo storico goal del Paraguay a una fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Per i tedeschi continua la maledizione porta inviolata. L'ultima volta è accaduto nella finale del 2014 vinta contro l'Argentina, poi hanno sempre subito goal.

La vera fortuna della Germania si chiama però Kai Havertz (almeno fino ai rigori). E infatti ancora una volta l'attaccante dell'Arsenal a trovare la chiave giusta per scardinare un Paraguay solido e compatto che da tutto fino allo sfinimento, con giocatori stanchissimi e sulle gambe al termine dei 90 minuti.

Iniziano così i primi tempi supplementari di questo Mondiale e il goal di Tah sembra finalmente risolvere la contesa in favore della Germania. Sembra, appunto, perché il Var annulla tutto per blocco di Anton sul portiere Gill. Si va ai calci di rigore e succede di tutto: il Paraguay sbaglia due match point, Neuer tiene in vita la Germania, ma ad oltranza è di Tah il rigore decisivo. Canale, fino a quel momento l'anello debole dei sudamericani, scrive la storia.

  • PAGELLE GERMANIA-PARAGUAY

    VOTI GERMANIA: Neuer 7; Kimmich 6, Tah 5, Rüdiger 5,5 (110' Thiaw sv), Brown 5,5; Nmecha 5,5 (46' Goretzka 5,5), Pavlovic 5,5 (79' Anton 5,5); Sané 5,5 (88' Woltemade 4,5), Havertz 5,5, Wirtz 6 (110' Amiri 6,5); Undav 5 (63' Musiala 6)

    VOTI PARAGUAY: Gill 8; Caceres 6 (99' Ojeda 6), Gomez 7, Canale 7, Alonso 6,5 (122' Balbuena 5); Almiron 6,5, Cubas 7, Bobadilla 6,5 (99' Sanabria 5), Galarza 6,5; Enciso 7 (55' Mauricio 7), Avalos 6 (55' Caballero 6)

    Havertz prima trascina e poi tradisce la Germania sbagliando il primo rigore della serie. Woltemade disastroso, impatto nullo e rigore fallito. Neuer prova a fare il salvatore parando il secondo match point di Balbuena, ma poi Tah rovina tutto. Gill eroe con due rigori parati, Gustavo Gomez un muro, Canale l'anello debole per tutta la partita che segna il rigore decisivo. Cubas monumentale in mezzo al campo.

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  • TABELLINO GERMANIA-PARAGUAY

    Marcatori: 42' Enciso, 54' Havertz

    GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger (110' Thiaw), Brown; Nmecha (46' Goretzka), Pavlovic (79' Anton); Sané (88' Woltemade), Havertz, Wirtz (110' Amiri); Undav (63' Musiala). CT: Nagelsmann

    PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres (99' Ojeda), Gomez, Canale, Alonso (122' Balbuena); Almiron (91' Velazquez), Cubas, Bobadilla (99' Sanabria), Galarza; Enciso (55' Mauricio), Avalos (55' Caballero). CT: Alfaro

    Arbitro: Jayed

    Ammoniti: Cubas, Havertz, Musiala, Galarza

    Espulsi: nessuno

    Sequenza rigori: Havertz parato, Mauricio goal, Kimmich goal, Gomez goal, Musiala goal, Galarza goal, Woltemade parato, Sanabria fuori, Amiri goal, Balbuena parato, Tah fuori, Canale goal

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