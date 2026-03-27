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Germania, formazione ufficiale contro la Svizzera: basta con i misteri! Julian Nagelsmann svela (quasi) tutta la sua formazione per la partita

Svizzera vs Germania
Svizzera
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Penultima amichevole prima della selezione definitiva della rosa per i Mondiali: venerdì la Germania affronterà la Svizzera. Vi sveliamo quale formazione preferisce il commissario tecnico Julian Nagelsmann: lui stesso ha già rivelato la maggior parte dei ruoli.

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Si sta entrando nella fase cruciale! Venerdì 27 marzo la Nazionale tedesca affronterà la Svizzera: si tratta di una delle due amichevoli che precedono la convocazione della rosa a maggio. Il calcio d'inizio allo St. Jakob-Park (Basilea) è previsto per le 20:45.

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Ma quali giocatori ha convocato il commissario tecnico Julian Nagelsmann? E chi scenderà in campo? Lo scoprirete in questo articolo!

  • Germania, formazione ufficiale contro la Svizzera: ecco come Julian Nagelsmann schiera la Nazionale tedesca

    Il commissario tecnico della nazionale tedesca dovrà fare a meno di alcuni giocatori in questa ultima serie di amichevoli. L'assenza di Jamal Musiala era già stata confermata in anticipo; dopo la convocazione, hanno poi dato forfait Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha e, più recentemente, anche Jamie Leweling e il portiere Jonas Urbig. Al posto di Pavlovic e Nmecha, Nagelsmann ha convocato Angelo Stiller e Chris Führich, mentre per Urbig ha scelto Finn Dahmen dell'Augusta.

    Ma veniamo ora ai giocatori che scenderanno in campo. Ultimamente la squadra della DFB ha giocato per lo più con un 4-2-3-1, e così sarà anche contro la Nati.

    In porta la situazione è chiara: Oliver Baumann difenderà la porta come numero uno della Germania. Nella difesa a quattro, Joshua Kimmich è titolare sulla fascia destra; entrambe le posizioni sono state confermate dal commissario tecnico Julian Nagelsmann anche giovedì sera durante la conferenza stampa. 

    A sinistra, David Raum ha la meglio sul giovane del Francoforte Nathaniel Brown. Al centro della difesa giocano Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. Il rientrante Antonio Rüdiger si accomoda per il momento in panchina. Rüdiger ha assicurato che "darà il massimo" anche partendo dalla panchina. A sinistra gioca David Raum. In difesa, ha detto Nagelsmann, "abbiamo bisogno di un buon feeling e di stabilità".

    Poiché con Nmecha e Pavlovic sono partiti ben due centrocampisti, Leon Goretzka del Bayern Monaco è titolare. Il "clone" di Pavlovic nel ruolo di centrocampista dovrebbe essere Angelo Stiller. Il giocatore dello Stoccarda, convocato in un secondo momento, è uno di quelli che devono ancora dimostrare di meritarsi una convocazione ai Mondiali. Il ruolo di Musiala in attacco, accanto a Florian Wirtz e presumibilmente Nick Woltemade, spetta a Serge Gnabry, mentre nel corso della partita Karl può sperare nel suo debutto.

    Il diciottenne si è "allenato in modo molto brillante", ha dichiarato entusiasta Nagelsmann, "sono rimasto molto colpito e non ho avuto affatto l'impressione che l'hype gli dia alla testa". Resta la posizione di centravanti - e anche in questo caso Nagelsmann ha già deciso ieri sera: il ritorno di Kai Havertz. "È un giocatore estremamente valido, che ci farà bene in quella posizione."

    Più avanti, Florian Wirtz partirà centrale, mentre sull'ala, a causa dell'assenza di Leweling, Leroy Sané, che al Galatasaray ha offerto prestazioni piuttosto altalenanti, scenderà in campo dall'inizio. Il terzo del trio è Serge Gnabry. In attacco, Kai Havertz avrà la preferenza su Deniz Undav.

    Formazione ufficiale della Germania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Havertz

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  • Germania, amichevole: ecco la formazione della Svizzera contro la nazionale tedesca

    Ultimamente gli elvetici hanno giocato prevalentemente con un 4-3-3; considerando che hanno vinto cinque partite consecutive, sorprende che anche contro la nazionale tedesca scendano in campo con un 4-2-3-1. 

    La porta sarà nuovamente difesa da Gregor Kobel, davanti a lui è prevista una difesa a quattro con Silvan Widmer e Ricardo Rodriguez sulle fasce e Nico Elvedi e Manuel Akanji al centro. 

    Granit Xhaka dirigerà come al solito il gioco dal centro del campo, affiancato da Remo Freuler. E in attacco? Dan Ndoye, Fabian Rieder e Ruben Vargas formeranno la linea offensiva, con Breel Embolo come unico punta. 

    Formazione ufficiale della Svizzera: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye, Rieder, Vargas - Embolo

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  • Svizzera vs Germania: l'amichevole della nazionale tedesca in diretta TV e in streaming

    La partita di domani sarà trasmessa in diretta e gratuitamente sulla televisione lineare, precisamente su RTL. Alle 20:15 l’emittente in chiaro inizierà con i pre-partita: vi daranno il benvenuto il conduttore Florian König e l’esperto Lothar Matthäus. Wolff-Christoph Fuss sarà il telecronista.

    Lo spettacolo sarà disponibile anche online, ma il live streaming su RTL+ è a pagamento. 

  • Svizzera vs Germania: l'amichevole della nazionale tedesca nel live ticker di SPOX

    In alternativa, potete naturalmente seguire la partita anche qui da noi: come di consueto, vi terremo aggiornati in tempo reale su tutta la partita della nazionale tedesca!

    Circa un'ora prima del fischio d'inizio troverete qui il live ticker con le formazioni ufficiali!

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  • Julian NagelsmannGetty

    Svizzera vs Germania: le informazioni principali sull'amichevole della nazionale tedesca

    • Partita: Svizzera vs Germania
    • Competizione: Partita amichevole
    • Data: 27 marzo 2026
    • Ora: 20:45
    • Luogo: St. Jakob Park, Basilea (Svizzera)
    • TV: RTL
    • Diretta streaming: RTL+
    • Ticker in diretta: SPOX

  • Germania, rosa: ecco i giocatori convocati da Julian Nagelsmann per l'amichevole contro la Svizzera

    N.GiocatoriSquadra
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stoccarda
    13Deniz UndavVfB Stoccarda
    14Chris FührichVfB Stoccarda
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stoccarda
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Francoforte
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Lipsia
    23Josha VagnomanVfB Stoccarda
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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