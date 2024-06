Germania-Danimarca, Andersen dalle stelle alle stalle: goal annullato, rigore causato ed errore sul 2-0

L'ex difensore della Sampdoria è il protagonista del secondo tempo: la gioia per il goal si trasforma in immediato incubo.

Germania-Danimarca, per Joachim Andersen, è stata una questione di centimetri. In pochi minuti è cambiata rapidamente, rendendolo eroe e colpevole, nonostante nessuno, a Copenaghen e dintorni, voglia attaccare duramente l'ex Sampdoria, applaudito insieme al resto della squadra, eliminata da Euro 2024.

Anzi, la delusione per Andersen è stata così cocente che è stato lui a ricevere i maggiori applausi da parte della tifoseria danese. Del resto Joachim si può comprendere: aveva segnato l'1-0 della sua rappresentativa a inizio ripresa, in una gara sospesa per trenta minuti causa avverse condizioni meteo, per poi vedersi annullato il goal.

Deluso per la prima rete con la Danimarca eliminata dopo aver esultato con compagni e pubblico, Andersen non ha avuto la prontezza di riprendersi un minuto dopo, quando la Germania ha attaccato sulla fascia sinistra. Causando il rigore che ha dato al team di Nagelsmann la qualificazione ai quarti del torneo casalingo.